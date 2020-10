FØR KONVERTERINGEN: Her er den nå 33 år gamle trønderkvinnen avbildet sommeren 2008, minst to år før hun trolig oppdaget islam i Egypt. I 2014 reiste hun inn i Syria. Foto: Privat

Datteren er i syrisk leir: For redd til å be om hjelp

Moren til en etnisk norsk IS-kvinne trygler norske myndigheter om å oppsøke kvinnen i leiren i Syria.

– Hennes liv og overlevelse er helt og holdent på premissene til andre IS-kvinner eller andre personer i leiren. Hun sa til meg: «Mamma, du veit at æ aldri kain sei høyt at æ vil heim».

Det sier moren til en 33 år gammel, etnisk norsk kvinne fra Trøndelag. Kvinnen reiste til Syria i 2014. I fjor fortalte moren for første gang om datteren som reiste til Den islamske staten (IS).

– Hun er fortsatt i et telt i al-Hol, hvor hun har vært siden mars i fjor. Jeg er ofte usikker på om hun er fri til å si og mene det hun egentlig vil og ønsker.

– Føler hun seg utrygg der?

– Det varierer, men innimellom skjønner jeg på henne at hun er veldig redd. Hun forteller at kvinner er blitt steinet, hun forteller at de tar livet av hverandre i leiren og ved én anledning er hun selv blitt utsatt for vold.

BEKYMRET: Moren til den norske IS-kvinnen frykter for datterens sikkerhet i leiren i Syria. Foto: Kristian Helgesen

Ber myndighetene hjelpe

– Jeg skulle ønske at norske myndigheter kunne undersøke hva min datter faktisk vil, og om hun er fri til å si og mene det hun vil. Tiden holder på å renne ut.

– Ønsker din datter å bli informert om konsulær bistand?

– Når jeg har nevnt advokat og utenrikstjeneste, så svarer hun at hun må forhøre seg med «søstrene». Min følelse er at det ikke er min datter, men andre, som egentlig definerer hva som skal skje med henne og hva slags informasjon som hun bør lytte til.

Forholdene i leiren al-Hol er blitt enda farligere de siste månedene. Nylig bekreftet sjefen for leirene der IS-kvinnene holdes at et stort antall utenlandske kvinner skal flyttes med makt ut av al-Hol, som et sikkerhetstiltak.

Tre norske kvinner, som har til sammen tre barn som kan få norsk statsborgerskap, har det siste året vært internert i al-Hol. Dersom de overføres sammen med andre utenlandske kvinner, så skal de ifølge VGs opplysninger etter planen sendes til Roj-leiren, der det allerede sitter én norsk kvinne med ett barn.

Folkerettsekspert Mads Harlem og advokat Nils Christian Nordhus, som jobbet for å hente hjem en norske IS-kvinnen og hennes to barn i januar, skal nå bistå Redd Barna med å hjelpe flere norske kvinner og barn i Syria.

Redd Barna og advokatene mener at norske IS-kvinner ikke står fritt til å be om «konsulær bistand», siden forholdene i leiren er så ekstreme. Norske hjelpeorganisasjoner, FN og de kurdiske selvstyremyndighetene har gjentatte ganger det siste året bedt den norske regjeringen hente de norske barna hjem.

Utenriksdepartementet har påpekt at så lenge ingen av de norske IS-kvinnene har bedt om konsulær bistand, så vil de heller ikke bli oppsøkt av UD.

Trenger hjelp fra andre

– Min datter er så skadet at hun ikke vil overleve uten hjelp fra andre. Det er umulig for henne å gå til plassen for matutdeling, og det at hun ikke er benfør gjør det også umulig for henne å motta penger fra oss her, sier moren til den etnisk norske kvinnen.

– Da teltet hennes var i ferd med å bli oversvømt i vinter, overlevde hun ved at det kom barn til som klarte å drenere en grøft rundt teltet som kunne ta unna mye av vannet, fortsetter hun.

Konvertitter fra Trøndelag

Den norske IS-kvinnen er én av tre etnisk norske venner som konverterte til islam, og dro fra Nord-Trøndelag til IS. Hennes norske ektemann ble drept i krigssonen i Syria. Parets felles venn, Kristian Michelsen dro også til IS-området, men senere hoppet han av fra IS ved å rømme fra Syria til Tyrkia. Han ble overført til Norge og dømt for terror.

IS-kvinner risikerer straffeforfølgelse ved retur til Norge har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) slått fast overfor VG, og kvinnens mor har vært klar på at datteren må stå til ansvar for det hun har gjort.

Publisert: 08.10.20 kl. 15:41

