MIGRANTBABY: Lille Hibba, nå tre måneder gammel, kom til Gran Canaria med sin 18 år gamle mor som er migrant fra Marokko. Her holdes hun av restaurantsjef Cheryl Jenner, mens hotellets norske medeier, Unn Tove Sætran ser på. Foto: Elvira Urquijo A. / EFE

Norsk hotellvert på Gran Canaria: Åpnet for 2000 migranter

Lille Hibba ankom Gran Canaria én måned gammel og innpakket i plast, så hun ikke skulle bli våt av sjøvann. Norske Unn Tove Sætran åpnet hotelldørene for migranter, og har fått et nytt syn på livet.

Av Nilas Johnsen

2020 skulle bli året der turistene uteble fra Kanariøyene. I stedet kom andre gjester. Uten penger, og ikke ønsket velkommen av alle på øyene, ankom nær 20.000 migranter og flyktninger til de spanske øyene utenfor Afrikas vestkyst.

– På høsten kom det båter inn daglig. Desperate mennesker sov på asfalten i havnen. De ble tatt dårlig imot, og alle skjønte at noe måtte gjøres, sier hotellmedeier Unn Tove Sætran til VG på telefon fra Puerto Rico i den solrike sørkysten av Gran Canaria.

PÅ STRANDEN: Gran Canaria har innført en del strenge tiltak for å få kontroll på migrantstrømmen. Her mannlige migranter som er stanset av politiet på en strand i begynnelsen av januar. Foto: Javier Bauluz / AP

I november alene kom det over 8000 migranter til Kanariøyene. Aldri før hadde det kommet så mange på én måned.

– Vi er ekstremt bekymret, uttalte Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), da dødstallene nådde 500 langs «Vest-Afrika ruten».

NÆRT FORHOLD: Femåringen Fanta fra Mali klemmer farvel med Unn Tove Sætran denne uken, før hun flyttes til det spanske fastlandet. Foto: Elvira Urquijo A. / EFE

Tomme hotell

Holiday Club i Puerto Calma og Vista Amadores, de to hotellene Sætran driver sammen med ektemannen Calvin Lucock, sto tomme i fjor høst. Så da Røde Kors ba om å få leie sengeplassene var det naturlig å takke ja.

Likevel kjente 51-åringen fra Trøndelag, som har bodd 20 år på ferieøya, på en viss skepsis.

– Man hører jo om at noen migranter kan skape trøbbel. Og i begynnelsen var nesten alle unge menn. Så vi følte oss litt usikre, forteller hun.

– Men alt ble snudd helt på hodet den første dagen. Når du sitter med en 15-åring som forteller om tre venner som døde under overfarten, og ble hevet over bord, så går man raskt inn i omsorgsrollen.

MIGRANTER: Unn Tove Sætran var først skeptisk til at så mange unge menn skulle få bo på hotellet, men endret raskt syn da hun ble kjent med migrantene. Her sammen med Souleman (fra Sierra Leone), Habib (Senegal), og Ebrahima (Gambia). Foto: Privat

Sætran forteller at de unge mennene var tynne, utslitte og livredde.

Og sultne.

Selv skulle hun stå for å levere mat, fra en restaurant hun driver, og ikke ha noen større rolle i driften av hotellet så lenge Røde Kors brukte det som migrantsenter.

– Det ble raskt tydelig at Røde Kors sine folk hadde mer enn nok å gjøre med å registrere saker og informere om rettigheter. Hele personalet følte at vi måtte brette opp ermene og hjelpe til.

AVSKJED: Hotellmedeier Calvin Lucock får en klem av moren til lille Hibba, som denne uken flyttes til det spanske fastlandet. Foto: Elvira Urquijo A. / EFE

Familiehotell

Dermed ble Sætran, datteren på 16, ektemannen og de ansatte ved hotellet involvert i arbeidet med migrantene. Etter hvert kom det også flere barnefamilier.

– Vi valgte å drive som om det var et familiehotell, det betyr at vi ikke skilte de unge mennene fra kvinner og barn, og at vi ikke splittet dem opp etter nasjonalitet. Begge deler var veldig viktig for å skape godt miljø.

VENNSKAP: En unge migrant fra Mali tar et bilde som minne sammen med migranter fra Marokko. Migranten fra Mali flyttes til fastlandet, de fra Marokko skal til en annen del av øya. Foto: Elvira Urquijo A. / EFE

Sætran forteller at de ikke opplevde noen problemer med bråk mellom migrantene. I alt har de hatt over to tusen innom.

– Vi samlet inn klær, og kunne se hvor utrolig glade de ble for små gaver. De kom med ingenting.

Barna hun ble kjent med gjorde størst inntrykk. Babyjenta Hibba ankom én måned gammel fra Marokko, med en redd og ensom mor på 18 år.

– Hun var pakket inn i plast, for at hun ikke skulle bli nedkjølt av havvann på reisen over. Jeg får frysninger når jeg tenker på båtene de ankom i.

Femåringen Fanta fra Mali var hotellets solstråle, forteller Sætran.

– Jeg kommer til å holde kontakten med mødrene til de barna jeg ble best kjent med.

NÆRE VENNER: Fem år gamle Fanta fra Mali knyttet et spesielt sterkt bånd til hotellverten. Moren har tatt dette bildet, og gitt tillatelse til at det trykkes. Foto: Privat

Flyttes fra hotellene

Nå har både Fanta og Hibba flyttet videre med sine mødre. Denne uken ble nitti migranter flyttet til det spanske fastlandet, der de skal få søke asyl. Trolig vil mange få avslag.

– Det er trist at de flyttes, men jeg er glad for at de får sjansen til å komme seg videre, og tenker på stakkarene som blir sendt hjem dit de kom fra.

Ikke alle har vært like positive. Det har vært demonstrasjoner mot migrantene. Mange har fryktet at de nye «gjestene» vil ødelegge for turismen.

– At en del spanjoler, uten jobb og midt i lockdown og økonomisk krise, er bekymret, kan jeg forstå. Men også briter og nordmenn med feriehus her har demonstrert.

FORLATT BÅT: En trebåt brukt av migranter fra Marokko ligger igjen på stranden i Gran Canaria. Foto: Javier Bauluz / AP

Nå har ordføreren i provinsen har fått viljen sin, og resten av «hotellmigrantene» skal flyttes til nyopprettede migrantsentre andre steder på øya.

– Vi er blitt kritisert for å ha åpnet våre dører for disse menneskene. Men jeg har prøvd å forklare at det er Covid som har skremt vekk turistene, ikke migrantene.

Opplevelsen av å bli kjent med migrantene har gjort at Sætran vil jobbe videre med migrasjon.

– Det har gjort sterkt inntrykk. Vi må lære oss å leve med mennesker fra andre kulturer. Migrantstrømmen vil ikke ta slutt, så fremmedfrykten må bort.

– Og så håper vi at turistene kommer tilbake til Gran Canaria.