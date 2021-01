IRRELEVANT: Arnold Schwarzenegger kaller Donald Trump den verste presidenten i historien og sier at han snart vil være irrelevant. Foto: Chris Pizzello / Invision

Arnold Schwarzenegger: − Onsdag var krystallnatten her i USA

Det sa den tidligere republikanske guvernøren i en video han publiserte søndag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Som en innvandrer i dette landet, vil jeg gjerne si noen ord til mine landsmenn og til våre venner rundt om i verdens om de siste dagers hendelser.

Slik starter tidligere Guvernør i California og skuespiller, Arnold Schwarzenegger, en video han publiserte på Youtube søndag.

– Jeg er veldig klar over Krystallnatten. Det var en natt med hærverk mot jødene i 1938 av nazistenes versjon av «Proud boys», sier han og fortsetter:

– Onsdag var Krystallnatten her i USA. Det knuste glasset var vinduene til Kongressen. Men mobben knuste ikke bare vinduene. De knuste ideene vi tok for gitt. De knuste ikke bare dørene til bygningen som huser det amerikanske demokratiet. De tråkket på prinsippene som dette landet er bygget på, sier han.

President Trump er i hardt vært etter at Kongressen i USA ble stormet tidligere denne uken mens kongressmedlemmene jobbet med å godkjenne valgresultatet.

Trump anklages for å ha oppildnet til stormingen, og Demokratene truer ham med riksrett.

Åpner opp om barndommen

Videre forteller Schwarzenegger at han vokste opp i et land omringet av menn som drakk bort skyldfølelsen etter sin deltagelse i det ondeste regimet i historien.

– Jeg har aldri delt dette så offentlig fordi det er et smertefullt minne, men min far kunne komme hjem full, en eller to dager i uken og skrike og slå oss og skremme min mor. Jeg holdt ham ikke helt ansvarlig fordi naboen gjorde det samme mot sin familie, det samme gjorde naboen ved siden av der igjen. Det var i smerte fra det de så og gjorde, og det startet med løgner og intoleranse.

– Irrelevant som en gammel tweet

Videre sier den tidligere guvernøren at han selv har sett hvordan ting kan spinne ut av kontroll, og at vi må være klare over konsekvensene av egoisme og kynisme.

– President Trump prøvde å snu valgresultatet, et rettferdig valgt. Han oppsøkte et kupp ved å mislede folk med løgner. Min far og våre naboer ble også misledet med sånne løgner, sier Schwarzenegger og kaller president Trump mislykket og den verste presidenten i historien.

– Heldigvis vil han snart være like irrelevant som en gammel tweet.