Rapper-protestene i Spania: Sammenstøt mellom politi og demonstranter i Madrid

55 personer skal ha blitt såret i sammenstøt mellom politi og demonstranter i Madrid onsdag kveld, og det har blitt avfyrt gummikuler og tåregass.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De kraftige opptøyene i Barcelona tirsdag har onsdag spredt seg til Spanias hovedstad Madrid.

Her har politiet avfyrt tåregass og gummikuler mot demonstrantene, melder Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået var onsdagens protester på Plaza de Sol-plassen først fredelige, med mennesker som ropte «ikke mer politivold» og «frihet for Pablo Hasél», rapperen som ble pågrepet i byen Lleide tirsdag.

Bakgrunn: Opptøyer etter pågripelse av rapper

Noen av demonstrantene skal imidlertid ha begynt å kaste glassflasker og steiner fra bakken, noe som fikk politiet til å ta seg inn i folkemengden med batonger.

Enkelte demonstranter skal ha svart med å sette fyr på containere i et forsøk på å skape barrikader mot politiet. Ifølge den spanske avisen El Pais skal politiet ha omringet plassen og stengt av seks av de åtte omkringliggende gatene.

Til sammen skal 55 personer ha blitt såret – 35 av dem fra politiet, melder nødetatene i byen på Twitter.

BARCELONA: En politimann under protester i Barcelona onsdag kveld. Foto: NACHO DOCE / Reuters

Madrids konservative borgermester José Luis Martínez-Almeida fordømmer volden, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Jeg ber alle politiske partier om å ta tydelig avstand fra den, skriver han på Twitter, og legger til at sikkerhetsstyrkene har hans fulle støtte.

Også i flere katalanske byer var det store protester onsdag kveld. Ifølge politiet i regionen er 29 personer pågrepet i byene Barcelona, Lleida, Girona og Taragona. Ifølge Reuters skal en av deres reportere ha blitt skadet da politiet avfyrte gummikuler i Barcelona.

Bakgrunnen for demonstrasjonene er tirsdagens pågripelse av rapperen Pablo Hasél, som ifølge Reuters er kjent for å ha venstreradikale verdier. Han ble pågrepet under en razzia på et universitet i byen Lleida i Catalonia, 15 mil vest for Barcelona, etter å ha barrikadert seg inne på universitetets campus.

PÅGREPET: Rapperen Pablo Hasél. Foto: Lorena Sopena/Reuters

– De skal aldri tie oss. Død over fasciststaten, skal han ha ropt da han ble tatt med vekk av politiet, melder BBC.

Hasél ble pågrepet fordi han ikke dukket opp til soning etter å ha blitt dømt til ni måneders fengsel for å ha «glorifisert terrorisme» og å ha «fornærmet de kongelige» i flere Twitter-meldinger, skriver den spanske avisen El País. Han skal blant annet ha referert til den militante baskiske separatistgruppen ETA og sammenlignet kong Juan Carlos med en mafiaboss.

Pågripelsen har vekket sterke reaksjoner i Spania, hvor det har blusset opp en debatt om ytringsfrihet.

200 artister og kulturpersonligheter har skrevet under på et opprop mot fengselsdommen, blant annet den verdenskjente regissøren Pedro Almodóvar.

Som svar på demonstrasjonene lovet den spanske regjeringen forrige uke å endre lovverket, skriver NTB, slik at man ikke kan idømmes fengselsstraff i saker som omhandler ytringsfrihet.