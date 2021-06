TIL AKSJON: Skjermdump fra politivideo. Foto: Cabinieri Cites

Avdekket valpesmuglerring i Italia

Elleve veterinærer skal være involvert i den ulovlige handelen med valper som skal ha fått ører og haler klippet.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Politiet og viltnemnda i Ancona i Italia har gjennomført et to år lang etterforskning av trafficking av hunder. Ifølge ETV Marche skal 29 oppdrettere og elleve veterinærer i ni ulike regioner være involvert i den ulovlige handelen.

fullskjerm neste Skjermdump av politiets video

Etterforskningen skal ha avdekket 52 ulovlige amputasjoner av ører og haler på hundene, utført mellom 2017 og 2019. Veterinærene er mistenkt for å ha forfalsket sertifikater og helseattester for hundene, med mål om å eksportere valper som er yngre enn det som er tillat i mottagerlandet.

Operasjonen kalles «Crudelia De Mon», det italienske navnet på Cruella De Vil, og veterinærene og andre medvirkende er anklaget for blant annet 40 tilfeller dyremishandling, ifølge Il Gazzettino.

Siden 2010 har det vært ulovlig i Italia å amputere hunders ører eller haler for estetiske formål, ifølge Il Resto del Carlino.

LANG ETTERFORSKNING: Skjermdump fra politivideo. Foto: Cabinieri Cites

Ifølge Guardian fikk veterinærene rundt 200 euro per hund for å klippe ører og hale. Målet skal ha vært å gi hundene et mer aggressivt utseende og gjøre dem mer attraktive for utenlandske kjøpere.

De skriver at valpesmugle-industrien i Italia er verdt over 300 millioner euro ifølge bondeforeningen Coldiretti.

De hevder over 3,5 millioner italienere i løpet av pandemien skal ha kjøpt valper som var ulovlig importert og solgt på det svarte markedet.