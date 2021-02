Mener Trump har hisset til vold før

Jamie Raskin kaller de skremmende Michigan-protestene mot guvernør Gretchen Whitmer i april i fjor «en generalprøve» for Donald Trump.

Anklagerteamets leder Jamie Raskin sier under dag tre av riksrettssaken mot Donald Trump at den tidligere presidenten var medansvarlig for angrepet på delstatsforsamlingen i Michigan i april i fjor.

Raskins uttalelser kommer etter at han har trukket frem flere eksempler på at Trump har forherliget voldsbruk, gjennom uttalelser på sine folkemøter og gjennom sine kommentarer etter at en person ble kjørt over og drept i Charlottesville, da antirasister og rasister støtte sammen i gatene.

Dagen etter at guvernør Gretchen Whitmer innførte coronatiltak i mars i fjor, gikk Trump til angrep på Whitmer via Twitter. Raskin viser frem to eksempler på dette.

– I april tvitret han «Frigjør Michigan». Ikke engang to uker senere stormet hans tilhengere kongressbygningen i Michigan. Trumps ord ble etterfulgt av aggressiv handling på bakken, sier Raskin (se video øverst i artikkelen).

SKREMMENDE: Væpnede mennesker tok seg inn i delstatsforsamlingen i Michigan i april i fjor. Foto: Seth Herald / X07156

Han viser en video hvor bevæpnede og rasende innbyggere roper «Heil Whitmer!» og «Sperr henne inne!» inne i bygningen. Etterpå legger han bildene av opprørerne i Washington 6. januar ved siden av demonstrantene i Michigan 30. april i fjor, for å vise likheten.

– Dette var i praksis en generalprøve, mener Raskin, som legger til at Trumps reaksjon etter både hendelsene i Michigan og Washington reagerte på lignende måte.

BLE TRUET: Michigans guvernør Gretchen Whitmer. Foto: Michigan Governors Office

«Guvernøren burde gi dem litt og slukke brannen. Dette er veldig gode mennesker. De ønsker å få tilbake livene sine, trygt. Møt dem, snakk med dem, inngå en avtale», tvitret Trump om Michigan-episoden.

Oppmuntret av presidenten eskalerte Trump-tilhengerne situasjonen. To uker senere møtte de igjen opp, denne gang med en dukke som henger etter nakken i et rep, poengterer Raskin.

I oktober ble 13 personer arrestert for å ha planlagt å kidnappe guvernør Whitmer. FBI hadde lyttet til dem under planleggingen og avverget situasjonen før planen ble iverksatt.