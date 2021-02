REDNINGSAKSJON: Seks personer ble reddet ut etter at de lørdag gikk gjennom isen på innsjøen Mälaren. Foto: Stefan Reinerdahl

Seks gikk gjennom isen i Sverige – én død, flere til sykehus

Én mann er omkommet etter isdramaet i Mälaren i Sverige, melder svensk politi.

Politiet skriver at de pårørende er varslet.

Seks personer havnet i vannet og fire ble fraktet til sykehus, etter at de lørdag gikk gjennom isen.

Dramaet skjedde på innsjøen Mälaren ved Uppsala sør-øst i Sverige, melder Aftonbladet.

– To menn var på isen og falt i vannet. Flere privatpersoner så dette og gikk ut på isen for å redde ofrene. De falt da også i vannet, sier Magnus Jansson Klarin, pressetalsperson for politiregionen Mitt til Aftonbladet.

Tre menn i 60-årsalderen, og en i 30-årene er sendt til sykehus. De var ved bevissthet, men preget av kulden.

– Fire personer er blitt plukket opp med overflateredningsmenn eller dykkere. To personer reddet seg opp selv. Operasjonen tok litt tid fordi det var litt uklart en stund hvor mange det var, noe som gjorde at vi fortsatte å lete en stund, sier Tommy Wållberg i redningstjenesten Mitt til Aftonbladet.

En privatperson meldte fra om hendelsen rett etter kl. 13.30.

To timer i vannet

Rundt to timer etter den første meldingen kom inn, skal fire eller fem ha blitt vinsjet opp fra isråken.

De skal ha vært ved bevisstheten, men medtatt av kulden.

— De har blitt fraktet til sykehus med ambulanse og helikopter, sier Magnus Jansson Klarin, pressetalsperson i RLC Mitt.

Redningsinnsatsen er nå i ferd med å avsluttes.

— Vi leter ikke etter flere, sier Rinnman i Sjö- och flygräddningscentralen til Aftonbladet.

Isen på stedet er tynn, noe som betyr at redningsaksjonen skjedde ovenfra og med dykkere.

– Det er ikke riktig tidspunkt til å gå på isen akkurat nå. Dette er den andre redningsaksjonen vi har i vår region i dag, sier politiets pressetalsperson Magnus Jansson Klarin. Han fraråder sterkt all aktivitet ute på isen.

Mange ulykker

Denne uken har seks personer omkommet i drukningsulykker på is i Sverige, skriver Aftonbladet.

– Ta deg ikke ut på isen om du ikke er absolutt sikker på hva du gjør, sier Jan Insulander ved det svenske Issikkerhetsrådet.

Fire eldre menn mistet torsdag livet da de gikk gjennom isen mens de drev med isfiske på Vallsjön ved Jönköping. Samme kveld gikk tre voksne og et barn gjennom isen i Ekerö. De klarte seg, men ble sendt til sykehus.

På fredag døde to eldre menn etter å ha gått gjennom isen på innsjøen Yngaren, ikke langt fra Katrineholm.