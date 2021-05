LOV OG ORDEN: Soldater patruljerer lørdag i sentrum av storbyen Cali i Colombia. Foto: Ernesto Guzman Jr / EFE

FN krever gransking av maktbruken mot demonstranter i Cali

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, krever gransking av sikkerhetsstyrkenes voldsbruk mot demonstranter i Colombia.

Av Sindre Camilo Lode og NTB

Minst 14 mennesker skal være drept i Cali siden det brøt ut store demonstrasjoner mot regjeringens forslag til skattereform i april, men ifølge lokale medier kan antallet være høyere.

– Det er helt avgjørende at alle de som skal ha vært involvert i å forårsake skader og død, blant dem offentlige ansatte, straks blir gjenstand for en effektiv, uavhengig, upartisk og åpen etterforskning, og at de som blir funnet skyldige, blir stilt til ansvar, sier Bachelet.

Satt inn soldater

President Ivan Duque har sendt tusenvis av soldater til Cali-området, for å bistå politiet med å slå ned demonstrasjonene og opptøyene som har preget byen i ukevis.

Etter voldsomme sammenstøt fredag, var gatene i byen, der det bor over to millioner mennesker, nesten folketomme lørdag. Flere steder steg røyken fortsatt opp fra rykende barrikader.

Den colombianske radiokanalen Caracol Radio skriver at ordføreren i Cali bekrefter at 13 mennesker ble drept under fredagens demonstrasjoner. Minst fem av disse dødsfallene skal ha vært direkte knyttet til veisperringer og protester.

I tillegg er det meldt om 34 personer som ble skadet samme dag i byen.

VAKT: En familie sitter på en benk, mens soldater vokter en offentlig bygning i sentrum av Cali i Colombia. Foto: Andres Gonzalez / AP / NTB

Protester mot maktbruk

Den omstridte skattereformen er i sin helhet trukket tilbake, men mye av raseriet rettes nå mot sikkerhetsstyrkenes voldsbruk og regjeringens beslutning om å bruke makt mot fredelige demonstranter.

Ifølge colombianske myndigheter er 59 mennesker drept siden demonstrasjonene begynte, inkludert 13 i Cali.

De hevder likevel at bare 17 av disse er direkte knyttet opp til protestene.

Human Rights Watch oppgir at 63 er drept og beskriver situasjonen i Cali som «svært alvorlig» og oppfordrer Duque til å «umiddelbart ta grep for å nedskalere», blant annet ved å beordre sikkerhetsstyrker til ikke å bruke skytevåpen.

Den lokale menneskerettsgruppen Temblores mener de frem til 28. mai kan dokumentere minst 43 personer som er drept i sammenstøt med colombianske sikkerhetsstyrker.

I SORG: En kvinne sørger ved minnemerker som er satt opp for de drepte demonstrantene i Cali. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Sivile klær

Et vitne, som av frykt for gjengjeldelse ønsker å være anonym, forteller til nyhetsbyrået at en gruppe demonstranter fredag feiret at det var gått en måned siden demonstrasjonene brøt ut, da det plutselig ble åpnet ild.

Ifølge ham var det «fem menn i sivile klær» som skjøt mot gruppen. Videoer som har blitt sett av mange på nettet, støtter opp om dette. Politiet sier i en uttalelse at de etterforsker saken.

– Sør i byen har vi hatt situasjoner som nesten utgjør krig, der det har gått tapt mange menneskeliv, samtidig som vi også har hatt et betydelig antall skader, sier Calis sikkerhetssjef Carlos Rojas.

Søreide krever etterforskning

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er dypt bekymret for utviklingen i Colombia, og ber om at volden tar slutt og at menneskerettsbrudd etterforskes.

– Norge er dypt bekymret for den voldelige utviklingen og ytterligere tap av menneskeliv i Cali. Vi stiller oss bak FNs oppfordring til fornyet dialog, sa hun lørdag.

– Vold og vandalisme må ta slutt. Alle menneskerettighetsbrudd må etterforskes og straffeforfølges, sa Søreide.

Dyp coronakrise

Colombia er hardt rammet av coronapandemien, både helsemessig og økonomisk. Regjeringen har anslått at demonstrasjonene og veisperringene har kostet landet over 20 milliarder norske kroner så langt.

Landet har for tiden stigende smittetrend, ifølge oversikten til VG, og er igjen inne i sin verste smitteperiode noensinne. Torsdag satte landet en ny dyster smitterekord da det ble registrert over 25.000 nye smittetilfeller.

Antall daglige dødsfall blant covid-19-syke personer fortsetter også å stige, og ser man bort fra 6. mai, har landet registrert de høyeste antallene dødsfall den siste uken i mai.