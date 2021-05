forrige





Maria Stuarts rosenkrans stjålet

Gjenstander til en verdi av over én million pund er stjålet fra Arundel slott i West Sussex. Blant dem er rosenkransen dronning Maria hadde da hun ble henrettet.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Maria Stuart var dronning i Skottland fra 1542 til 1567. Nå er flere av hennes eiendeler stjålet fra Arundel slott.

En talsperson for slottet sier til BBC at gjenstandene hadde «uvurderlig historisk verdi».

Det var fredag kveld flere gjenstander i gull og sølv ble stålet fra museet, som åpnet opp igjen for publikum tirsdag.

Politiet i Sussex forteller til BBC at tyvene tok seg inn gjennom et vindu og knuste et glass-skap for å få tak i gjenstandene.

Rosenkransen i gull skal altså Maria Stuart ha båret med seg da hun ble henrettet i 1587.

– Rosenkransen har liten reell verdi som metall, men som en del av Howard-familiehistorien og nasjonalarven er den uerstattelig, sier talspersonen for slottet.

Verdt 12 millioner kroner

Gjenstandene har likevel en samlet verdig på over én million pund – altså nær 12 millioner kroner.

– Politiet leter etter tyver som brøt seg inn i Arundel slott og stjal gjenstander i gull og sølv verdt i overkant av én million pund, sier en talsperson for Sussex-politiet til Guardian.

De tror et firehjulsdrevet kjøretøy de fant i fyr i nærheten kan være knyttet til innbruddet.

SPILLEFILM: Saoirse Ronan som Maria Stuart i «Mary Queen of Scots». Foto: Liam Daniel/Focus Features via AP

Ifølge Store norske leksikon førte henrettelsen av Maria Stuart til krigsutbruddet mellom Spania og England – Den store armada.

Det har kommer flere filmer om dronningens liv og striden med dronning Elizabeth I. «Mary Queen of Scots» med Saoirse Ronan som Maria og Margot Robbie som Elizabeth I kom i 2018.