I RETTEN: Aleksej Navalnyj hilser på kjente da ankesaken mot ham var oppe i Moskvas byrett lørdag den 20. februar. Foto: MAXIM SHEMETOV / REUTERS / NTB

Navalnyj flyttes til arbeidsleir: − En arv fra GULag

Da Aleksej Navalnyjs advokat ville besøke opposisjonslederen torsdag, var han ikke lenger i fengselet. Russiske medier melder at han flyttes til en arbeidsleir – men det er ukjent hvor.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Putin-kritikeren Navalnyj fikk nylig omgjort en betinget dom på tre og et halvt år til fengsel.

Det er også bestemt at denne skal sones i en arbeidsleir, eller «koloni», som det heter på russisk.

– Han føres til en generell koloni, men nøyaktig hvor – det vet jeg ikke, sier Eva Merkatsjeva til nyhetsbyrået RIA Novosti. Hun jobber for ONK, som er en offentlig overvåkningskommisjon for innsatte.

Navalnyjs folk meldte tidligere torsdag at en av advokatene hadde dratt til det kjente fengselet Matrosskaja Tisjina (Matrosens stillhet) for å møte opposisjonslederen, men der hadde de fått beskjed om at han var overflyttet – og at de ikke visste hvor.

Advokat Leonid Abgadzjava i organisasjonen «Rus Sidjasjtsjaja», som jobber for rettighetene til fanger og deres pårørende, sier til TV-kanalen Dozjd at informasjon om hvor Navalnyj skal sone, ikke blir kjent før han er fysisk på plass der:

– Så patetisk det høres ut, så er det en arv fra GULag-systemet. Det er selvfølgelig mye mer humant enn det var, men det er oppbygd omtrent på samme måten. Det er ikke vanlig å rapportere hvor en person har blitt flyttet, det gjelder med nesten alle, sier Abgadzjava.

Han sier også at regelen om at en fange i utgangspunktet skal sone i den samme regionen som hans slektninger bor, lett kan omgås av myndighetene.

Organisasjonen han jobber for, har status av såkalt «utenlandsk agent» ifølge en relativt fersk lov som stempler organisasjoner som mottar økonomisk støtte fra utlandet, som «utenlandske agenter».

– Han kan også komme til å bli flyttet til mange transittfengsler underveis, fortsetter advokaten.

Ifølge Navalnyjs advokat Olga Mikhailova ble ikke hans familie orientert om at han ble flyttet. Det skulle ifølge henne ha vært gjort, ifølge reglene, skriver nyhetsbyrået AFP, gjengitt av Moscow Times.

Aleksej Navalnyj ble ifølge vestlige eksperter forsøkt drept med nervegiften Novitsjok da han var på vei hjem en valgreise til Sibir i august. Opposisjonspolitikeren ble fløyet med ambulansefly til Charité-sykehuset i Berlin, der han ble behandlet. Han tilbrakte senere flere måneder i rekonvalesens i Tyskland før han dro tilbake til Russland i januar. Da ble han umiddelbart pågrepet i passkontrollen på Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva.

Russiske myndigheter, inkludert president Vladimir Putin, har avvist at de har hatt noe med forgiftningen av Navalnyj å gjøre.

To rettsinstanser har fastslått at hans betingede dom skal gjøres om til fengsel, fordi han ikke har fulgt reglene som følger av den betingede dommen. Navalnyj hevder at dette var umulig, fordi han lå i koma og ble behandlet for forgiftningen.

Det har vært store støttedemonstrasjoner for Navalnyj etter at han ble fengslet. Tusenvis av mennesker har blitt pågrepet av politiet. Flere av Navalnyjs nærmeste medarbeidere sitter fortsatt i husarrest.

Tidligere denne uken sa Amnesty International at de ikke lenger anser Aleksej Navalnyj for å være en samvittighetsfange.

Begrunnelsen for at menneskerettighetsorganisasjonen gikk tilbake på sin tidligere avgjørelse, var tidligere «støtte til hat» fra den russiske opposisjonslederen. Amnesty viste til «uttalelser han har kommet med tidligere» – uten å være konkrete.

Det er velkjent at Navalnyj for mange år siden kom med nasjonalistiske og innvandrerfiendtlige uttalelser.