Søndag har tusenvis igjen samlet seg i Myanmars største by Yangon for å protestere mot militærkuppet. Dette bildet er fra lørdag, da det også var store demonstrasjoner i både Yangon og andre byer i landet. Foto: AP / NTB

Nye demonstrasjoner mot militærkuppet i Myanmar

For andre dag på rad har tusenvis møtt opp for å protestere mot militærkuppet i Myanmars største by Yangon.

NTB-AFP-AP

Publisert: Nå nettopp

– Vi vil fortsette å fremme kravene våre fram til vi får demokrati. Ned med militærdiktaturet, sier demonstranten Myo Win til nyhetsbyrået.

Ifølge AP er det rundt 2000 som deltar i demonstrasjonen.

Det myanmarske militæret pågrep mandag en rekke av landets ledere, blant dem regjeringssjef Aung San Suu Kyi, og kuppet makten. Mange av demonstrantene var lørdag ikledd rødt, fargen til Suu Kyis parti Nasjonalligaen for demokrati.

les også Store protester i Myanmar – protesterer med «Hunger Games»-symbolet

Flere politibiler og opprørspoliti er på plass ved demonstrasjonen, som finner sted nær universitetet i Yangon.

Nok en gang har folk samlet seg, tross i at Facebook, internett og Twitter er mørklagt over hele landet for å hindre protester.

Lørdag morgen samlet rundt 3000 unge demonstranter seg i Yangon, og det ble også meldt at rundt 2000 mennesker deltok i en protest i Mandalay, lenger nord i landet. AFP skriver at titusenvis deltok i lørdagens demonstrasjoner.

les også «Det er som å bli hjemsøkt»: Her er stemmene militærjuntaen vil blokkere

Militæret har helt siden valget i november, der NLD styrket posisjonen sin betraktelig på bekostning av militærets støttespillere, hevdet at det var et resultat av valgfusk.

Etter kuppet har militærjuntaen innført ett års unntakstilstand, før det ifølge dem skal holdes nyvalg. De har ikke kommet med noen konkret tidsramme for når valget skal holdes.

Kuppet har blitt møtt med bred internasjonal motstand. Norge er blant landene som har fordømt kuppet og bedt om at Aung San Suu Kyi og de andre lederne løslates. USA har truet med sanksjoner.