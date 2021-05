TILFLUKT: Barn og familier søker tilflukt på en skole drevet av FN i Gaza by. Foto: HAITHAM IMAD / EPA

Livet i bomberom: − Mamma, hjertet mitt banker så fort

GAZA / BEIRUT (VG) På begge sider av konflikten tvinges livredde barn ned i bomberom, mens krigen mellom Israel og Hamas raser videre.

Av Sami Abu Salem og Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

I en skolegård i Gaza by er det samlet klovner som forsøker å lette stemningen og hjelpe barna med traumer. Inne i skolebygget er klasserommene fulle av mennesker som har søkt tilflukt fra israelske luftangrep.

Plutselig kommer en kraftig eksplosjon som gjør at mange av barna blir livredde, og VGs tolk i Gaza er vitne til at flere bryter ut i gråt.

En av de 40 000 som har søkt tilflukt på skoler over hele Gaza, er legen Shafik Al-Attar. Han forteller at det ikke var lett for ham å forlate hjemmet sitt for å bo med andre i et klasserom.

– Jeg føler meg ydmyket og undertrykt. Vi er ikke tiggere heller, forteller han.

GRÅT PÅ GAZA: En ung jente bryter ut i gråt etter et luftangrep i nærheten av skolen hvor hun og familien har søkt tilflukt. Foto: Sami Abu Salem, VG

I et av rommene på skolen sitter Rana Al-Attar og passer sin sovende baby.

– Vi trenger bleier og vann, og våre barn trenger å kunne dusje, forteller hun.

Sanitærforholdene er elendige.

– Toalettene er ekstremt ekle. Jeg kan ikke bruke dem.

Hun forteller at hun flyktet med familien sin fra Beit Lahia, en by som ligger nord på Gazastripen, og ønsker at krigen snart skal bli ferdig.

Helsemyndighetene på Gaza opplyser til VG via en uttalelse at de er bekymret for at coronaviruset skal spre seg raskt i de overbefolkede klasserommene.

213 palestinere er så langt blitt drept. Det inkluderer 61 barn - som utgjør over en fjerdedel av de drepte. 1442 er blitt skadd.

Tolv personer er blitt drept på israelsk side av raketter skutt mot Israel.

TILFLUKT: Rana Al-Attar passer sin sovende baby mens rakettangrepene til og fra Gaza fortsetter. Foto: Sami Abu Salem, VG

Krigsforbrytelser

Etter en uke med krigshandlinger i Israel og Palestina anklages både israelske myndigheter og Hamas for krigsforbrytelser.

Hamas avfyrer raketter som kan ramme israelske sivile. Raketter som slår ned i bolighus, er klare brudd på folkeretten.

Israel anklages for å angripe Gaza med uforholdsmessig styrke. Israelske myndigheter mener Hamas bruker sivilbefolkningen som menneskelig skjold.

I de tett befolkede områdene på Gaza er det få steder sivilbefolkningen kan søke ly når Israel gjennomfører luftangrep mot det de kaller terrormål. De har ikke bomberom.

To millioner mennesker bor på Gazastripen, og blokaden Israel har mot området, gjør det tilnærmet umulig for sivile å forlate Gaza. Derfor kalles det ofte verdens største utendørs fengsel.

SKOLE: Palestinske familier søker ly fra israelske luftangrep på en FN-drevet skole. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Bomberom i Israel

Når Hamas eller Islamsk Jihad fyrer av noen av de til nå 3400 rakettene mot Israel, starter det en høyteknologisk kjedereaksjon i Israel.

Systemene som oppdager at raketter er på vei, utløser sirener i omådene der rakettene er beregnet å treffe.

Mange israelere har også installert appen Red Alert, som varsler at raketter er på vei - og hvilke bydeler de sannsynligvis vil treffe.

Hvert eneste sekund teller, og da hjelper det å ha et bomberom i nærheten.

ANGREP: Sivile israelere har søkt tilflukt på bakken i den israelske byen Ashkelon på grunn av rakettangrep fra Gaza. Foto: Heidi Levine / AP

Selv om 90 prosent av rakettene skytes ned av luftvernforsvaret «Iron Dome», treffer også noen israelsk jord.

Siden kamphandlingene startet, har flere millioner søkt seg til et trygt sted, enten det er et bomberom eller kraftige betongvegger.

Det er nemlig lovpålagt i alle nybygg i Israel å ha et trygt sted å gjemme seg, det kalles mamad. De er å finne i boligblokker, skoler, busstopp, offentlige parker og andre steder hvor sivile ferdes.

Kravet er at rommet skal ha forsterkede betongvegger og tak, 20–30 centimeter tykke gulv og lufttette ståldører og vinduer.

Det varierer hvor velutstyrte bomberommene er, men noen prøver å gjøre det behagelig for dem som er der. Noen har til og med hoppeslott i bomberommet, eller fargerike varianter som i galleriet under.

– Mamma, hjertet mitt banker så fort

En av dem som har levd under denne konstante frykten for raketter i Israel, er Sharon Weiss-Greenberg. Hun har skrevet om sin opplevelse i Jerusalem Post da sirenene startet.

– Tankene raste gjennom hodet mitt. Hvor kommer rakettene til å lande? Hvor lenge må jeg være i bomberommet? Jeg forsøkte å være rolig, skriver hun.

Hun og familien hadde trent lenge på akkurat dette, skolen hadde sendt henne råd om hvordan hun skulle snakke og oppføre seg med barna sine når sirenene ulte. «Forbli rolig, fokuser på barna, fokuser på dem og tillat dem å uttrykke seg selv.»

– Først var barna mine nervøse for at vi ikke rakk frem til bomberommet.

BOMBEROM: Israelere i et bomberom i Ashkelon i Israel. Foto: AMIR COHEN / X02077

De har 90 sekunder på seg, mens andre byer nærmere Gaza bare har 15 sekunder på seg. De nådde frem og fikk lukket ståldørene.

Så snudde sønnen seg mot henne og sa: «Mamma, hjertet mitt banker så fort!»

De ble værende i bomberommet gjennom hele natten, slik så mange andre israelere har måttet den siste uken. Mange beskriver opplevelsene som redselsfulle, utmattende og nervepirrende.

I disse dagene snakkes det om en våpenhvile, som i så fall vil gjøre at rakettangrepene kan ta slutt. Men roten til konflikten vil fremdeles forbli.