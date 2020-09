LANDSDEKKENDE TILTAK: Statsminister Mette Henriksen presenterte nye tiltak fredag. Foto: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

Slik er situasjonen i Danmark nå

Smittetrykket i Danmark stiger og myndighetene strammer inn. Enn så lenge virker det som at danskene tar det på alvor.

Danmark satte denne uken ny smitterekord, med nesten 600 registrerte smittetilfeller på ett døgn. Det er landets høyeste smittetall så langt i pandemien, og hele Danmark er nå rødt.

Det siste døgnet har også dødsfallstatistikken økt med tre personer, til 638.

Det hører også til historien at våre naboer i sør har trappet testing av befolkningen kraftig opp siden våren, og det siste døgnet ble det gjennomført 23.580 coronatester.

Samtidig har antall innlagte også økt. Søndag var det registrert 59 innlagte med covid-19 på danske sykehus, som er det høyeste antallet siden midten av juni. Nær hver tredje innlagte danske er under 45 år gammel.

– 14 prosent av de innlagte er under 30 år, sier helseminister Magnus Heunicke til Danmarks Radio.

Overlege Robert Skov ved infeksjonsstaben ved Statens serum institutt (SSI) forteller til VG at tallene vil fortsette å øke de neste dagene.

– På samme måte som mange andre steder i Europa ser vi plutselig stigende smittetendens, og som følge av den betydelige stigningen så har det blitt innført skjerpede tiltak.

– Det vi ser i dag gjenspeiler situasjonen som var for en ukes tid siden, så vi kommer til å se flere dager med høye smittetall før tiltakene får effekt, sier Skov.

Første dag med tiltak

Til sammen 22.905 smittetilfeller og 638 dødsfall har så langt blitt registrert i Danmark. Samtidig har over 17.000 blitt erklært friske igjen.

Allerede er det innført krav om bruk av munnbind på kollektivtransport og når man står eller går på utesteder og restauranter. Torsdag ble forsamlingsforbudet i København og 16 andre kommuner rundt hovedstaden senket fra 100 til 50.

Fredag ble det annonsert at danske myndigheter så seg nødt til å stramme ytterligere inn i hele landet. De nye landsdekkende restriksjonene varer i utgangspunktet til 4. oktober.

Skole og utdanningsinstitusjoner holder åpent som vanlig, men barer, kafeer og restauranter i hele landet må stenge klokken 22. Det er også innført forbud mot å drikke alkohol på busser.

MUNNBIND: Personalet på tog og buss har rett til å bortvise personer som reiser uten munnbind i Danmark. Nekter man å etterkomme dette, kan man bli straffet med bot. Foto: RITZAU SCANPIX / X02352

– Vi har dessverre sett en del eksempler på at det blir holdt altfor ville fester i busser. Det er ikke så mye plass i en buss, det er ofte mange mennesker, og vi vet at man vier smittevernrådene mindre oppmerksomhet når man drikker. Derfor sier vi nå at alkohol ikke skal drikkes på busser, sier transportminister Benny Engelbrecht.

Lørdag var den første kvelden med de nye tiltakene, og politiet i København sier til Politiken at festglade folk stort sett har oppført seg.

– Det har generelt sett fint ut. Barer og restauranter stengte klokken 22, som de skulle, og folk har vært flinke til å bruke munnbind og holde avstand, sa Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi rundt klokken 01 natt til søndag.

Det er også innført et landsomfattende forbud mot forsamlinger på flere enn 50 personer, og grensen for antall tilskuere på fotballkamper settes ned til 500.

STRAMMER INN: Opp mot 700 tilskuere så Superligakampen AGF mot FC København på Ceres Park i Aarhus 5. juli 2020. Nå får kun 500 tilskuere se kamper. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Vil teste 500.000 dansker

En storstilt testkampanje rulles ut i Danmark denne høsten for å innhente kunnskap om blant annet hvordan viruset smitter. Det er Statens Serum institut (SSI) i samarbeid med andre aktører som står bak kampanjen som har fått navnet «Vi tester Danmark».

– Dette prosjektet har kommet til fordi vi må få inn ny status på hele pandemien i Danmark, og få oversikt over hvor mange som egentlig har vært smittet, sier overlege Robert Skov ved SSI.

Forskerne håper at opp mot 1 million dansker svarer på et spørreskjema og at rundt en halv million har testet seg for antistoffer innen midten av oktober.

– Denne studien vil gi veldig viktig viten om hvor mange som får senfølger, ikke bare ved alvorlig sykdom, men ved lette sykdomsforløp. Det er virkelig viktig kunnskap i forhold til vår overvåking og håndtering av covid- 19, forteller Skov.

Undersøkelsen vil også gi danskene bedre oversikt over hvem som bør prioriteres når en vaksine blir klar.

– Vi kan få kunnskap om hvilke grupper som har hatt covid-19, og også se på hvilke bransjer folk har jobbet i, og på den måten kan det brukes til å se på hvilke borgere som er i spesiell risiko for å få covid-19, utover helsepersonell. Slik kan man lage en mer strategisk vaksinasjonsplan.

HOLD AVSTAND: En barnehage utenfor København ga klar beskjed da de gjenåpnet i april. Foto: Annemor Larsen

Massesmittehendelser

En byfest i Dronninglund i Danmark utviklet seg til en massesmittehendelse, som har skapt smittekjeder i Nordjylland, ifølge helseminister Heunicke.

På åtte dager ble antall smittede blant ansatte i helsevesenet i Region Nordjylland firedoblet, ifølge danske TV 2.

Fredag var det registrert smitte hos 23 ansatte. 11 av dem jobber ved intensivavdelingen på sykehuset i Hjørring.

– Det er snakk om ansatte som har blitt sendt hjem og senere blitt syke. Det tyder på at de har pådratt seg smitten ute i samfunnet, sier sykehusdirektør Henrik Larsen til kanalen.

45 av 68 festdeltagere ble smittet da et tannlegepar i Roskilde skulle feire bursdag og overstått brystkreftforløp i slutten av august.

Til danske Politiken forteller paret at en gjest meldte fra om positiv coronatest tre dager etter festen.

– Vi var så lykkelige og svevde på en rosa sky, men så ringte telefonen. Vi tenkte at det ikke kom til å skje med oss, at det var like sannsynlig som å vinne i Lotto, sier de til avisen.

De sier at de hadde gjort sitt beste for å sørge for at smittevernrådene ble overholdt, med god avstand mellom gjester og servitører som var ansvarlig for mat og drikke.

Gjestene skal også ha fått velge mellom røde og grønne armbånd for å signalisere hvor komfortable de var med nærkontakt. Ifølge avisen betydde røde armbånd at man ønsket avstand, mens grønn betydde at man var åpen for fysisk kontakt.

Publisert: 20.09.20 kl. 17:16

