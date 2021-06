FRITTALENDE: Tsjekkias president Miloš Zeman har også tidligere kommet med skarpe uttalelser i offentligheten. Foto: Lisa Leutner / AP

Tsjekkias president: − Transpersoner er motbydelige

Tsjekkias president brukte sterke ord i et intervju om ny, LHBT-fiendtlig lov i Ungarn.

Av Lars Hægeland

Publisert: Nå nettopp

Det var i et intervju med den tsjekkiske TV-kanalen CNN Prima at president Miloš Zeman kom med den oppsiktsvekkende uttalelsen.

– Hvis du gjennomgår en kjønnsoperasjon, begår du i bunn og grunn selvskading, sa Zeman til TV-kanalen.

Intervjuet ble gjort i forbindelse med at Ungarn nylig har innført forbud mot formidling av innhold på skoler som anses å fremme homofili eller kjønnskorrigering.

– Jeg kan forstå homofile, lesbiske og så videre. Men vet du hvem jeg ikke forstår i det hele tatt? Disse transpersonene, sa Zeman og la til:

– Jeg synes transpersoner er motbydelige.

Ser til Ungarn

Tidligere i juni la partiet til Ungarns statsminister Viktor Orbán frem en lov som innebærer et forbud mot undervisning og offentlig publisitet som omfatter seksuelle minoriteter.

Det står også at loven er et «vern mot pedofili». Fra før av har landet innført forbud mot juridisk endring av kjønn.

Det vil bety et forbud mot all undervisning og offentlig publisitet rundt seksuelle minoriteter og LHBT+-personer. Russland har lignende allerede en lignende lovgivning.

HØYLYTT MOTSTAND: Protestanter demonstrerer mot Ungarns statsminister Viktor Orbán og det LHBT-fiendtlige lovforslaget. Bildet er tatt 14. juni i år. Foto: MARTON MONUS / X07451

Under TV-intervjuet sa Zeman at innblanding i interne anliggender fra EU i ethvert medlemsland er en grov politisk feil, og han forsvarte Ungarns statsminister Viktor Orbán.

– Jeg ser ikke en grunn til ikke å være enig med ham, sa Zeman.

Tsjekkiske presidenter har begrensede utøvende makter, men Zeman og hans forgjengere har hatt sterk innflytelse på offentlig debatt. Presidenten har også beveget seg i retning av både Russland og Kina og kritisert innvandring fra muslimske land.

EU stritter imot

Med mindre loven i Ungarn trekkes tilbake, har EU varslet at de vil ta saken til sin høyeste rettsinstans. 17 av medlemslandene har uttrykt sin fordømmelse over lovforslaget.

Luxemburgs statsminister Xavier Bettel har tidligere lobbet for at Ungarn burde underlegges kutt i EU-finansiering som har som mål å treffe EU-land som bryter EUs regelverk.

Fredag gikk også Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kraftig til angrep på lovforslaget i Ungarn.

– Loven er et av de verste eksemplene vi har sett i nyere tid, og et eksempel på at landet fortsetter på veien bort fra rettsstaten og demokrati, uttalte Eriksen til VG.

Kulturminister Abid Raja (V) har tidligere uttrykt bekymring for de LHBT-frie sonene i Polen.