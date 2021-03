FØRSTE RESTAURANTLUNSJ: Israelske Nadav Aloush (43) prøvde å sette seg innendørs, men måtte nøye seg med utendørslunsj også søndag da restaurantene i kystbyen Herzliya trengte mer tid før de kunne åpne for innendørsservering. Foto: PRIVAT

Israel: Letter på restriksjoner for alle med vaksinepass, men covid-19 splitter folket

Israelere med grønt vaksinepass kan fra søndag 7. mars sitte innendørs på restauranter og kafeer. Men selv om Israel er landet med flest vaksinerte, splittes folket av coronakonfliktene, mener firebarnsfaren Nadav Aloush (33).

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg skal ta lunsj utenfor kontoret i dag for første gang siden nedstengingen. Vi har hatt tre det siste året, så jeg gleder meg, sier Nadav Aloush (43) entusiastisk på telefon til VG.

Han er bosatt med kone og fire barn i Kibbutz Gat, som ligger en times kjøretur sør for Tel Aviv, og jobber som IT-manager i byen Herzliya. Aloush fikk sin andre vaksinedose for en uke side og er spent på gjenåpningen etter det han beskriver som en krevende og turbulent tid i landet der sekulære jøder, ultraortodokse og den arabiske befolkningen ifølge VGs kilder skaper egne regler heller enn å rette seg etter smitterestriksjonene.

Fullvaksinerte israelere kan i dag spise innendørs på restauranter og kafeer igjen. Ikke-vaksinerte må fortsatt sitte utendørs.

Turbulent tema

Statsminister Benjamin Netanyahu, som er korrupsjonstiltalt, gikk lørdag ut med beskjeden om gjenåpningen som kun gjelder personer som kan fremvise «det grønne passet» som kreves for å spise innendørs. Israelere kan få utstedt det grønne vaksinasjonspasset en uke etter å ha fått sin andre vaksinedose, eller når de er friskmeldt etter å ha hatt covid-19.

FJERDE VALG I SIKTE: En mann med partimaske fra Likud-partiet passerer en plakat av korrupsjonstiltalte statsminister Benjamin Netanyahu i byen Beersheva. Politisk kaos har ført til at israelerne 23. mars må gå til valgurnene for fjerde gang på to år. Foto: HAZEM BADER / AFP

Søndag får også studenter med grønt pass lov til å returnere til universitetene sine. Andre studenter må fortsatt følge undervisningen på nett. Regler om sosial distansering og hygieneråd gjelder fremdeles for landets innbyggere.

les også Støre krever svar – vil vite detaljene i Norges vaksineavtale

les også Listhaug ber regjeringen våkne i vaksinejakten: – Solberg burde vært på samme fly

Mens Danmark og Østerrike har startet dialog om vaksinesamarbeid med Israel, står Norge fremdeles på bremsene.

– Utenfra ser det kanskje ut som om vi har håndtert pandemien godt, men alle grupperinger her i Israel følger sine egne smittevernregler, og alle skylder på hverandre. I virkeligheten hadde ikke myndighetene noe valg: Vår eneste redning var vaksinasjon, mener Nadav Aloush.

Vaksinering som valgkort

Ifølge Jerusalem Post er Israel landet som har tilbrakt mest tid i nedstengning som følge av pandemien. Vaksineringskampanjen i landet har imidlertid vært en av verdens raskeste. Over 4,9 millioner av landets om lag 9 millioner innbyggere har fått første vaksinedose, mens om lag 3,7 millioner har blitt fullvaksinert, melder NTB. Blant innbyggere over 50 år mangler bare 100 000 vaksinen.

Gjenåpningen skjer gradvis. Også i slutten av februar ble det lempet på smitteverntiltakene. Da fikk israelere med grønt koronapass lov til å benytte seg av treningssentre, samt tilgang til kulturbegivenheter, svømmehaller, hoteller og synagoger.

– At gjenåpningen øker akkurat nå er ingen tilfeldighet, konkluderer Nadav Aloush med en blanding av lettelse og oppgitthet i stemmen.

– Hva mener du?

– 23. mars er det valg. Det ønsker statsminister Benjamin Netanyahu å vinne. Etter at majoriteten av den voksne befolkningen er vaksinert, synker tallet på døde og alvorlig syke. Det taler til hans fordel ved valget.

– Men...?

– Folk sier om Netanyahu at han putter alle eggene i én kurv fordi han setter all sin lit til vaksinasjon. Virker det, utmerket, da tok han et rett valg. Men folk er kritiske fordi han og regjeringen ikke har klart å bygge systemer som gjør at pandemien holdes i sjakk på andre måter. Om to uker dukker det kanskje opp en mutert virusvariant som er immun mot vaksinen. Da er vi i trøbbel!



NYTER FRIHETEN: Etter at restriksjonene i Israel ble mindre strenge har Navid Aloush (43) og konen Shiri (42) nytt å kunne bevege seg friere rundt med barna (f.v.) Lior (3), Tomer (11), Inbal (12). Sønnen Noam (13) var ikke til stede da bildet ble tatt på en utflukt. Foto: PRIVAT

De tre familiemennene fra ulike deler av Israel som VG snakket med over telefon søndag, har alle vaksinert seg mot covid-19. De uttrykker en viss uro over at helsemyndighetene har godkjent et hurtigløp og kuttet i testprosedyrene for å få befolkningen vaksinert raskest mulig, men ser på eget vaksine-ja som bidrag til et kollektivt løft.



Konflikt rundt begravelser

Forretningsmannen Gad Angel (58), deler tiden sin ukentlig mellom Jerusalem og Tel Aviv, hevder førstnevnte by herjes av coronakonflikter.

– Jerusalem er en minoritetsby. En tredjedel er sekulære jøder, en tredjedel er ortodokse og en tredjedel er arabere. Både de ortodokse jødene og befolkningen med arabiske røtter ønsker å følge sine skikker med fester og store gravfølger, sier Gad Angel til VG.

– Det er en smitteutfordring når titusenvis følger avdøde rabbinere til graven.

Søndag morgen kunne han for første gang på lenge nyte sin daglige kaffe på en lokal kaffebar. Det gleder han seg over, men først og fremst er han bekymret. Pandemien har ført folk til bristepunktet, og gravferdskonfliktene har ført til splittelse.

Litt nord i landet, i innlandsbyen Hod HaSharon, forteller bygningsarbeideren Kfir Arjoen (43) om et tøft år med jobbtørke i starten og mye logistikk for å ta seg av de fire barna i alderen seks til tolv år under nedstengningene.

– Heldigvis har vi en hage! Der fikk de utløp for energien sin, ler Arojen før stemmen blir alvorlig:

– Over fire millioner har blitt vaksinert, men de siste tok ukene har vi fremdeles hatt nedstenging. Hvorfor? Måten regjeringen tar hånd om pandemien, har ingen logikk.

KRITISK: Bygningsarbeideren Kfir Arjoen (43) fra Hod HaSharon mener coronarestriksjonene burde vært mer differensiert ut fra hvilket område som har høyest smitte. – I stedet ble hele landet satt i lockdown. Foto: PRIVAT

Tilbake sørpå er Nadav Aloush enig i at coronapolitikken har slått urettferdig ut, men logikken sliter han ikke med: Å dele landet inn i røde og grønne soner med ulike tiltak hadde bare ført til økt konfliktnivå, mener han.

Mens sekulære jøder kritiserer de ultraortodokse samfunnene for smittespredning i gigantiske begravelser og ved å insistere på å sende barna på skolen, får de smittekritikk i retur når de deltar i demonstrasjoner.

– Alle tviholder på egne regler, kommenterer Nadav Aloush.

– Det virker kaotisk?

– Veldig! Befolkningen har ikke samlet seg om en felles beslutning. Alt handler om politikk her. Det var kaos til vaksinasjonene startet, da så vi lyset i tunnelen. Så langt ser det bra nok. Jeg lever i håpet.