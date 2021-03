KIRKEGÅRD: Bildet av Parque Taruma kirkegård ble tatt med en drone i juni 2020. Så langt har 259.271 personer i Brasil blitt drept av coronaviruset. Tallene fortsetter å øke daglig. Foto: BRUNO KELLY / REUTERS

Coronaviruset: Nye dødsfall-rekorder i Brasil

Brasil registrerte torsdag 1910 coronarelaterte dødsfall det siste døgnet. President Jair Bolsonaro er sterkt imot lokale myndigheters beslutning om å innføre strengere tiltak.

Av NTB og Reuters

Onsdag ble det registrert 1641 dødsfall, mens det siste døgnet er det blitt registrert 1910 dødsfall. Det er to dødsfall-rekorder på rad, ifølge Reuters.

Til sammen er det registrert 259.271 dødsfall i landet. Det gjør Brasil til det landet som har flest dødsfall i verden, etter USA.

Brasil er også det landet med flest smittede, etter USA og India, med nesten 11 millioner, ifølge tall fra det brasilianske helsedepartementet.

Mange byer og delstater har på grunn av dette innført nedstengningstiltak, til tross for motstand fra landets president Jair Bolsonaro.

– Slutt å sutre. Hvor lenge skal dere gråte om dette? Hvor lenge skal dere bli hjemme? Hvor lenge skal dere fortsette å holde alt stengt? Folk orker det ikke mer, sa han på en innvielsesseremoni for en ny jernbanelinje i delstaten Goais natt til fredag norsk tid.

– Vi beklager dødsfallene. Men hvordan skal det gå med Brasil om vi bare stenger alt, spurte han retorisk.

FØRSTE DOSE: 72 år gamle Olga D’arc Pimentel sin første dose med Oxford-AstraZeneca vaksinen. Foto: MICHAEL DANTAS / AFP

Ny variant

I januar ble det oppdaget en ny og svært smittsom virusvariant i landet som har blitt kjent som P. 1, og som er grunnen til de rekordhøye tallene.

Ester Sabino, forsker på universitetet i São Paulo, er en av ekspertene på denne virusvarianten, og sier at resten av verden burde vise hensyn.

– En kan vaksinere hele befolkningen og kontrollere problemet i landet, men kun for en periode. For hvis et annet land i verden plutselig får en ny variant av viruset, vil det nye viruset finne veien hit også, sier Sabino til New York Times.

Helseministeren kaller den nye varianten for en ny fase av pandemien, og sier at han håper at regjeringen har fått vaksinert omtrent halve befolkningen i juni, og resten mot slutten av året.

Men befolkningen har lite tro på en regjering ledet av en president som ikke har støttet en nedstenging og har gjentagende ganger undergravd trusselen fra coronaviruset, skriver New York Times.

MOBILITET: Kommunale helsearbeidere reiser gjennom Amazonaselva for å levere vaksiner til innbyggerne i Manacapuru i Brasil. Foto: BRUNO KELLY / REUTERS

Restriksjoner i Rio de Janerio

Byen Rio de Janeiro bestemt å vedta tiltak og nattforbud i et forsøk på å stoppe spredningen av smitte, skriver Reuters.

Tiltakene ble publisert i kommunens offisielle sider og trer i kraft på fredag hvor det vil bli forbudt å være i gatene fra kl. 23.00 til kl. 05.00.

Åpningstiden for barer, kafeteriaer, restauranter og lignende vil være begrenset fra klokken 17.00 til 06.00, annonserer kommunen, ifølge Reuters.

Det ble besluttet å begrense virksomhet på strendene og driften av åpne markeder. Tiltakene vil også medføre at arrangementer og nattklubber ikke vil være mulig.

Ingen nasjonale restriksjoner

Helseminister Eduardo Pazuello sa i en video publisert på sosiale medier av myndighetene i går at Brasil har nådd et «alvorlig punkt i pandemien», men uten å legge fram noen drastiske tiltak for å stoppe smitten.

«I dag er en vanskelig dag for alle brasilianere. Vi har nådd et alvorlig punkt i pandemien. Til alle dere vil jeg si at vi jobber hardt for å endre situasjonen», sa helseministeren.

Han la til at Brasil har gjort en avtale om å kjøpe 138 millioner doser med vaksine fra Pfizer og Janssen som en del av den nasjonale immuniseringsprogrammet, ifølge Reuters.

– Regjeringen jobber for at de over 18 år kan vaksineres innen utgangen av året. I mellomtiden oppfordrer jeg om viktigheten av at alle jobber forebyggende for å redusere risikoen for å bli syk, sa han.

I videoen presiserte han ikke hvem han refererte til da han sa de over 18 år.

INGEN NEDSTENGING: Selv om helseministeren i Brasil har oppfordret folket om å ta ansvar for å forebygge mot smitte, var Ipanema stranden i Rio de Janeiro fullt av mennesker i slutten av januar 2021. Foto: Bruna Prado / AP

Nådd bristepunktet

Ifølge CNN har intensivavdelingene på sykehusene i São Paulo nådd bristepunktet. Flere helseeksperter og statlige tjenestemenn har bedt regjeringen om å innføre strengere tiltak for å stoppe smitten av coronaviruset.

PRESIDENT BOLSONARO: «Hvor mange må dø før tiltale» sto det på et bildet av presidenten i Brasil. Bildet er fra en demonstrasjon i januar mot koronahåndteringen i landet. Foto: AMANDA PEROBELLI / REUTERS

Tilstanden på landets intensivavdelinger er på det verste nivået helt siden pandemien startet. Ifølge en rapport publisert av en brasiliansk forskningsinstitusjon for helsedepartementet melder 18 av Brasils 26 stater at kapasiteten til deres intensivavdelinger er helt overbelastet og på nippet til sammenbrudd, skriver CNN.

En sykepleier i Manaus, Maria Glaudimar, forteller New York Times at hun føler seg hjemsøkt av mareritt om at dette aldri vil ta slutt. På jobben forteller hun om hvordan pasienter og deres pårørende ber om oksygen samtidig som alle intensivplassene er helt fulle.

«Ingen var forbered på dette. Det er som en skrekkfilm», sier Glaudimar til New York Times.