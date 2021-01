UTE?: Advokat og Trump-støttespiller Rudy Giuliani Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Advokatforening skal granske Giuliani

President Donald Trumps advokat Rudy Giuliani risikerer å bli kastet ut av advokatforeningen i delstaten New York.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den tidligere borgermesteren av New York og nåværende advokat til president Donald Trump og hans kampanje kan bli fratatt medlemskapet i advokatforeningen i hans hjemstat.

Det melder New York State Bar Association (NYSBA) i en pressemelding.

– NYSBA har mottatt hundrevis av klager de siste månedene om herr Giuliani og hans grunnløse forsøk på vegne av president Trump til å så tvil rundt presidentvalget, og etter at stemmene ble telt opp, å overstyre de legitime resultatene.

De skriver videre at som landets største frivillige advokatforening har de et ansvar for å forsvare og beskytte loven.

NYSBA trekker frem en uttalelse Giuliani kom med da han sto på scenen foran folkemengden som var samlet ved Det hvite hus onsdag 6. januar, kort tid før trumptilhengerne inntok Kongressen.

Se hvordan kongressbygningen så ut etter stormingen:

– Om vi tar feil, vil de gjøre narr av oss, men om vi har rett vil mange av dem havne i fengsel. (…) La oss ha holmgang, sa Giuliani.

Reglene i advokatforeningen sier at «ingen som promotorer å styrte myndighetene i USA, eller i en delstat, eller i territorier, eller noen politiske undergrupper, gjennom makt eller ulovlige midler, skal være medlem av foreningen.»

les også Alle presidentens menn

– Basert på klagene, og uttalelsen herr Giuliani kom med kort tid før angrepet på Kongressen, har presidenten av NYSBA Scott M. Karson igangsatt en utredning for å vurdere hvorvidt herr Giuliani skal fjernes fra medlemslistene på bakgrunn av brudd på reglene i foreningen.

I motsetning til flere andre amerikanske delstater, krever ikke New York at man er medlem av en advokatforening for å kunne jobbe som advokat.

De skriver videre at Giuliani vil få rettferdig rettsgang, og en mulighet til å forklare og forsvare sine ord og handlinger, om han skulle ønske det.

les også Alene mot mobben: Én svart politimann mot rasende Trump-tilhengere

Krever gransking

Tidlig mandag morgen norsk tid ble det imidlertid kjent at også politikere hadde lagt frem ønske om å få Giuliani fjernet fra medlemslistene i advokatforeningen.

Demokraten Ted Lieu, som står bak utkastet til en mulig riksrettstiltale mot president Donald Trump, krever at presidentens advokat Rudy Giuliani granskes.

Sammen med sin kollega Mondaire Jones i Representantenes hus har han sendt et brev til advokatforeningen New York City Bar Association.

les også Trump har samlet inn milliarder: – Tjent pengene på å formidle en idé om at valget er stjålet

Her skriver de at de mener at Giuliani, som har vært helt sentral i Trumps ulike søksmål mot valgresultatet, var med på å oppildne til den voldelige stormingen av den amerikanske Kongressen, og de ber om at han granskes for uttalelser han kom med i forkant av hendelsene.

– Vi mener Giulianis handlinger diskvalifiserer ham fra å være et medlem på god fot med advokatforeningen, skriver de videre.

Giuliani har foreløpig ikke kommentert saken. Torsdag kalte han angrepet på den amerikanske Kongressen for skammelig, skriver Newsweek.