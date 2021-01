STØTTER TRUMP: Familiefaren Warren Hudak mener Trump var bra for USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

Warren (56) tar avstand fra Kongress-stormingen: − Vold kan ikke rettferdiggjøres

HARRISBURG, PENNSYLVANIA (VG) Bedriftseieren Warren Hudak (56) mener president Donald Trump ikke kan klandres for stormingen av Kongressen, og ville ikke nølt med å stemme på ham igjen.

– De aller fleste gikk dit for å protestere fredelig fordi de er sinte, og det kan jeg forstå, sier Warren mens han sitter i sofaen sin på kontoret sitt rett utenfor sentrum av delstatshovedstaden Harrisburg i Pennsylvania.

Med få dager igjen før Joe Biden tar over som USAs 46 president har FBI advart at de frykter væpnede demonstrasjoner i alle 50 delstater.

Det kommer som følge av Trump-supportenes storming av Kongressen som kostet fem liv, og etter måneder med Trumps udokumenterte påstander om at presidentvalget ble stjålet fra ham.

PÅ JOBB: Warren var på kontoret sitt da Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar. Foto: Thomas Nilsson / VG

Familiefar

Warren, som er født og oppvokst i den «helblå»-staten New York, har de siste årene bodd i vippestaten Pennsylvania som avgjorde Joe Bidens seier under presidentvalget i november i fjor.

Han er en hardtarbeidende familiefar i midten av 50-årene. Han følger opp datteren sin på trening, bruker lørdagen sin på kontoret og kler seg i hvit skjorte og dressjakke.

Det er ingen rød Trump-skyggelue i nærheten når VG møter han, heller ikke et eneste stort Trump-flagg som vi er vant til å se presidentens tilhengere bære.

fullskjerm neste KLEM: Warren hermer etter den kjente flagg-klemmen til Trump.

På kontoret hans, hvor han har ansvaret for ti ansatte, henger en innrammet kopi av den amerikanske grunnloven på veggen, og det amerikanske flagget møter deg når du kommer inn døren.

Warren er en av de 74 millioner amerikanere som stemte på Donald Trump under presidentvalget.

Og hadde det vært valg i morgen, hadde han stemt på Trump igjen.

– Mye av det Trump har tvitret finner folk frastøtende, men når man ser bak bråket og støyen og ser på politikken hans, setter han virkelig USA først. Han har gjort mye for oss bedriftseiere, og vært hard mot Kina.

Tar avstand fra volden

Da Trump ba tilhengerne sine marsjere mot Kongressen hvor folkevalgte var i gang med å formelt godkjenne Biden som USAs neste president, satt Warren selv på kontoret sitt to timer fra hovedstaden.

Selv om han forstår at folk er sinte, er han tydelig på at han ikke støtter volden som ble utøvd:

– Vold kan ikke rettferdiggjøres, fra begge sider, sier han.

Med «begge sider» sikter Warren til BLM-protestene som preget USA i store deler av 2020 hvor svarte tok til gatene for å protestere mot systematisk rasisme og politivold i USA. Han sikter også til stormingen av Kongressen hvor Trump-supportere ønsket å stoppe den demokratiske prosessen av en folkevalgt president.

– Men i en gruppe som det der skal det ikke mye til for å oppmuntre folk til å gjøre fæle ting, sier familiefaren og mener Trumps tale før stormingen ikke skiller seg ut fra andre taler Trump har holdt tidligere, og at Trump ikke kan klandres for det som skjedde.

STØTTER IKKE VOLDSBRUKEN: Warren tar avstand fra hvordan demonstrasjonen eskalerte. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Tilhengerne som kom til D.C, som hadde planlagt å gjøre fæle ting, hadde gjort det uavhengig av hva Trump sa.

– Men hva tenker du om at mens stormingen pågikk gikk Trump til angrep på sin egen visepresident, mens tilhengerne hans ropte «Heng Mike Pence, heng Mike Pence», mens de lette etter ham inne i Kongressen?

– Han sa ikke «ta ham og heng han». Han sa «hold ham ansvarlig», sier Warren og trekker frem at han mener majoriteten av dem som var til stede ved Kongressbygningen den dagen ikke var der for å være voldelige.

LØRDAGSJOBBING: VG møter Warren på kontoret hans. Foto: Thomas Nilsson / VG

Warren er en av svært mange VG har snakket med de siste månedene som mener at det har foregått valgjuks, slik som Trump har hevdet siden amerikanske medier utropte Biden som vinner av presidentvalget.

Tror på valgjuks

– Ting stemmer bare ikke, sier han og henviser til valgresultatet.

– Men hvorfor er det ingen av domstolene som støtter Trumps påstander?

– Retten ble aldri fremlagt bevisene, og det de egentlig sa var «vi ser ikke nok her», sier han hevder at retten aldri tok stilling til det fordi resultatet ikke ville endre valgresultatet.

– Trump har hevdet i flere måneder at han sitter på massive bevis på valgfusk. Når tror du vi vil se dem?

– Hva med de 200.000 ekstra stemmene i Pennsylvania – de er ekte.

– Jeg tror vi vil finne ut mer, men vi har fortsatt ikke alle svarene.

NB: Etter flere titalls runder i statlige og føderale domstoler er det ikke funnet grunnlag for Trumps påstander. Det er heller ikke funnet grunnlag for påstandene om de 200.000 ekstra stemmene som Warren henviser til. (les mer om dette ved å klikke på linken)

BLÅ-DRESSEN: Ingen rød Trump-skyggelue i sikte. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump har gjentatte ganger forsøkt å omgjøre valgresultatet i hjemstaten til Warren, som avgjorde valget. Presidenten ringte blant annet flertallsleder for Representantenes hus i Pennsylvania, Bryan Cutler, hvor han spurte om «hva som kunne gjøres for å omgjøre resultatet».

Under en høring om valgresultatet i delstaten i slutten av november vekket Trump også oppsikt med denne telefoniraden:

Vil støtte Biden

Familiefaren forteller at han ser tendenser i det amerikanske samfunnet som for ham er alarmerende, og trekker blant annet frem hvordan han mener Twitter og Facebook begrenser ytringsfriheten – med en klar henvisning til selskapenes nylige sletting av presidentens kontoer.

– Ytringsfriheten vår blir påvirket, og Biden-administrasjonen er glade i de store selskapene.

VIL STØTTE BIDEN: Warren forteller at han støtter den presidenten som er, uavhengig av parti. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han mener også at Bidens politikk ikke vil gagne den amerikanske økonomien. Spesielt ikke for ham selv, som selvstendig næringsdrivende, og trekker spesielt frem at han forventer økte skatter og avgifter under Biden.

Men på tross alt dette kommer Warren likevel til å støtte Biden når han innsettes onsdag klokken 12.00 – amerikansk tid.

– Jeg støtter den presidenten som er, enten det er en demokrat- eller republikansk president, sier han.

– Men jeg kan være uenig i politikken deres.