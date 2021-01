Trump på talerstolen i Georgia: − Håper Mike Pence vil trå til for oss

DALTON, GEORGIA (VG) Fra podiet i Georgia ba USAs president Donald Trump om en hjelpende hånd fra sin visepresident Mike Pence før Kongressen møtes for å stemme over valgresultatet onsdag.

– Jeg håper Mike Pence vil trå til for oss, det må jeg si. Om han ikke gjør det, vil jeg selvsagt ikke like ham like godt som jeg gjør nå, sa Trump fra podiet i Dalton i Georgia mandag, der han var for å mobilisere velgere før delstatens avgjørende senatsvalg tirsdag.

Den amerikanske presidenten siktet til det som skal skje i Washington D.C. onsdag 6. januar, når de folkevalgte i Kongressen skal møtes for å formelt stemme over valgresultatet.

Som visepresident er det Mike Pence som skal passe på at dette går riktig for seg, og som til slutt skal utrope en endelig valgvinner. Men han har ifølge New York Times ikke makt til å foreta seg noe annet enn det flertallet bestemmer seg for.

– President Trumps reelle forståelse av denne prosessen er minimal, sier den republikanske strategen Scott Reed til avisen.

Ba folk stemme i avgjørende senatstvalg

Flertallet er ventet å bekrefte Bidens seier, til tross for at 140 republikanere i Representantenes hus har varslet at de vil utfordre valgresultatet i Kongressen, sammen med et tyvetalls senatorer.

AVGJØRENDE VALG: Donald Trump i Georgia sammen med senatoren Kelly Loeffler natt til tirsdag. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Én av dem er Georgia-senatoren Kelly Loeffler, en av to som kjemper for å beholde sin plass i delstatens avgjørende senatsvalg tirsdag, og grunnen til at Trump holdt velgermøte i Dalton.

– I morgen skal dere stemme i et av de viktigste valgene i vårt lands historie. Hele verden ser på Georgias folk i morgen. Jeg tror vi vil vinne dem begge. Sammen skal vi slå demokratene, sa Trump fra talerstolen etter å ha gått ut på scenen i Dalton til låten «God Bless the USA».

Foran ham ropte mellom 4000 og 5000 fremmøtte «USA», «USA».

Flere timer før presidenten gikk på scenen, sto tilhengerne i lange køer for å komme inn på flyplassområdet – de fleste uten munnbind.

Sier han vil kjempe for Det hvite hus

Fra talerstolen fortsatte den amerikanske presidenten å komme med kraftige angrep mot gjennomføringen av det amerikanske presidentvalget, der han tapte mot demokratenes kandidat Joe Biden.

Utfallene hans ble møtt med kraftig jubel fra tilhørerne.

– Det er ikke mulig at vi kan ha tapt Georgia. Dette var et rigget valg, men vi kjemper fortsatt mot det, sa Trump om sitt tap i delstaten – som ikke har stemt frem en demokratisk kandidat siden 1992.

I dagene før det avgjørende senatsvalget har en annen sak fra samme delstat stjålet mye av oppmerksomheten: Et lydopptak av en telefonsamtale mellom Trump og Georgias administrasjonsminister Brad Raffensperger, publisert av Washington Post.

I samtalen kan man høre at presidenten presser på for å få endret valgresultatet i delstaten, der han tapte mot Joe Biden med 11.779 stemmer. Trump ber blant annet om at han skal «finne» 11.780 stemmer.

Lydopptaket er blitt sammenlignet med Watergate-skandalen, og enkelte demokrater har tatt til orde for en ny riksrettssak.

Georgias valgmyndigheter har vært tydelige på at velgerne kan stole på resultatet i delstaten, som ble bekreftet etter tre opptellinger.

– Alt dette er lett å bevise at er falskt. Likevel fortsetter presidenten, og han undergraver tilliten folk i Georgia har til valgsystemet, sier delstatens valgsjef Gabriel Sterling på en pressekonferanse mandag, skriver New York Times.

Telefonsamtalen mellom Trump og Raffensperger kommenterer han slik:

– Jeg hadde lyst til å skrike.

Kritiserte høyesterett

Fra scenen i Georgia kom president Trump også med kritikk av USAs høyesterett, som har avvist å behandle saker om valgfusk.

– Høyesterett har sviktet oss så langt. Hvem vet, kanskje de vil komme tilbake.

Han hevder også igjen at det var han som vant valget, til tross for at Biden fikk både flere stemmer og valgmenn.

– Jeg har deltatt i to valg, og vant begge, det er fantastisk.

Derfor er Senatet så viktig Senatet deler makten til å vedta lover, skatter og bevilgninger likt med Representantenes hus. De to må være enige for at et vedtak skal være gyldig. Et flertall i Senatet vil derfor være avgjørende for hvor stor gjennomslagskraft Biden vil få som president. For Donald Trump er valget også veldig viktig. Han ønsker at Republikanerne får et flertall i Senatet, noe som vil gjøre det vanskeligere for Joe Biden å få gjennom sine saker under hans presidentperiode de neste fire årene. Og alt faller ned på hva Georgia bestemmer seg for 5. januar. Det er to seter som skal fylles. Det er to personer som skal velges. Demokratene trenger begge, mens republikanerne kun trenger ett av setene for å sikre fortsatt flertall. Vis mer

Trump-leirens forsøk på å utfordre valgresultatet har blitt avvist av domstoler i flere delstater, og amerikanske valgmyndigheter har også avvist at det er funnet beviser for utstrakt valgfusk.

– Om de liberale demokratene tar Senatet og Det hvite hus, og de skal ikke ta Det hvite hus, vi skal kjempe på, sa Trump blant annet.

Den 20. januar skal han etter planen gå av som president, og Joe Biden skal ta over styringen av USA og dermed også Det hvite hus.