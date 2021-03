Serbia har allerede vaksinert over dobbelt så mange som Norge. Landet er nå en av vaksinevinnerne i Europa. Det har skjedd gjennom hemmelige avtaler – og en president med mektige venner.

Den serbiske metoden

Ute pøser regnet ned over en grå Beograd. Inne i det store vaksinesenteret pågår det frenetisk aktivitet.

Serbiske kvinner og menn i hvite dresser vinker folk til båsene. De står i førstelinjen for å få ut de dyrekjøpte vaksinene til folket.

Et stikk i overarmen – et steg nærmere slutten på pandemien.

– Vi er de beste i Europa, sier onkologen Zoran Bekic.

Han leder arbeidet med å vaksinere store deler av Beograds befolkning og viser frem det enorme senteret.

– Jeg er virkelig stolt av å være lege i Serbia, for vi jobber for folket, sier han.

I dag settes andre dosen med Pfizer-vaksinen i over 2000 innbyggere i hovedstaden. Blant dem er Cvedan Korunoski (79), som har kommet til vaksinasjonssenteret for å rulle opp ermet.

– Det føles godt og trygt. Jeg har familie i Sverige, og de har ikke fått vaksinen, sier han.

Europa har gått gjennom over ett år med pandemi. Nærmere 2,7 millioner coronasmittede har på verdensbasis mistet livet til sykdommen som angriper kroppen og lungene dine.

I Serbia har den tredje bølgen definitivt skyllet inn over landet. Det registreres over 4000 smittede om dagene og sykehusene er bortimot fulle.

Tidlig i pandemien ble det etablert internasjonale og europeiske vaksinesamarbeid for å kjøpe de sårt tiltrengte vaksinene fra dem som utvikler dem.

I Serbia står de utenfor den mektige EU-vaksineavtalen fordi landet ikke ennå er medlem. Hvordan skulle de få vaksine til sine nærmere syv millioner innbyggere?

Det ble begynnelsen på det underlige vaksineeventyret på Balkan – med to millioner satte doser mot Norges drøye 700.000. Siden vaksineringen startet i januar har serberne rukket å vaksinere nærmere 20 prosent av sine innbyggere med første dose, sammenlignet med rundt ni prosent i Norge.

Dermed ligger Serbia på annenplass i vaksinekappløpet i Europa, kun slått av Storbritannia.

Hvordan har serberne fått det til?

Presidenten har brukt sine personlige forbindelser i Kina, Russland og USA for å sikre seg doser til sin egen befolkning og et nasjonalt vaksinasjonsprogram med gratis vaksiner som ble stablet på beina på nyåret.

Med det står den serbiske vaksinestrategien i total kontrast til den norske hvor myndighetene har valgt å ha tiltro til EU-systemet.

På et sparsommelig innredet kontor i det mastodontiske helsedepartementet i Beograd sitter nevrologen Mirsad Derjek.

Som helsepersonell sto han i frontlinjen da den første bølgen av smitte herjet Serbia i vår.

VAKSINEANSVARLIG: Statssekretær Mirsad Derjek skryter av vaksineprogrammet i Serbia.

– Vi har dette flotte systemet etter at vi begynte og forberede oss i mai i fjor. Vi skjønte at massevaksinasjon var løsningen, sier han til VG.

Nå er han ansvarlig for å sikre at millioner av vaksiner blir satt i serbiske overarmer. Han er i dag blitt statssekretær og er dermed den mektige president Aleksandar Vucic forlengede arm i kampen mot viruset.

– Vi synes den beste vaksinen er den du kan få i dag, sier han.

FLYDD INN: I midten av februar ble 150.000 doser med AstraZeneca-vaksinen levert til Serbia.

Han takker presidenten for at han så utenfor den globale vaksinealliansen COVAX.

– Siden han har sterke vennskap med russerne, kineserne og amerikanerne, har han klart å skaffe oss nok vaksiner.

ETTERTRAKTET: En dose av den indiskproduserte varianten av AstraZeneca, også kjent som Covishield. På dette vaksinesenteret kan de vaksinere tusenvis hver dag.

Selv har Djerlek tatt den russiske Sputnik-vaksinen etter å selv å ha hatt covid-19 i fjor. Han forteller at han ikke fikk noen bivirkninger av vaksinen, som ikke er godkjent for bruk i EU og derfor heller ikke tilgjengelig i Norge.

– Det har vært ekstremt suksessfullt, selv om vi er et lite land, sier han.

Serbernes statsminister Ana Brnabić var den første europeiske statslederen som fikk Pfizer-vaksinen i desember i fjor. Det for å vise at hun at hun stoler på den.

– Jeg sliter med å finne ordene for å uttrykke min takknemlighet til Kina, sa statsministeren da.

I Norge finnes det ikke nøyaktige tall på hvor mange vaksinedoser som er mottatt, men det mest nærliggende tallet er fordelte doser som per nå ligger på drøye 940.000.

Så langt har Serbia mottatt drøye tre millioner vaksinedoser.

– De tre millionene har vi fått via bilaterale avtaler med vennene vår. Vi stoler veldig på disse avtalene, mens andre slåss om å få doser, sier Djerlek.

Majoriteten er den kinesiske Sinopharm-vaksinen med to millioner doser – heller ikke den godkjent for bruk i EU. Serbia har i tillegg sikret seg 600.000 doser av den russiske Sputnik-vaksinen.

Så langt har de også klart å kjøpe inn 400.000 Pfizer-vaksiner og 150.000 AstraZeneca-vaksiner. Planen er at Serbia til slutt skal ende opp med 14 millioner vaksinedoser – nok til å vaksinere hele den voksne befolkningen.

Nå jobber de med å stable på beina en egen produksjon av Sputnik-vaksinen ved Torlak-instituttet i Beograd.

– Innen utgangen av året vil russerne gi oss oppskriften slik at vi kan lage den helt selv, sier statssekretæren.

Serbiske myndigheter har også gått inn i samtaler med Kina og Emiratene, der målet er at de selv skal kunne produsere Sinopharm-vaksinen.

– Det at vi er på annenplass i Europa, snakker for seg selv, sier Djerlek.

I grensebyen Loznica, to timer fra hovedstaden, skal det i dag settes 50 doser med den kinesiske Sinopharm-vaksinen. Sykepleierene jobber iherdig med å sjekke folk for symptomer og underliggende sykdommer. Milanska Ivkovic (72) mottar et stikk fra legen. I 15 minutter blir pasientene sittende for å passe på at det ikke oppstår umiddelbare bivirkninger eller allergiske reaksjoner. – Nå har vi reddet ett liv, sier legen Branislava Djordjevic og fortsetter: – Personlig synes jeg vaksinen er det største som har skjedd vestlig medisin siden penicillin.

Vaksineprogrammet i Serbia rulles ut samtidig som mange europeiske land – Norge inkludert – setter vaksineringen med AstraZeneca på pause fordi de frykter potensielt dødelige bivirkninger med blodpropper.

På vaksinesenteret i Loznica opplever de ikke en skepsis til denne vaksinen, ifølge legen Djordjevic.

Neste person på dagens vaksinasjonsprogram kommer inn. Det er 74 år gamle Zivorad Ivkovic, som også skal få Sinopharm-vaksinen.

– Jeg stiller ikke spørsmål. Jeg stoler på legene, fortsetter han.

Også legen Djordjevic har tillit til at myndighetene har gjort det riktige når de har sikret seg vaksiner fra de mektige russerne og kineserne.

– Jeg stoler på vaksinestrategien og på regjeringen, sier hun.

Vaksinekoordinator Ljiljana Rankovic er ikke i tvil når hun blir spurt om hvordan hun vil betegne det serbiske vaksineprogrammet.

– Det er ekstremt suksessfullt, sier hun.

I morgen skal de etter planen sette 200 nye doser med den kinesiske Sinopharm-vaksinen.

For Loznica har det betydd at 13.000 av byens 19.000 innbyggere har fått sin første dose, mens 8400 er ferdigvaksinert.

SUKSESS: Vaksinekoordinator Ljiljana Rankovic mener den serbiske metoden er ekstremt suksessfullt.

Det serbiske vaksineprogrammet har vært så vellykket at landet nå har begynt å donere doser til nabolandene.

At Serbia har strakt ut en hjelpende hånd til nabolandet ville vært utenkelig før da det herjet krig mellom ulike grupperinger på Balkan på 1990-tallet – noe som resulterte i at over én million ble drept.

En tydelig stolt president Vucic troppet opp på flyplassen den bosniske hovedstaden Sarajevo i begynnelsen av mars for å gi fra seg 10.000 doser med AstraZeneca-vaksinen. Det til et land som ikke har klart å skaffe nok vaksiner, ikke engang nok til eget helsepersonell.

– Jeg er glad hvis vi kan redde fem, ni eller ti liv, sa president Vucic i Sarajevo.

– Vi hadde håpet på vaksiner fra EU, men vi har ikke fått noen, fortsatte han.

GAVE: Den serbiske presidenten Aleksandar Vucic (i midten) på flyplassen hvor han ga bort 10.000 AstraZeneca til nabolandet Bosnia-Hercegovina.

Lignende donasjoner har gått fra Serbia til de andre nabolandene Nord-Makedonia og Montenegro.

Loznica ligger nær grensen til Bosnia-Hercegovina og der har vaksinekoordinator Rankovic sett bosniere med serbisk statsborgerskap strømme over grensen for å få sine doser.

Det samme gjelder helsepersonell fra hele Bosnia-Hercegovina. Hun forteller at så langt så har 600 kommet over grensen til Loznica.

– Det er viktig at vi hjelper dem, sier hun.

Selv har hun tatt Sinopharm-vaksinen, i likhet med 74 prosent av dem som kommer til helsestasjonen for å vaksinere seg.

I en grå drabantby utenfor Beograd bor 18 år gamle Mateja Gorunovic. Han er hjertesyk og har fått satt inn en pacemaker. Han er skeptisk til vaksinen.

– Jeg tror de bare tester den på oss som om vi er prøvedyr.

SKEPTISK: 18-år gamle Mateja Gorunovic er bekymret for konsekvensene hvis han tar en vaksine.

Mateja måtte gi opp drømmen om å bli basketspiller på topplaget Partizan og det nasjonale landslaget på grunn av hjertet. Det er også årsaken til at legene har rådet ham til å vente med vaksinen.

Likevel, han vurderer å ta den russiske Sputnik-vaksinen fordi han har hørt mye bra om den. Han kjenner også mange som ønsker å ta den kinesiske Sinopharm-vaksinen.

– Men jeg trenger mer tid for å ha tiltro til dem.

Det serbiske vaksinasjonsprogrammet har fått ham til særlig å lure på en ting om president Vucic.

– Hvorfor har ikke han tatt vaksinen?

Tilbake i Beograd sier statssekretær Djerlek at tiltroen til EU-systemet for å skaffe vaksiner dalte etter at de så hvordan europeiske land oppførte seg for å sikre seg en av pandemiens mangelvarer – respiratorer.

– Hvis det er sånn man oppfører seg som et land, kan man ikke forvente seg at venner vil hjelpe en i nøden.

Nettopp for å motbevise dette begynte Serbia å donere vaksiner til nabolandene.

– Solidaritet har vært veldig viktig, sier Djerlek.

Hverken den mektige presidenten eller statssekretæren vil si hvor mye det har kostet landet og dets innbyggere.

– Vi er dedikerte til å redde liv heller enn å dvele ved geopolitiske spørsmål. Hvis vi skulle ventet på EU hadde vi ikke engang fått én dose, sier Djerlek.

Statssekretæren sier at de gikk direkte til de som lager vaksinene med store summer. – Vi snek i køen fordi vi har venner i Kina, og venner hjelper hverandre. – Ville de ha noe tilbake? – Det er diplomati.