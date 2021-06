VINTER-NEDSTENGNING: Politibetjenter patruljerer Bondi Beach i Sydney mandag, for å passe på at folk overholder restriksjonene. Det er lov til å trene og svømme, men ikke ligge å slappe av. Foto: JOEL CARRETT / AAP

Krisemøte i Australia: − På randen av et nasjonalt utbrudd

På én uke har Australia gått fra en nesten coronafri hverdag til full kriseberedskap.

Av Ingrid Hovda Storaas

Fire ulike myndighetsområder i Australia har registrert nye smittetilfeller de siste dagene: Nordterritoriet, New South Wales, Queensland og Vest-Australia.

– Vi har rett og slett fått smittespredning over hele landet, det er så enkelt som det, sier Chris Moy, som er visepresident i den australske legeforeningen Australian Medical Association til avisen Sydney Morning Herald.

Mandag kveld lokal tid holdt landets regjering krisemøte om situasjonen.

Her ble blant annet vaksineutrullingen drøftet. Bare rundt tre prosent av innbyggerne er nå fullvaksinert, og litt over 25 prosent har fått sin første vaksinedose. Australia, som er blitt trukket frem som en suksesshistorie gjennom pandemien, ligger dermed bak mange av landene i Europa når det kommer til vaksinering.

– Jeg vil oppmuntre australiere til å holde ut. Vi har ikke noe valg. Pandemien er fortsatt her. Det er pandemien som er årsaken til at disse tingene skjer over hele verden, sa statsminister Scott Morrison under en digital pressekonferanse etter regjeringens møte.

Frykter smittede gruvearbeidere

På litt over en uke har det altså dukket opp smittetilfeller i flere av Australias delstater og territorier.

Samtidig som storbyen Sydney kjemper mot et av sine største smitteutbrudd siden pandemiens start, har en smittet gruvearbeider i Tanami-ørkenen i Nordterritoriet fått alarmklokkene til å ringe i andre deler av landet. Han skal ha blitt smittet på et karantenehotell i delstaten Queensland, der han tilbrakte en natt på vei til skiftjobbing i gullgruven Granites, skriver australske ABC.

Da smitten først ble oppdaget – etter én uke – hadde 900 av kollegene hans allerede forlatt gruven og reist til hjemstedene sine i byer som Brisbane, Perth, Alice Springs og Darwin. Minst fem av dem er allerede bekreftet smittet, skriver nyhetsbyrået AP.

Hendelsen har ført til en fem dagers nedstengning i Darwin og områdene Palmerston og Litchfield i Nordterritoriet. Her er til sammen syv personer bekreftet smittet i tilknytning til utbruddet.

– Nordterritoriet står nå overfor den største trusselen siden coronakrisen begynte, sa minister Michael Gunner under en pressekonferanse søndag.

Har avsluttet reiseboble

Myndighetene mener gruvearbeiderne er smittet med delta-varianten av coronaviruset – den samme varianten som har ført til det delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales omtaler som «den mest skremmende perioden i Sydney siden pandemiens start».

– Vi må være forberedt på at tallene vil hoppe rundt og vi må også være forberedt på at de vil stige kraftig, sa hun på en pressekonferanse mandag – samtidig som hun kunngjorde at delstaten hadde registrert 18 nye smittetilfeller i løpet av det siste døgnet.

I KØ FOR Å TESTES: Bilene bar samlet seg ved et midlertidig testsenter i Bondi i Sydney mandag. Foto: JOEL CARRETT / AAP

130 personer har fått påvist viruset i Sydney siden onsdag 16. juni, da en sjåfør som hadde fraktet flypersonell til og fra den internasjonale flyplassen i Sydney testet positivt.

Også i Queensland er det påvist smitte hos en hjemvendt gruvearbeider. Delstaten har i tillegg innført munnbindpåbud i byen Brisbane etter at en ansatt i flyselskapet Virgin fikk påvist smitte etter å ha gjennomført flere flyginger på østkysten av Australia.

I byen Perth i Vest-Australia er munnbind igjen blitt påbudt etter at en person som hadde vært på reise i Sydney fikk påvist coronaviruset, og en ny nedstengning truer også her. Sør-Australia – som ikke har meldt om noen nye smittetilfeller – har varslet nye restriksjoner fra og med tirsdag.

Situasjonen har allerede fått store konsekvenser for Australia: Flere av delstatene har igjen lukket grensene mot hverandre, og New Zealand, det eneste landet australiere har hatt lov til å reise til, har satt reiseboblen som ble åpnet i april på vent.

Gjør vaksinering obligatorisk for enkelte grupper

De nye utbruddene har skapt debatt om håndteringen av pandemien, og spesielt vaksineutrullingen, i Australia, som har hatt rundt 31.000 smittetilfeller siden pandemiens start.

– Australia har gjort en virkelig god jobb med å kontrollere pandemien, men de har virkelig gjort det dårlig med vaksineringen, sa epidemiologien Abrar Chugtai ved universitetet New South Wales til VG fredag i forrige uke.

– Mange akademikere og helseeksperter har slått alarm overfor myndighetene og sagt fra om at det vil komme nye utbrudd så lenge befolkningen ikke er vaksinert, la han til.

Systemet med hotellkarantene, som Australia har lent seg kraftig på under pandemien, har også fått kritikk de siste dagene, da delta-viruset i enkelte tilfeller har klart å spre seg videre fra hotellene.

– Vi er på randen av et nasjonalt utbrudd fordi de nasjonale myndighetene har feilet. Statsministeren hadde to arbeidsoppgaver dette året: Fikse vaksineutrullingen og å bygge et sikkert karantenesystem. Han har mislyktes i begge, skriver Australias opposisjonsleder, Labor-leder Anthonhy Albanase, på Twitter mandag.

PÅ REISE: Australias statsminister Scott Morrison besøkte tidligere i juni britenes statsminister Boris Johnson i London, i forbindelse med G7-møtet. Han er nå i karantene hjemme i Australia, og regjeringens krisemøte ble derfor holdt digitalt. Foto: POOL / REUTERS

Etter krisemøtet mandag, kunngjorde statsminister Scott Morrison at det nå blir obligatorisk å vaksinere seg for folk som jobber med eldreomsorg og for ansatte som er involvert i landets karantenesytstem.

– Ingen regjering bør ta lett på det å gjøre vaksinering obligatorisk, sa han under en pressekonferanse etterpå, og la til at regjeringen først bestemte seg for å støtte et slikt tiltak mandag – i lys av den nye smittesituasjonen.