PRESSEKONFERANSE: Jens Stoltenberg møtte pressen digitalt fra Brussel mandag, foran møter med utenriks- og forsvarsministrene i NATO tirsdag. De skal forberede alliansens toppmøte 14.juni. Foto: REUTERS

Jens avviser Erna-kritikk: Har bred støtte for NATO-opptrapping

NATO-sjef Jens Stoltenberg går langt i å avvise Erna Solbergs forslag om å ta ned NATOs ambisjoner de neste ti årene. Stoltenberg sier til VG at han har stor støtte for at NATO skal trappe opp.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er absolutt sikker på at når NATOs stats- og regjeringssjefer møtes om to uker, vil de blir enige om en ambisiøs og framoverskuende agenda, sa Stoltenberg på en pressekonferanse fra Brussel mandag ettermiddag.

Erna Solberg (H) sa i et intervju med VG før helgen at NATO er i ferd med å gape over for mye i alliansens 2030-strategi.

Den norske statsministeren og Høyre-lederen nevnte spesielt klima-debatten som Stoltenberg har satt i gang internt i NATO.

Hun trakk også fram initiativene fra NATO-sjefen om å sette felles minimums standarder for NATO-landenes evne til sivil motstandsdyktighet, altså beredskapen ut over landenes militære forsvar.

– Det er ikke et poeng at NATO skal være alle mulige steder. NATO skal først og fremst være en forvars-allianse for de landene som er medlemmer, sa Solberg til VG.

les også Erna Solberg før NATO-toppmøtet: Vil «ta ned» Stoltenbergs 2030-plan

– Må gjøre mer

Jens Stoltenberg svarte ikke direkte på VGs spørsmål om flere av NATOs medlemsland har kommet med de samme innspillene om å være tilbakeholden.

Men svaret var tydelig på at Solberg-linjen ikke er NATOs felles linje:

– Vi ser at allierte forstår behovet for at NATO må gjøre mer som svar på en verden med større uforutsigbarhet og hardere konkurranse, og med nye og mer komplekse utfordringer, sa Stoltenberg.

Han la til:

– Vi ser at allierte ikke bare vil trappe opp forsvar og avskrekking, men også styrke sin motstandsevne og beskutte sin kritiske infrastruktur. som 5G-nett og datakabler, og sikre at NATO beholder sitt teknologiske forsprang, sa NATO-sjefen.

Setter klima høyt

Stoltenberg varslet også at NATO vil komme ut av toppmøtet 14.juni med et tydelig svar på klimautfordringene:

– Jeg er glad for at NATO-allierte ser at klimaendringer har betydning for vår sikkerhet. Det er en multiplikator for kriser, og NATO må forstå linken mellom klimaendringer og sikkerhet, la Stoltenberg til.

Generalsekretæren i NATO gjennomfører nå møter og samtaler med stats- og regjeringssjefene i hovedstedene i forkant av toppmøtet 14.juni, når også USAs nye president Joe Biden kommer til Brussel og hans første fysiske møte med topplederne i de andre NATO-landene.

Bidens nye regjering har vært tydelige pådrivere for at NATO skal utvide sin agenda kraftig. Det står i sterk kontrast til forgjengeren Donald Trump, som åpent stilte spørsmål ved om NATO hadde gått ut på dato, og dermed var overflødig.

les også Trump ville true med å gå ut av Nato

Skjerper Kina-kritikken

Stoltenberg erkjenner overfor VG at NATO-landene for to år siden hadde svært ulike syn på Kina, men at det er i betydelig endring:

– De siste to årene har det endret seg til et sterkt sammenfall i syn på Kina, sier han.

– Når lederne møtes vil de være enige om en NATO 2030-agenda som også vil øke bevisstheten om Kina, legger Stoltenberg til:

- Kina deler ikke våre verdier. De tror ikke på demokrati, ytringsfrihet og mediefrihet. De tvinger naboer og truer Taiwan», sier han.