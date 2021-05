20. AUGUST 2020: Aleksej Navalnyj ( i midten) og Kira Jarmysj (t.v.) er morgentrøtte på vei til flyplassen i Tomsk i Sibir. Det er starten på det store dramaet med forgiftning og fengslinger. Foto: gluchinskiy / gluchinskiy

Navalnyjs arresterte pressesjef med roman om fengselsliv: − Vil bli invitert til Norge

Mens «sjefen» Aleksej Navalnyj (44) soner i en straffekoloni, sitter Kira Jarmysj (31) i husarrest. Derfor spørs det om hun kan komme til Norge og presentere sin roman. Om fengselsliv.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Kira Jarmysj ble for alvor kjent gjennom bildet over, der hun om morgenen den 20. august 2020, er på vei til flyplassen i Tomsk i Sibir, sammen med Aleksej Navalnyj, for å dra tilbake til Moskva.

De har så vidt satt seg på flyet før Kreml-kritikeren oppdager at noe er alvorlig galt med kroppen. Det kommer senere fram at han er forgiftet. Ifølge vestlige eksperter av novitsjok, en nervegift fra den kalde krigens tid.

Fra den dagen er Kira Jarmysj’ liv snudd på hodet.

Siden Navalnyj landet på russisk jord i januar, har hun sittet to ganger i fengsel - og resten av tiden i husarrest. Menneskerettighetsorganisasjonen Memorial har erklært at hun er politisk fange.

Allerede før han ble forgiftet oppmuntret Aleksej Navalnyj henne til å skrive en roman. Den kom i slutten av oktober, og Bernhard Mohr i Cappelen Damm ble så imponert at han ville kjøpe de norske rettighetene til boka.

Bokas tittel er, rett oversatt, «De utrolige hendelsene i kvinnecelle nr. 3». Hovedpersonen, Anja, blir arrestert for å ha deltatt i en demonstrasjon mot korrupsjon. Altså slett ikke ulikt Jarmysj, som jobber for korrupsjonsjegeren Navalnyj.

SAMMEN MED SJEFEN: Kira Jarmysj har jobbet for Aleksej Navalnyj (t.v.) siden 2015. Foto: Pavel Golovkin / TT NYHETSBYRÅN

Romanen har fått oppsiktsvekkende god mottakelse, blant annet fra en av Russlands mest kjente nålevende forfattere, Boris Akunin, og Navalnyj har også rost sin medarbeider:

– Jeg satt i nabocellen, riktignok ikke samtidig, og kan bekrefte at karakterene er veldig realistiske. Og avslører hemmeligheten om hva moderne kvinner tenker og ønsker, har Navalnyj sagt.

Det var denne romanen Bernhard Mohr, som selv har skrevet flere bøker om Russland, ville sikre seg. Han bommet bare litt med datoen:

– Den 21. april inngikk vi avtale med agenten hennes om norske rettigheter til romanen. Agenten lovet meg en rask bekreftelse fra henne - men i stedet fikk hun beskjed om at Jarmysj var fengslet. Hun ble pågrepet den 21.april og idømt ti dagers «administrativ straff» for å ha oppfordret til ikke-sanksjonerte demonstrasjoner via Internett, nærmere bestemt Twitter.

Ifølge hennes advokat kunne hun umulig ha gjort det som hun ble dømt for. For Kira Jarmysj har ikke tilgang til noen form for internett i sin husarrest, stadig ifølge advokat Veronika Poljakova.

– Romanen kom ut tre måneder før hun ble plassert i husarrest og fikk publiseringsforbud. I mars 2021 skulle Jarmysj ha presentert boka under den store bokmessen Non/Fiction i Moskva. Det ble et voldsomt rabalder da bokmessen plutselig tok henne av programmet. Dette åpenbare forsøket på sensur har vært den store debatten i russisk bokbransje denne våren, forteller Mohr.

Han forteller at romanen nå er under oversettelse til en rekke språk:

– Den kommer på norsk i januar-februar 2022, og Jarmysj vil da bli invitert til Norge. Spørsmålet er om hun vil være i stand til å reise, hvis hun fortsatt sitter i husarrest, sier Bernhard Mohr.

Husarresten gjelder frem til 23. juni. Advokaten sier i et intervju med tv-kanalen Dozjd at det ikke er usannsynlig at den blir forlenget.

Samtidig er det trolig at Navalnyjs antikorrupsjonfond, som Jarmysj jobber for, i løpet av kort tid blir stemplet som som en «ekstremistisk» organisasjon. I så fall blir fondet forbudt i Russland, på linje med for eksempel IS og al-Qaida. De som støtter organisasjonen, kan i så fall risikere lange fengselsstraffer.