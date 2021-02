DØMT TIL DØDEN: Hayd har siden april 2020 sittet fengslet i høysikkerhetsfengselet i Somalilands hovedstad Hargeisa. Illustrasjonsfoto. Foto: Katharine Houreld

Norsk mann dømt til døden i Somaliland for andre gang: − Han kan bli skutt når som helst

Lagmannsretten i Somalilands hovedstad Hargeisa har stadfestet dødsdommen mot Saad Jirde Hayd (54).

Publisert: Nå nettopp

Søndag morgen fikk Saad Jirde Hayds bistandsadvokater i Norge, John Christian Elden og Farid Bouras, beskjed om at dødsdommen mot den norske statsborgeren er stadfestet av lagmannsretten i Somalilands hovedstad Hargeisa.

Dommen er dødsstraff ved skyting.

– Selve prosessen har ikke gått riktig for seg. Han ble dratt ut av fengselscellen i dag tidlig og ført til rettslokalet der han ble dømt alene. Forsvarerne hadde fått feil tidspunkt for oppmøte, så de var ikke til stede, sier Hayds forsvarsadvokat i Norge, Farid Bouras til VG.

Dagbladet omtalte saken først.

– Sønderknust

De norske advokatene vil nå anke saken til høyesterett. Bouras sier at han i dag har snakket med den dømte nordmannen.

– Han er sønderknust, og ber Norge på sine knær. Han kan bli skutt når som helst. Selv om vi anker til høyesterett endrer det ikke at dommen er rettskraftig, sier han.

Bouras mener at utfallet i saken handler om politisk spill, da mannen som Hayd er dømt for å ha drept kommer fra en familie med stor innflytelse.

– Sjansen for å lykkes er minimal, men vi ser at bevisgrunnlaget fra aktoratets side er så tynt, at vi skjønner ikke at det er mulig å dømme et menneske til døden uten bevis. Det er ingen beviser som knytter ham til selve drapet, sier han.

Saad Jider Hayd, som har bodd i Norge de siste 25 årene og har adresse i Oslo, har siden april sittet varetektsfengslet i et norskfinansiert fengsel i Hargeisa.

«Giftig spray»

Ifølge den kortfattede dommen som falt mot mannen i november 2020, som VG fikk tilgang til, skal nordmannen ha «gjort seg skyldig i forsettlig drap ved at han drepte NN (anonymisert av VG) ved bruk av giftig spray».

Mannen han er dømt for å ha drept var en bekjent som døde etter at de to skal ha havnet i slåsskamp. Boruas har tidligere fortalt til VG at hans klient brukte pepperspray i selvforsvar da han ble overfalt av den nå avdøde mannen.

Les også: Norsk mann (54) dømt til døden i Somaliland: − Han er livredd

Etterlyser politisk press

Forsvarsadvokaten mener at Norge må legge politisk press for å få en rettferdig rettergang.

– Hvor er de norske politikerne?, spør han, og legge til at Norge må legge mer politisk press på presidenten i landet, og be om at alle de etterspurte bevisene skal legges fram.

Forsvarsadvokaten trekker paralleller til saken mot Joshua French og avdøde Tjostolv Moland i Kongo, hvor UD brukte store ressurser på saken.

– Det er likhetstrekk til Kongo, men her ser vi at det er minimalt som gjøres fra norsk side, sier Bouras.

UD: – Fordømmer all bruk av dødsstraff

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier til Dagbladet at beskjeden er nedslående.

– Dødsdommen mot den norske statsborgeren er opprettholdt. Vi fordømmer all bruk av dødsstraff. Vi følger saken tett og fortsetter å jobbe for fullt gjennom både politiske og diplomatiske kanaler, sier Eriksen Søreide.

UD følger nå opp saken med myndighetene i Somaliland for å forsikre seg om at han får mulighet til å anke. UD er i kontakt med Hayds forsvarere.

– Vi vurderer nå situasjonen nøye, for å sikre at det vi gjør ivaretar den norske borgerens interesser best mulig. Jeg har stor forståelse for at denne situasjonen er svært vanskelig for mannen og hans familie, sier Søreide.