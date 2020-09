VELGER: Scott Will er fremdeles registrert som demokratisk velger, men tror ikke lenger han kommer til å stemme på deres presidentkandidater. Foto: Thomas Nilsson / VG

Fra Hillary Clinton til Donald Trump: – Han har fått til mye

LIGONIER, PENNSYLVANIA (VG) I 2016 stemte Scott Will (51) på Hillary Clinton. Som fagforeningsmann har Demokratene alltid vært hans parti. Men i år går stemmen til Donald Trump.

Nå nettopp

I landlige omgivelser langt vest i vippestaten Pennsylvania er det Trump-skiltene som dominerer hageflekkene til innbyggerne på vei inn mot småbyen Ligonier. Et og annet spredt Biden-skilt er unntaksvis å se.

Normalt ville hageflekken til Scott Will, et par kilometer fra byens lille sentrum, vært et slikt unntak. Slik er det ikke i år.

I år står det «Trump 2020» på skiltet foran huset, som i tillegg til 51-åringen også huser hans kjæreste, en liten hissigpropp av en hund, en katt og annenhver uke Scotts tvillinger.

– Jeg har alltid stemt på Demokratenes presidentkandidater. Som fagforeningsmann har det nesten skjedd automatisk. Jeg har alltid gått ut ifra at det har vært det beste for folk som meg. Jeg likte egentlig ikke Hillary Clinton, men hun var jo deres kandidat, så da stemte jeg automatisk på henne. Dessuten synes jeg mannen hennes gjorde en god jobb da han var president. Den gang hadde vi penger, sier maskinoperatøren, som jobber for Transportdepartementet.

De støtter Trump i tykt og tynt: «Han er et ærlig menneske»

STØTTE: Flere tilhengere hadde forrige uke samlet seg langs veien i forbindelse med at Donald Trump besøkte Pennsylvania. Foto: Thomas Nilsson / VG

Faren mener han er gal

Will møter VG ute på balkongen iført en Trump-caps med teksten «Trump 2020 – No Bullshit». I løpet av de siste årene mener han å ha gjennomskuet at Demokratene driver med nettopp bullshit. Han mener de ikke gjør noe som tjener arbeidsfolk som ham.

– Etter noen måneder med Donald Trump som president angret jeg på at jeg hadde stemt Hillary. Jeg var virkelig ikke Trump-fan i 2016, men jeg synes han har fått til mye. Før coronaviruset kom gikk økonomien rett opp. Det tror jeg han kan få til igjen. Derfor kommer jeg til å stemme på ham.

VG forklarer – derfor er det bråk om poststemmer:

VGs Per Olav Ødegaard kommenterer: «Hva skjer hvis Trump taper?»

Scott Will forteller at både bestefaren og faren var fagforeningsfolk, som alltid stemte på Demokratene. Han fikk det nærmest inn med morsmelken at det var slik det skulle være.

– Pappa mener jeg er gal som vil stemme på Trump. Han er fremdeles en hardbarket demokrat. Men hva skal Joe Biden få til som president som han ikke har fått til på 47 år i politikken? spør han retorisk, og legger til at han mener Demokratene har gått altfor langt til venstre i politikken.

Han frykter Biden vil skatte arbeidsfolk som ham selv for hardt. At Biden selv sier han bare planlegger å øke skattene for dem som tjener aller mest stoler han ikke på.

– Jobber man hardt så skal man tjene på det. Jeg vil ikke jobbe hardt bare for å se at noen andre stikker av med pengene mine, sier Will.

Velgere i Kamala Harris’ fødeby: «Vanskelig å stole på henne»

Stoler ikke på media

51-åringen forteller at han nærmest har sluttet å følge med på nyhetene. Enten det er TV-kanalene, eller aviser. Han stoler ikke lenger på media, som han mener tar ting Trump sier ut av sin sammenheng.

– De er ute etter ham, mener Will.

TRUMP-SKILT: Scott Will viser naboene og forbipasserende hvem han håper vinner valget 3. november. Foto: Thomas Nilsson / VG

I stedet får han sin informasjon via det venner deler på Facebook. Han trekker flere ganger også frem Dan Bongino, som blant annet driver en svært konservativ podkast og nettside – og som ofte blir brukt som politisk kommentator hos Fox News, som kilde til nyheter.

– Han er en type som sier det som det er. Det liker jeg.

Bongino har frontet flere konspirasjonsteorier. Blant annet at Obama-administrasjonen drev ulovlig spionasje på Trump-kampanjen i 2016.

En av tingene Will har hørt Bongino si, og som han støtter, er at coronapandemien er sterkt overdrevet.

– Jeg kjenner for eksempel ikke noen i byen her, eller i nabobyen for den del, som er smittet. Men jeg tror Demokratene ser at de kan tjene på at folk er redde for viruset og at økonomien går nedover nå.

McCains tidligere kampanjesjef om Trump: «Den verste presidenten i vår historie»

Tror på soleklar seier

For presidenten er en avhopper fra Demokratene gull verdt. I vippestater kan hver eneste stemme bli avgjørende. Trump vant med bare 44.000 stemmer av over 6 millioner totalt i Pennsylvania for fire år siden. I år ligger han – foreløpig – bak Joe Biden på meningsmålingene.

Bidens meningsmålingsledelse til tross, Will er overbevist om at presidenten blir gjenvalgt.

– Ja, jeg tror han vinner soleklart. Jeg kjører mye rundt i distriktet her i jobben min. Noen ganger kanskje tre timer hver vei. Overalt ser jeg Trump-skilt, men nesten ingen Biden-skilt.

Han sier at flere han kjenner fra fagforeningen de siste årene har gått fra å være demokrater til å bli republikanere. Skal Will – og andre som ham – komme tilbake sier han at partiet må ta en skarp u-sving fra det han mener er kursen de har nå.

– Det virker nå som om de prøver å tre sosialisme ned over huene på folk. De har ikke lenger fingeren på pulsen til folket.

Publisert: 21.09.20 kl. 19:16

Les også