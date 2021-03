RUINER: Den katolske kirkens 84 år gamle overhode holdt tale ved ruinene av al-Tahera-kirken i Mosul. Foto: Kyrre Lien, VG

IS ville drepe kristne i denne byen. I dag fikk de besøk av paven.

MOSUL (VG) Tre år med det brutale terrorveldet til IS har satt sine spor i Mosul i Irak. Under et historisk besøk på søndag formanet pave Frans til fred.

Av Kyrre Lien

Vi står i ruinene av en kirke, med sprengte murhus rundt oss. Skuddhull og splintskader er pepret i kirkeveggene.

– Vi fikk et ultimatum. Konverter til islam, flykt eller få hodet skåret av.

60 år gamle Sadullah Rassam, som er kristen, forteller om den dramatiske julidagen i 2014. IS var på fremmarsj i Levanten og hadde inntatt byen. Noen dager tidligere hadde IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi stått på talerstolen i millionbyen Mosul og erklært seg til leder for egen stat – den islamske stat (IS).

Det skulle ikke ta lang tid før Rassam, og andre kristne, ble drevet fra sine hjem.

– I starten drepte de ingen her. De sa de var den islamske stat, men det var bare en maske før de viste sitt sanne jeg. De ville ha drept meg om jeg ikke flyktet, forteller han.

FLYKTET: Den 60 år gamle bryllupsfotografen og kaféeieren måtte flykte fra Mosul. Foto: Kyrre Lien, VG

Sikkerhetsoppbud

For å komme oss inn til Mosul denne søndagen måtte VG passere 20 veisperringer, med tungt bevæpnet politi og soldater på nesten hvert gatehjørne. Sikkerhetsoppbudet har vært massivt, og det er innført portforbud. Kun journalister og politiet kan bevege seg ute. Og paven som kommer på besøk, da.

24 unge jenter er kledd i hvite kjoler og veiver med irakiske flagg i det kortesjen til paven ankommer. På hustakene og i bakgatene rundt er det irakiske spesialpolitiet utplassert.

Pave Frans går ut av bilen, ser seg rundt på kirkeruinene som omgir ham, og entrer scenen til jubel fra publikum. Pave Frans, pave Frans, roper de unisont.

– Vi skal ikke drepe noen for en gud, for gud tror ikke på drap av andre. På tross av forskjeller mellom religionene, så er vi alle likemenn i øynene til gud, sier han.

FRI: Paven slapp en hvit due fri. Foto: Kyrre Lien, VG

Fordrevet

Kristne i Irak har en lang historie, og kan spore røttene sine tilbake til begynnelsen av sin tro. Men minoriteten har lenge vært utsatt. Under Saddam Hussein sitt regime fikk de beskyttelse og det var omkring 1,5 millioner kristne i landet, men etter den amerikanske invasjonen i 2003 er de blitt forfulgt. Både IS og Al Qaida har gjort sitt for å fordrive kristne fra byen. Nå er det knappe 250.000 igjen i hele Irak.

– At kristne forlater Irak og Midtøsten, gir ubotelig skade, ikke bare for enkeltpersoner, men også for samfunnet de forlater, sa paven i sin tale. Men fred er kraftigere enn krig. Vi må dempe hatet mellom oss, fortsatte han.

I HVITT: De kristne i byen hadde pyntet seg før paven kom på besøk. Foto: Kyrre Lien, VG

SIKKERHETSOPPBUD: Sikkerhetssituasjonen i Mosul er fremdeles krevende, så det har vært et massivt sikkerhetsopplegg i byen de siste dagene. Foto: Kyrre Lien, VG

Historisk

De fremmøtte, som i hovedsak er spesielt inviterte kristne, trenger seg frem til scenen for å få en bedre titt i det paven skal forlate ruinene. På vei ut stanser bilen, og paven går ut og hilser på Sadullah Rassam. Den 60 år gamle mannen går ned på kne og kysser hånden til paven.

– Da jeg så paven, så reiste hårene seg på armen. Selv om han smilte til meg, ville jeg selv gråte av glede. For jeg kunne ikke tro mine øyne. Dette er en historisk dag for Irak, forteller han til VG.

Natten før hadde han ligget våken og kunne ikke tro at paven skulle komme på besøk til Mosul.

– Jeg fortalte paven at jeg var den første kristne som kom tilbake til Mosul etter at byen ble tatt tilbake av irakiske styrker.

Returen

Det som møtte 60-åringen da han kom hjem til Mosul igjen, etter å ha vært fordrevet i tre år, var en hjemby i ruiner.

– Jeg var hjelpeløs fordi jeg visste det var ingenting jeg kunne gjøre. IS-krigerne og ødeleggelsene var utenfor min kontroll.

Kampen om Mosul er blitt beskrevet som blant de verste siden andre verdenskrig, med flere titalls tusen drepte. Det skulle ta åtte måneder før hele Mosul var gjenerobret.

60-åringen forteller at så fort irakiske styrker hadde frigjort hans nabolag i 2017, så ville han flytte hjem. Da hadde han vært fordrevet i tre år.

– Jeg elsker mitt nabolag, mitt hus, men jeg så at huset mitt var helt ødelagt. Jeg tittet inn i garasjen min og så at der lå det en død IS-kriger, forteller han.

Det er kun 70 kristne familier som har returnert til Mosul igjen etter krigen.

– Det å få paven på besøk hit minner verdenssamfunnet på at det trengs mer støtte til byen min, forteller han.

VIST RUNT: Pave Frans ble kjørt rundt i deler av kirkeruinene, søndag.