FØR SYRIA-FERDEN: Dette bildet er tatt av kvinnen i Norge, før hun ble del av et radikalt, islamsk miljø. Foto: PRIVAT

IS-kvinnen tiltalt: Slik vil hun forsvare seg

Hun er tiltalt for deltagelse i en terrororganisasjon, men hevder selv at hun var ufri som IS-kone i Den islamske staten. Kvinnens gjentatte forsøk på rømme fra Syria, blir brukt som forsvar.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I en pressemelding sendt til VG fra Advokatfirmaet Nordhus & Aarø, der kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus er ansatt, står det følgende:

«Vi mener at tiltalte må bli å frifinne. Hun har ikke deltatt i ISIL. Hun har overlevd ISIL».

Advokatfirmaet skriver videre at hun bekrefter hovedtrekket av handlingene som tiltalen bygger på, men at hun ikke erkjenner straffskyld.

«Retten må avgjøre om handlingene tiltalen tillegger kvinnen er straffbare som deltagelse i terrororganisasjon i straffelovens forstand. Retten må også ta stilling til om tiltalte var tvunget til å opptre som hun gjorde, og til om hun derfor må frifinnes.»

Nordhus er fredag sykemeldt, og har ikke kunnet svare på VGs henvendelse om et intervju.

Les hele pressemeldingen i faktaboksen:

DETTE SIER IS-KVINNENS FORSVARER: Pressemelding fra Nordhus & Aarø, 5.2.2021, Tiltale for deltagelse i ISIL – hvordan tiltalte stiller seg til tiltalen Tiltalte bekrefter hovedtrekk av handlingene tiltalen bygger på at hun gjorde, men hun erkjenner ikke straffskyld. Retten må avgjøre om handlingene tiltalen tillegger kvinnen er straffbare som deltagelse i terrororganisasjon i straffelovens forstand. Retten må også ta stilling til om tiltalte var tvunget til å opptre som hun gjorde, og til om hun derfor må frifinnes. Vi mener at tiltalte må bli å frifinne. Hun har ikke deltatt i ISIL. Hun har overlevd ISIL. Særlig grunnet karakteren av hva tiltalte opplevde i Syria, er det krevende, men nødvendig, for henne å forklare seg. Hun har forklart seg for pst og hun vil avgi forklaring også for Oslo tingrett. Tiltalte er mor til to mindreårige barn og hun håper at pressen i videre omtale av saken fortsetter å ta hensyn til det behov og den rett barna har til skjerming. Vis mer

FORSVARER: Nils Christian Nordhus Foto: CF-WESENBERG

IS-kvinnens egen forklaring

Fredag morgen ble det klart at kvinnen er tiltalt for terrordeltagelse, grunnet kvinnens ekteskap med tre IS-krigere.

Gjennom å passe barn og hus for disse tre krigerne, la hun til rette for at de kunne delta i kamp for terrororganisasjonen ISIL, mener påtalemyndigheten.

Les hele saken og intervju med aktor: – IS-kvinnen visst hva hun gikk til

Slik var forklaringen som den norske IS-kvinnen ga VG i et langt telefonintervju fra al-Hol leiren i Syria, som ble publisert høsten 2019:

«Helt siden jeg endte opp her i Syria, har jeg forsøkt å komme meg tilbake, og jeg har angret på at jeg dro ut fra Norge i det hele tatt».

(les mer om tiltalen i faktaboksen)

TILTALEN MOT IS-KVINNEN I perioden juni 2013 til mars 2019 i Syria, deltok hun i terrororganisasjonen ISIL. Etter at hun hadde reist fra Norge til Syria vinteren 2013 flyttet hun inn hos sin ektemann Bastian Vasquez som hun senere fikk et barn med. Vasquez var tilsluttet og hadde sverget troskap til ISIL, og han deltok i væpnede oppdrag for organisasjonen. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at Vasquez kunne ta aktivt del i kamphandlinger for ISIL. Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen. Etter at Vasquez omkom i forbindelse med fremstilling av bomber for ISIL i april 2015 mottok hun økonomisk støtte fra organisasjonen en periode før hun senhøsten 2015 giftet seg og fikk barn med NN som også var tilknyttet ISIL, NN deltok aktivt i væpnede oppdrag for organisasjonen og han var i tillegg shariadommer i ISIL. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at NN kunne delta aktivt i kamp handlinger for ISIL. Etter at NN omkom i kamp for ISIL i mars 2017 giftet hun seg med en tredje kriger som også var tilknyttet ISIL og som var en venn av NN. I hele perioden frem til hun ble hentet ut av kurdiske styrker og brakt til Al Hol leiren oppholdt hun seg i ISIL-kontrollert område sammen med personer tilknyttet organisasjonen. Vis mer

Den norsk-pakistanske kvinnen ble hentet fra Syria sammen med sin to barn i januar i fjor. Hun har siden vært siktet for å ha vært en del av IS i perioden 2013 til 2019.

Regjeringen besluttet å hente hjem familien fra Syria på grunn av femåringens antatt alvorlige sykdom. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

Den hemmelige aksjonen: UD fryktet angrep fra ekstreme kvinner

Vil forklare: Ikke aktivt medlem

Forklaringen om at hun prøvde å rømme fra Syria, vil bli del av kvinnens forsvarsstrategi under rettssaken mot henne, som er berammet til de tre første ukene i mars.

Hun vil da forklare at hun ikke var et aktivt medlem i terrororganisasjonene Nusrafronten eller Den islamske staten (IS), men at hun gjennom ekteskap med to IS-krigere i praksis var en fange under tiden i Syria.

– Jeg har ikke vært en aktiv del av IS og har aldri vært en av støttespillerne deres, sa kvinnen til VG før hun ble hentet hjem fra Syria.

Kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, sier kvinnen under avhør har «bekreftet og utdypet» at hun ikke ble værende i Syria frivillig.

– Hele hennes forklaring er at hun ble holdt værende i Syria ufrivillig og under tvang, sier Nordhus til VG.

HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin da tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell i januar. Foto: Privat

Aktor: – Visste hva hun gikk til

Statsadvokat Geir Evanger sier til VG at kvinnen visste om at hun i praksis giftet seg inn i en terrororganisasjon da hun dro til Syria:

– Vi mener hun visste godt hva hun gikk til da hun krysset grensen til Syria, sier Evanger til VG.

– Tiltalen går ut på at hun passet barn og hus, ikke deltok i krigshandlinger, hvordan er husarbeid terrordeltagelse?

– Den rollen var viktig for ISIL. Hun støttet og tilrettela slik at ektemennene kunne dra på jobb, og jobben deres var å drive kamp for ISIL.

– Kvinnen selv har forklart at hun var ufri og ikke kunne forlate Syria fordi ektemennene kontrollerte henne. Har det hatt betydning?

– Det blir det kanskje viktigste spørsmålet i hovedforhandlingen. Da blir det et spørsmål om det er rettslig relevant. Hun reiste dit frivillig, da kan hun ikke skylde på at hun ikke kom seg ut igjen.

Avhør om ektemannen

Som VG tidligere har omtalt, mener PST at mannen som IS-kvinnen i flere år var gift med, den norske IS-krigeren Bastian Vasquez, knytter henne til terrororganisasjon Den islamske staten (IS).

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter til VG at forholdet til IS-kvinnens ektemann, hennes opphold i Syria, og reisen inn til landet har vært viktige temaer under etterforskningen.

– Etterforskningen har basert seg på å få kartlagt hele hennes historie. Det har vært mange og lange avhør, sier politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i PST til VG.

– Vi har ønsket å kartlegge hennes reise inn til Syria og hennes opphold der. Dette var sentrale punkter i avhørene. Vi ønsket å kartlegge hva siktede har gjort, og hvem hun har oppholdt seg sammen med. Hennes forhold til mannen og hva han gjorde i IS er viktig, sier Nygaard.

Norsk-chilenske Vasquez, opprinnelig fra Skien, ble en lederskikkelse i IS, og opptrådte blant annet i voldelige propagandavideoer for terrorhæren. Han traff den norsk-pakistanske kvinnen da hun var aktiv i organisasjonen Islam Net, og han selv var aktiv i den ekstreme gruppen Profetens Ummah.

BASTIAN VASQUEZ: IS-kvinnen var gift med den beryktede IS-krigeren som dro fra Norge til Syria, og som mistet livet der i 2015. Foto: ISIL

Tidligere rømningsforsøk

VG er kjent med at den tiltalte kvinnen dro inn til Syria via Sverige og Tyrkia, for å gifte seg med Vasquez i begynnelsen av februar 2013. Oppholdet i Syria forandret seg raskt til å bli preget av tvang, har kvinnen forklart i avhør.

Tre hendelser, som kvinnen selv, hennes far og hennes advokater tidligere har gitt VG innsyn i, peker mot at kvinnen opplevde at hun i praksis var fanget under de seks årene i Syria.

I januar 2014, etter litt under et år i Syria, ble hun oppsøkt av faren, som hadde tatt seg inn i det krigsherjede landet for å hente datteren hjem.

Under et opphold på inntil et par uker, gjorde han forgjeves et forsøk på å få henne ut Syria, og har fortalt VG at han ble hindret av datterens ektemann:

– Jeg lot meg smugle inn i Syria, for å møte Bastian og min datter, men han nektet meg å ta henne med tilbake. Min datter har vært klar på at hun mistet retten til å bestemme over seg selv i det øyeblikket hun kom til Syria, har faren sagt.

Senere i 2014 ber IS-kvinnen en norsk venninne om hjelp til å rømme fra Syria. I et brev der denne venninnen tipser norske myndigheter, fremkommer følgende:

«Hun kontaktet meg i 2014 og sa hun var i Syria og at hun ville hjem. Hun sa hun forsøkte å finne en løsning som ikke satte henne i trøbbel, at hun kunne fengsles eller henrettes. Hun var innestengt i områder hvor man måtte få tillatelse av lederne hvis man ville ut av Syria», skriver tipseren.

Venninnen skriver videre at IS-krigeren Vasquez nektet den norske IS-kvinnen å forlate Syria, og at han sjekket hennes sosiale medier. VG har kontaktet denne tipseren, som fortalte at IS-kvinnen var redd og desperat, og fryktet at hennes kontrollerende mann skulle få vite om rømningsforsøket.

I 2015 skal kvinnen på nytt ha forsøkt å rømme fra Syria. Det fremkommer i brev mellom kvinnens daværende norske advokat og den norske ambassaden i Ankara.

VG har fått tilgang til brevutvekslingen, der det blant annet står at «Ambassaden kan være behjelpelig med å få kvinnen over grensen inn til Tyrkia når hun befinner seg på selve grensen, men som tidligere forklart har vi ikke mulighet til å yte noen assistanse når hun befinner seg inne i Syria».

Denne kontakten fant sted i mai 2015, rundt én måned etter at Vasquez var blitt drept i en eksplosjon. Etter ektemannens død, engasjerte kvinnen den norske advokaten Bjørn Nærum via kontakter i Norge, for å formelt be om bistand til repatriering.

forrige











fullskjerm neste I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på tre og fem år. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Betalte løsepenger

Høsten 2015, noen måneder etter at kontakten med UD var blitt opprettet, ble kvinnen gift med en ny IS-kriger fra Nord-Afrika. Hun lyktes ikke med å ta seg ut av IS-området og til den tyrkiske grensen.

Kvinnen fikk begge barna under oppholdet i Syria, en gutt som Vasquez var far til ble født i november 2014, og en jente som den nordafrikanske krigeren var far til ble født i august 2016.

Tidlig på våren 2017 dør den andre ektemannen. Men kvinnen har forklart til VG at hun etter det ble kontrollert av andre menn fra IS, og ikke var fri til å forlate IS-området.

Det var ifølge henne situasjonen helt inntil de siste dagene før terrorkalifatets fall. I begynnelsen av mars 2019 fikk VG videresendt en lydmelding fra kvinnen, som da befant seg i småbyen Baghouz, som var den siste skanse for IS:

«De sier at de skal slippe kvinnene ut. Det er derfor det haster. Vær så snill, fort. Jeg orker ikke dette mer. Jeg orker ikke mer», sier kvinnen i meldingen.

Meldingen ble sendt til hennes far i Norge, som fortalte VG at han til slutt måtte betale IS rundt 20.000 kroner i løsepenger før datteren og hennes to barn fikk slippe ut av den beleirede byen.

Fra utkanten av Baghouz ble hun fraktet til leiren al-Hol, som ligger i et område kontrollert av de kurdiske selvstyremyndighetene i Nord-Syria. Derfra ble kvinnen hentet hjem til Norge i januar i fjor.

VG-eksklusivt: Jobbet i månedsvis med hemmelig hjemhenting

LES VG-ARTIKLENE OM IS-KVINNENS BAKGRUNN: