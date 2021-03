DEKNING: Protestantene søker dekning bak madrasser i møte med politiet i Yangon. Foto: STR / AFP

Militærjuntaen i Myanmar erklærer militærsoner etter kraftige protester

Minst 14 er drept av myanmarske sikkerhetsstyrker etter store demonstrasjoner søndag. Nå har militærjuntaen erklært militærsone etter press fra den Kina.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Militærjuntaen i Myanmar, som kuppet makten i februar, har innført en militærsone som skal være underlagt «krigsrett» i bydelene Hlaingthaya og Shwepyitha i Nord-Yangon.

Det betyr at den militære sjefen i Yangon-regionen får full administrativ og rettslig myndighet i bydelene hvor dette blir erklært.

Det skjer etter at Kina la press på juntaen om å «innføre ekstra tiltak for å stoppe alle voldsgjerninger» for å beskytte kinesiske selskaper og personell etter angrep mot kinesisk-finansierte fabrikker i Hlaingthaya-distriktet.

les også Myanmar-demonstranter trues på TikTok

les også Stanset militæret – med kvinneklær

Den kinesiske ambassaden melder sier ifølge Reuters at flere ansatte ble skadd i angrepene på fabrikkene. Flere titusener skal ha tatt til gatene under protestene søndag.

Minst 14 demonstranter skal søndag være drept av myanmarske sikkerhetsstyrker i Hlaingthaya-distriktet, ifølge nyhetsbyrået Myanmar Now.

Andre myanmarske medier melder om enda høyere dødstall.

Maner til motstand

– Spenningen øker. Folk vil ikke la være å protestere, og de militære prøver å slå dem ned, sier en demonstrant i Bago, ifølge NTB.

En gruppe parlamentarikere, hvorav mange er i skjul og andre er i husarrest, har dannet et skyggeparlament (CRPH) for å stå imot de militære.

– Dette er nasjonens mørkeste øyeblikk, men morgengryet nærmer seg, sa Mahn Win Khaing Than, fungerende visepresident i CRPH, i en video på alliansens nettside lørdag kveld.

Siden militærkuppet 1. februar har det vært demonstrasjoner over hele Myanmar. Landets leder Aung San Suu Kyi og hundrevis av andre har så langt blitt arrestert.

hundrevis er så langt arrestert.