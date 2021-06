HAR MAKTEN: Hamas-soldater under en seiersparade i Gaza i forrige uke. Foto: Thomas Nilsson / VG

Forhandlet med Hamas: − Våpenhvilen er skjør

I timene frem mot våpenhvilen mellom Hamas og Israel, satt Tor Wennesland i dramatiske forhandlinger med Hamas-ledelsen. En misforståelse var nær å føre til en opptrapping av krigen.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Den norske FN-toppen er spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, og gir VG et eksklusivt innblikk i den intense prosessen som førte frem til en stans i krigshandlingene. Han staker samtidig ut en kurs for den vriene veien videre.

– Våpenhvilen er skjør. Vi må stabilisere situasjonen og unngå at vold og krig blusser opp igjen, før man i det hele tatt kan snakke om forhandlinger om en varig fred, sier Tor Wennesland til VG på telefon fra Jerusalem.

Det var ikke gitt at man i det hele tatt ville komme hit. Etter elleve dager med intens krigføring, der begge sider brukte kraftigere skyts enn på mange år, var faren for en alvorlig forverring av krigen langt større enn det som er tidligere kjent.

– Det var svært dramatisk, vi måtte håndtere en misforståelse og unngikk så vidt en voldsom opptrapping, forklarer Wennesland om forhandlingene.

HOLDT INNLEGG: Også i FN holdes møtene digitalt. Her adresser Tor Wennesland Sikkerhetsrådet den 15. mai. Foto: JASON SZENES / EPA

Var i Qatar

Det var på kvelden den 20. mai at ble det kjent at Israel og Hamas hadde kommet frem til en våpenhvile. Da hadde FNs sikkerhetsråd tre ganger behandlet krisen, gjennom forslag der Norge var pådriver.

Egypt ledet an i forhandlingene om våpenhvile, og la press på Hamas for å stanse rakettene som ble skutt mot israelske byer. USA la samtidig et kraftig press på Israel, for å få en slutt på det voldsomme bombardementet av Gaza.

I de avgjørende timene diskuterte FNs Generalforsamling krisen i plenum. Verdens øyne var rettet mot Midtøsten.

Imens satt Wennesland i et kontor ved Persiabukta.

– Jeg var sammen med min assistent i samtaler med Hamas-ledelsen i hovedkvarteret til Hamas i Doha i Qatar. Møtene pågikk i 24 timer. Samtidig var jeg i kontakt med Israel, Egypt og USA om de løpende forhandlingene.

I QATAR: Hamas-topp Ismail Haniyeh holder en tale i Doha, Qatar, den 15. mai. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Gjensidig våpenhvile

Wennesland kan ikke gå i detalj om hvilke misforståelser som var i fare for å velte forhandlingene og føre til opptrapping, men forklarer at det handlet om tolkningen av selve forslaget:

Israel hadde kommet med sin erklæring om våpenhvile allerede klokken ti om kvelden, mens selve våpenhvilen trådte først i kraft klokken to på natten.

– Begge parter måtte ha forståelse for at dette skulle være en gjensidig våpenhvile, samtidig inngått fra begge parter, påpeker Wennesland.

– Da alt var på plass, orienterte jeg generalsekretæren i FN før hans uttalelse om våpenhvilen.

RAKETTER: Hamas-soldater under en seiersparade i Gaza i forrige uke. Foto: Thomas Nilsson / VG

En drøye uke i forveien hadde Wennesland sendt ut en tweet som satte israelske sinner i kok. «Stopp skytingen umiddelbart. Vi eskalerer mot full krig», advarte Wennesland, og poengterte at «kostnadene for krig i Gaza er ødeleggende og vanlige folk betaler prisen.»

Slik svarte det israelske utenriksdepartementet: «Du snakker om kostnadene for krig i Gaza, mens du ignorerer 1000 raketter avfyrt av terrorgruppene Hamas og Islamsk jihad mot israelske byer de siste 36 timene.»

– Den tweeten gikk som ildebrann, og jeg kan ikke bry meg om at noen ble sure. FNs rolle er at vi må stoppe kriser og væpnede konflikter. Krig er et helvete for alle sivile, det var det helt nødvendig å påpeke.

Wennesland sier han tidligere samme kveld, den 11. mai, hadde vært i kontakt med begge parter i konflikten, og innstendig bedt dem trappe ned.

– På det tidspunkt så ingen av partene seg tjent med en nedtrapping. Da formulerte jeg den meldingen.

Maktkamp på to fronter

Wennesland sier han holder seg unna innenrikspolitisk strid på begge sider av konflikten, men legger ikke skjul på at det er krevende.

På palestinsk side er det maktkamp både internt i Fatah, som har makten på Vestbredden, og mellom Fatah og Hamas, som har makten i Gaza.

I Israel er Benjamin Netanyahu ferdig som statsminister etter 12 år ved makten. En ny koalisjon – ledet av en statsminister som står til høyre for avtroppende Netanyahu – er blitt enige om å danne regjering.

Men Midtøsten-eksperter tviler på den nye regjeringens evne til å beholde makten over tid.

STOD KLARE: Israelske tropper samlet nær grensen mot Gaza mens krigshandlingene fortsatt pågikk. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

– Det er utfordrende å manøvrere i et slikt uoversiktlig landskap. FN må ha flere tanker i hodet samtidig. Vi må slukke branner, bidra humanitært og samtidig tenke langsiktig.

Wennesland sier våpenhvilen står tryggere for hver dag som går, men påpeker at det kun skal en liten gnist til for å tenne en ny ild.

En ny runde med uroligheter ved Tempelhøyden/al-Aqsa i Øst-Jerusalem vil sende ringvirkninger i hele den arabiske verden. Samtidig har volden på Vestbredden økt, delvis i skyggen av krigen i Gaza.

PÅ VESTBREDDEN: Tor Wennesland under et tidligere møte med palestinernes president, Mahmoud Abbas. Foto: UD

Wennesland sier at FN må forhindre en ny krig, avhjelpe den humanitære krisen inne i Gaza og forbedre naboskapet mellom Israel og Vestbredden.

Først med det på plass kan man holde langsiktige forhandlinger om de store spørsmålene.

– Slik som situasjonen nå er, er det det nødvendig å få på plass en avtale mellom de palestinske fraksjonene, før man kan komme til en langsiktig avtale mellom Israel og palestinerne.

– Dersom situasjonen i Gaza skal bli stabilisert, vil det være nødvendig å få på plass en nasjonal regjering i Palestina med myndighet til å arbeide i Gaza, avslutter Wennesland.

PS: Totalt mistet 248 mennesker livet i Gaza, blant dem 66 barn. 13 ble drept i Israel, ett av dem barn.