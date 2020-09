I LITAUEN: Statsminister Erna Solberg besøkte norske soldater i NATOs beredskapsstyrke i Litauen sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tirsdag morgen, Foto: HELGE MIKALSEN

Erna Solberg til VG: Håper på maktskifte i Hviterussland

VILNIUS (VG) Statsminister Erna Solberg (H) sier det nå rett ut før møtet med Hviterusslands nye frihets-figur: Hun håper at Aleksandr Lukashenkos tid som president og diktator snart er over.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg håper de kan gå til et regimeskifte, et skifte i ledelse. Alle andre scenarioer krever så mye undertrykking og et så stort offer for det hviterussiske folk at det er nesten uutholdelig å tenke på, sier Solberg til VG før hun skal møte opposisjonsleder Svetalana Tikhonvskaja i Vilnius.

Solberg er nå i Litauen på sin første utenlandstur siden regjeringen stengte ned Norge i mars. Tirsdag morgen besøkte hun de 120 norske soldatene fra Telemark bataljon som er på NATO-beredskap i landet.

Tidligere har hun uttalt at hun vil lytte til opposisjonen når hun møter Tikhonovskaya. Solberg har bedt om dialog og en fredelig løsnng. Nå er hun enda tydeligere: Deres ønske om et maktskifte må innfris.

les også Opposisjonslederen til VG etter ny voldshelg: Stolt av at hviterusserne fortsatt demonstrerer

Rødt land

Kort tid før Solberg landet i Vilnius mandag kveld, var de norske smittetallene så høye at Litauen nå setter alle reisende fra Norge i 14 dagers karantene.

Men Solberg og hennes følge fikk dispensasjon:

– De og vi gjør unntak for politisk utveksling og møter med korte opphold. Derfor bruker vi også masker mer enn vi ville gjort ellers, sier Solberg.

Krever nyvalg

Solberg mener at valget i Hviterussland for en måned siden ikke var legitimt, og at Hviterussland må holde nyvalg. Ifølge myndighetene fikk den sittende presidenten 80 prosent av stemmene. mens Tikhanovskaja fikk 10 prosent.

– Er Lokashenko dermed en illegitim president?

– Det var så få observatører og internasjonal tilstedeværelse, og så mange indikasjoner på grov valgfusk, at valget ikke var legitimt. Det mest legitime nå er å holde et nyvalg under internasjonal overvåkning og sikre at folket får si sin mening, sier hun.

Beskjed til Putin

I et VG-intervju mandag sa presidentkandidaten Svetlana Tikhanovskaja at hun ønsker verbal støtte fra omverdenen, men ba også at hviterusserne selv må få bestemme den videre utviklingen:

Erna Solberg mener at dette er en klar beskjed også til Russlands president Vladimir Putin:

– Det er feil å sammenligne med Ukraina, hvor var det i stor grad var et veivalg mellom øst og vest. Det er ikke det som skjer i Hviterussland. De vil styre sitt eget land, og det må også russerne høre på. Dette er et folkelig opprør mot valgfusk og overgrep, og mot en president og diktator som folk er «fed up» med, sier hun.

NATO har ikke økt beredskapen for soldatene i den spente situasjonen, selv om Hviterussland har sendt soldater til grensen mot Litauen og holdt øvelser der de siste ukene.

Publisert: 08.09.20 kl. 10:45