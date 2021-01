FORBERDER RIKSRETTSAK: Kongressmedlem Ilhan Omar for Demokratene vil stille presidenten for riksrett, bare to uker før han skal gå av. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Vil avsette Trump to uker før tiden: − Bør tas på alvor

Kongressmedlemmet Ilhan Omar meldte onsdag kveld at hun forbereder riksrettssak mot presidenten. Årsaken er frykt for hva Trump kan finne på de neste ukene, mener USA-ekspert.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kort tid etter det ble kjent at opprørere stormet kongress-huset i Washington, skriver kongressrepresentant Ilhan Omar (D) på Twitter at hun har begynt arbeidet med å stille president Donald Trump for riksrett.

– Donald Trump bør bli stilt for riksrett av medlemmene av Representantenes hus og fjernet fra presidentembete av Senatet.

– Vi kan ikke tillate at han forblir president, det handler om å redde republikken og vi må følge eden vi har tatt, skriver hun videre.

Dersom det blir flertall for å stille Trump til riksrett, kan det bety at han blir avsatt, til tross for at han bare har snaue to uker igjen som president.

Da vil han heller ikke ha mulighet til å stille til gjenvalg.

Minerva-kommentator Jan Arild Snoen sier til VG at selv om dette ikke er første gang Omar har ønsket å stille Trump for riksrett, bør vi lytte til påstanden.

– Det bør tas på alvor. Det er nok mange som tenker i disse baner nå. Men så er det et spørsmål om hva ledelsen hos Demokratene anser som hensiktsmessig. Jeg vil tro at stemningen heller mot å prøve å de-eskalere situasjonen, og ta det ned noen hakk, forklarer Snoen og legger til:

– Men argumentet for å likevel stille han til riksrett, er faren for hva han kan finne på i løpet av de neste ukene.

Kan frykte et militærkupp

Snoen trekker frem at det blant annet har blitt spekulert i om Trump vil forsøke å bruke militærstyrker og på den måten beholde makten.

– Dette er noe som Michael Flynn skal ha snakket om, som Trump angivelig skal ha uttrykt interesse for. Samtidig er det veldig få som ville vært med han på et så drastisk militærkupp, sier USA-kjenneren og Minerva-kommentatoren.

Han mener at vi må avvente og se hva som skjer de nærmeste timene, først og fremst for å vite om Omars forslag etter hvert får bredere støtte.

Kort tid etter Omars uttalelse, har flere andre uttrykt samme ønske om å stille presidenten til riksrett. Blant annet har kongressrepresentanter Ayana Pressley og Ted Lieu gått ut med samme budskap:

– Donald J. Trump bør umiddelbart stilles for riksrett av Representantenes hus og fjernet fra embetet av Senatet så fort Kongressen samles igjen. Dette er farlig og uakseptabelt, har Pressley tvitret, mens Lieu har oppfordret visepresident Pence til å handle.

– Nå er tiden inne for Pence å starte en prosess under det 25. grunnlovstillegget, skrev Lieu på Twitter.

Det 25. grunnlovstillegget tillater visepresidenten å fjerne presidenten fra jobben sammen med Kongressen eller ande makter dersom de erklærer presidenten ute av stand til å gjøre jobben sin.

LES OGSÅ: Blod, kaos og lovløshet. Slik ender de mørkeste fire årene i det amerikanske demokratiets historie.

KAOS: Onsdag stormet Trump-opprørene kongress-bygget i Washington for å protestere mot valgresultatet. Foto: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Har lagt grunnlaget for vold

Snoen forteller videre til VG at han ikke er overrasket over at det ble voldelig opptøyer onsdag. Det som overrasker han, er at politiet virket så lite forberedt på at folk ville forsøke å ta seg inn rundt Capitol Hill.

– At Trump har utløst voldelige opptøyer, er overhode ikke overraskende. Men jeg hadde trodd at det skulle bli vesentlig mindre. At de kom seg inn i Captol hadde jeg ikke trodd, sier Snoen.

Han peker på at Trump lenge har oppfordret for til å komme til Washington.

– Trump har lenge formidlet et slags «dere må kjempe for meg, dere må komme til Washington, her blir det vilt»-budskap til tilhengerne sine. Han har lagt grunnlaget for bruk av vold, og har en stor del av ansvaret for det som har skjedd, uten at det er han som har beordret handlingene, sier Snoen.

I Trumps første offisielle uttalelse etter kongressangrepet, der han henvender seg direkte til kongress-stormerne, sier Trump også at han elsker dem. Snoen er usikker på om Trump-tilhengerne nå vil høre på presidenten og gå hjem.

– Men han sa det som er viktigst: Dra hjem. Så er spørsmålets om det oppfattes så helhjertet at de faktisk tror på det, sier Snoen.

– Tror du dette vil kunne tjene Trumps sak?

– Nei. Å storme inn i senatbygningen tror jeg ikke har bred støtte blant Trump-velgere. Men jeg vil tro at Trump vil påstå til sin dødsdag at han ble svindlet i dette valget. Det blir ikke noe mildere stemning fra han.