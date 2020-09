MINNES «RBG»: Maggie McCabe legger ned blomster for den avdøde Ruth Bader Ginsburg utenfor høyesterettsbygningen i den amerikanske hovedstaden. Foto: Thomas Nilsson / VG

Dødsfallet som vil endre valgkampen: – Hun var liten, men hun var en gigant

WASHINGTON, D.C. (VG) Det har vært Demokratenes kanskje største mareritt. Natt til lørdag ble det virkelighet.

– Da jeg hørte det i går kveld tenkte jeg «Å Gud!», så begynte jeg å gråte. Det ble en tøff kveld, forteller jusstudent Maggie McCabe til VG utenfor høyesterettsbygningen i Washington, D.C.

Fredag kveld amerikansk tid annonserte USAs høyesterett at høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg (87) døde av kreftsykdommen hun var rammet av. Hun har tjent som dommer i retten i nesten tre tiår, og utmerket seg som en ledestjerne for liberale amerikanere. Særlig som et feministikon.

FAKTA: Ruth Bader Ginsburg (87) Ruth Bader Ginsburg ble utnevnt til dommer i USAs høyesterett i 1993 av daværende president Bill Clinton. Kun fire kvinner i historien har hatt det livslange embetet.

Ginsburg var fra Brooklyn i New York, og hadde jødiske foreldre. Hun studerte jus på Harvard og Columbia.

Hun var et feministikon og en markant forkjemper for kvinners rettigheter. Som høyesterettsdommer førte Ginsberg flere rettssaker som satte juridisk presedens innenfor feltet.

Synet på likestilling hadde hun delvis fra Sverige, der hun tilbrakte mye tid og lærte språket under arbeidet med en bok om svenske rettsprosesser.

Ginsberg var kjent som en pragmatisk høyesterettsdommer, som forente den liberale fløyen blant de totalt ni dommerne. Disse er nå i mindretall etter at president Trump utnevnte to nye konservative dommere.

Hun har vært i åpen konflikt med Trump flere ganger.

Ginsburg døde av kreft fredag, etter å ha slitt med ulike typer kreft i 20 år. Hun var enke, og etterlater seg to barn. Kilde: NTB/VG Vis mer

– Hun betydde alt. Tingene hun sto for. Hun var en fantastisk dommer. Hun var fra min hjemby. Hun var en kvinne, sier McCabe, som må avbryte seg selv fordi gråten tar henne igjen.

– Dette er et fryktelig tap for hele landet. For oss alle. Hun var liten, men hun var en gigant, fortsetter hun når hun har hentet seg inn igjen.

FORBILDE: Maggie McCabe har en illustrasjon av den avdøde høyesterettsdommeren på bærenettet sitt. Foto: Thomas Nilsson / VG

McCabe er en av hundrevis, samtlige vi så iført munnbind, som lørdag hadde samlet seg utenfor Høyesteretts lokaler i den amerikanske hovedstaden, hvor et overveldende flertall av befolkningen stemmer på Demokratene, for å vise sin respekt.

De var samlet i stillhet og sorg. Mange la ned blomster foran bygningen. Hundrevis av buketter lå på rekke og rad. Mange hadde også satt plakater ved siden av blomstene med ulike budskap. Noen om Ginsburg. Andre om hva de ønsker skal skje nå.

– Det var ingen tvil om at jeg skulle komme hit i dag. Jeg ville vise min respekt for henne, hun var en stemme for alle som ikke er hvite, privilegerte menn, forklarer McCabe.

fullskjerm neste MEKTIG: Ruth Bader Ginsburg var høyesterettsdommer i nesten 30 år. Her avbildet i 2017.

Senator til VG: – Jeg så veldig opp til henne

Den demokratiske senatoren Patrick Leahy (80) fra Vermont har møtt opp utenfor høyesterettsbygningen for å vise sin respekt sammen med kona.

– Jeg minnes henne som en prototyp på hva en høyesterettsdommer burde være. En person som var en inspirasjon for unge, så vel som eldre folk i dette landet. Og vi husker henne begge som en god personlig venn, sier Leahy til VG.

– Er du bekymret for at Trump forhaster det å erstatte henne?

– Det jeg vil nå, er å hedre hennes minne. Hun var en god venn, og jeg så veldig opp til henne.

VAR VENNER: Den demokratiske senatoren Patrick Leahy (80) var en god venn av Ginsburg. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mot flertallets vilje

Høyesterett i USA, der dommerne blir utnevnt på livstid, har stor makt over for eksempel sosiale spørsmål.

– Abortspørsmålet i USA er en høyesterettstolkning av grunnloven, som kan endres. Også våpenlovgivning avgjøres i siste instans av høyesterett, nevner USA-ekspert og professor Jennifer Leigh Bailey ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU som eksempler.

Ekteskap mellom folk av samme kjønn, eller lover som direkte kan påvirke politiske valg er andre.

Dersom Trump, ved hjelp av et republikansk flertall i Senatet, får satt inn en ny dommer vil det bety at han har innsatt tre av de ni dommerne i Høyesterett, og det konservative flertallet i retten vil være seks mot tre.

Det skjer i så fall mot viljen til et flertall av amerikanere, ettersom han fikk tre millioner færre stemmer enn motkandidaten i 2016 og de 53 republikanerne i Senatet samlet fikk flere millioner færre stemmer enn det de 47 representantene i mindretallet fikk.

Dette er noe som virkelig opprører Maggie McCabe:

– Det er helt utrolig at det kan være slik. Det skremmer meg at Trump kan få utnevnt nok en hyperkonservativ dommer.

Hvem som blir den neste høyesterettsdommeren kan potensielt påvirke amerikanernes liv i flere generasjoner fremover.

I SORG: Mange har møtt opp utenfor høyesterettsbygningen i Washington D.C. for å minnes Ginsburg. Foto: Thomas Nilsson / VG

Demokratene raser

Like før hun døde fortalte Ruth Bader Ginsburg at hennes sterkeste ønske er at hennes erstatter ikke blir utnevnt før en ny president er innsatt. Det skjer i januar, enten det blir Donald Trump, eller Joe Biden.

Det ønsket har hverken president Donald Trump, eller flertallslederen i Senatet, Mitch McConnell, planer om å respektere. Bare et par timer etter at dødsfallet ble kjent, sa sistnevnte at han planlegger å ta en utnevnelse fra Trump til avstemning. Det har han makt til å gjøre.

Uttalelsen får demokratene til å rase ettersom McConnell i 2016 nektet å holde en avstemning for Merrick Garland, som daværende president Barack Obama hadde utnevnt til Høyesterett. Det til tross for at Garland ble utnevnt 11 måneder før valget.

McConnell argumenterte den gang med at folket gjennom det kommende presidentvalget måtte få avgjøre hvem som skulle få utnevne ny høyesterettsdommer.

– Dobbeltmoralen er helt ekstrem. Jeg hadde håpet at de kunne vært anstendige nok til å hedre hennes siste ønske og samtidig følge sin egen presedens fra 2016, sier den 25 år gamle studenten Shiraz, som ikke ønsker dele etternavnet sitt, men som også la ned blomster til ære for «RGB».

fullskjerm neste MINNES: Mange legger ned blomster og minnes Ginsburg utenfor høyesterettsbygningen i Washington D.C.

Frykter for demokratiet

Også Trisha Kyner fra Baltimore la ned blomster. Hun sier at dette er en dag for å vise respekt, men så må landets liberale stemmer fortsette den avdøde dommerens kamp.

– Det er viktig, slik at ikke demokratiet blir revet i stykker. Vi må kjempe både mot at det kommer en utnevnelse av ny dommer før valget og ikke minst for å vinne valget, sier Baltimore-kvinnen, som nøyer seg med å røpe at hun er i 50-årene.

Også Maggie McCabe og Shiraz sier er klare for å ta kampen.

– Det må vi, for vi kan ikke akseptere at verdiene til flertallet ikke blir lyttet til, sier sistnevnte.

LIKESTILLING: Trisha Kyner fra Baltimore har skrevet «likestilling» på munnbindet sitt – en kampsak for avdøde Ginsburg. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Utrolig dramatisk

Kommentator Henrik Heldahl i AmerikanskPolitikk.no mener saken blir et vendepunkt i valgkampen. Nå er mye mer på spill.

– Dette er en utrolig dramatisk vending i valgkampen, sier han til VG.

– Når en kandidat har ligget bak på målingene så lenge som Trump har, så er man avhengig av at noe endrer dynamikken. Det skjedde nå, legger han til.

I amerikanske medier spekulerer også ekspertene i dette, og flere mener at dødsfallet i ytterste konsekvens kan endre utfallet av både presidentvalget og flere av de ulike senator-valgene som skjer samtidig.

Nøyaktig hvordan og i hvilke retning hersker det derimot usikkerhet og ulike teorier om. Alt etter hvem du spør og selvsagt avhengig av hvordan de ulike sidene håndterer dette de neste ukene.

Publisert: 19.09.20 kl. 23:00