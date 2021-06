HELT DEKKET: Slik så området rundt Victoria's Gippsland-regionen i Australia ut etter at flere edderkopper hadde kjempet seg vekk fra flommen. Foto: JEFF HOBBS / X04130

Australia: Flere kilometer dekket av spindelvev

Massive spindelvev dekker trær og gressplener i et flomrammet område av Australia.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

De siste dagene har det vært store mengder regn i Victoria's Gippsland-regionen i Australia. Nå har regionen fått et nytt problem:

Enorme mengder spindelvev. Store spindelvev.

Et av spindelvevene skal være så stort at det dekker flere kilometer, skriver BBC.

Dette skjer som følge av at edderkoppene rømmer fra vannet på bakken for å overleve. For å kunne klatre høyt raskt sender edderkoppene ut silke som skaper de store nettene, ifølge eksperter.

FLUKTER: Edderkoppene spinner spindelvev for å flukte fra bakken etter regn. Foto: JEFF HOBBS / X04130

Millioner av edderkopper

Dr. Ken Walker som er insektekspert sier at det virker som millioner av edderkopper har flyktet fra bakken under flommen med tanke på mengden spindelvev som er dannet i området.

– Jordlevende edderkopper trenger å komme av bakken veldig raskt. Silken slår seg opp og fanger opp vegetasjonen, slik at edderkoppene kan unnslippe faren, sa han til avisen The Age.

MANGE: Røde og sorte edderkopper har samlet seg på en stolpe langs en vei i regionen. Foto: JEFF HOBBS / X04130

– Vakkert

En lokal politikker, Carolyn Crossley, var nede ved området mandag kveld for å sjekke flomskadene. I stedet for å bli skuffet over flomskadene ble hun overrasket over dette naturfenomenet.

– Det var ikke skummelt - det var vakkert. Alt var bare innhyllet i dette vakre edderkoppnettet, over hele trærne og gjerdene, sa Crossley til BBC