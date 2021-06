UTELATT: Morgyn Arnolds søster, Jordyn Poll, har lagt ut disse to bildene på Facebook. Det øverste bildet kom ikke med i skolens årbok. Foto: Skjermdump

14-åring med Downs syndrom ble utelatt fra årbok

Amerikanske Morgyn Arnold (14) ble fotografert med cheerleaderlaget sitt på skolen. Men da årboken kom, var hun ikke med på bildet.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

14-åringen Morgyn Arnold, som har Downs syndrom, går i 8. klasse på Shoreline Junior High School i Utah i USA.

Hun og cheerleaderlaget ble fotografert til skolens årbok, men da 14-åringen senere åpnet den for å finne bildet av laget, var alle de de andre 26 jentene avbildet utenom henne.

– Morgyns navn ble ikke engang nevnt som en del av teamet, skriver søsteren Jordyn Poll i et Facebook-innlegg.

– Hun var ikke inkludert. Hun brukte timer på å lære danser, møtte opp til øvinger og heiet på skolen og vennene sine, men ble utelatt.

I innlegget på Facebook har Poll lagt ved et bilde fra fotograferingen hvor søsteren var med, ved siden av bildet fra årboken hvor hun ikke var med.

– Det er samme cheerleadinglag. Samme jenter, samme fotografering, men på det ene er alle inkludert, på det andre ikke, skriver Poll.

The Washington Post og flere andre amerikanske medier har omtalt hendelsen, og saken har fått stor oppmerksomhet landet rundt.

Sosiale medier og kommentarfelt er fulle av støtteerklæringer til Arnold, og kritikken har haglet mot skolen, som folk lurer på om har ekskludert jenta fordi hun har Downs syndrom.

The Washington Post skriver at Shoreline Junior High School ikke har svart på henvendelsen fra dem sent torsdag.

Det er ikke klart hvem som har hatt ansvaret for utvelgelsen av bildene til årboken, men skolen har likevel publisert følgende innlegg på sosiale medier:

– Vi er dypt lei oss over feilen som ble gjort, og som resulterte i at Arnold ble utelatt fra årboken.

Kort tid etter ble innlegget slettet, skriver avisen.

De andre jentenes foreldre kom fredag ut med en pressemelding, der de skriver at verken de eller jentene deres var med på å velge ut hvilket bilde som skulle brukes i årboken. Hadde de fått bestemme, hadde Arnold vært med, skriver de videre. Foreldrene ber også om at folk ikke skal hetse eller true det unge cheerleaderlaget.