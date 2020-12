PÅ VEI INN: Norge og utenriksminister Ine Eriksen Søreide går inn i FNs Sikkerhetsråd fra årsskiftet. Foto: Jostein Matre

Søreide: Dette vil Norge gjøre i FN

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tror at samarbeidet i FNs Sikkerhetsråd blir lettere når Joe Biden erstatter Donald Trump som USAs president. Syria og klima nevnes som to viktige saker når Norge skal inn blant FNs mektigste.

I januar skal Norge innta én av de valgte plassene i FNs Sikkerhetsråd, og dette holdt utenriksministeren en redegjørelse om i Stortinget tirsdag morgen.

– Vi tar plass rundt bordet i sikkerhetsrådssalen i en tid der det multilaterale samarbeidet er under press, begynte Eriksen Søreide.

– Medlemskapet gir oss en bred plattform for å fremme norske posisjoner og vil, samlet sett, øke vårt utenrikspolitiske handlingsrom og styrke vår relative innflytelse, fortsatte hun.

Faste medlemmer i konflikt

FNs sikkerhetsråd er det mektigste organet i FN, og består av 15 medlemsland. Det har hovedansvar for FNs arbeid med å bevare fred og sikkerhet, og alle land i verden er forpliktet til å gjøre som Sikkerhetsrådet sier.

Men de fem faste landene, Storbritannia, Frankrike, USA, Russland og Kina har alle vetorett, og det skaper store utfordringer at særlig de tre siste er i jevnlig konflikt. Det la ikke utenriksministeren skjul på.

– Vi går inn i Sikkerhetsrådet i en krevende tid. Det er helt klart at samarbeidsklimaet mellom de faste medlemmene er mer spent enn på lenge. Maktforhold i endring og sterkere rivalisering mellom stormaktene slår ut i mindre vilje til å samarbeide for å løse konflikter, også i FNs sikkerhetsråd, sier Søreide.

– De siste årene har Sikkerhetsrådet på flere områder vært preget mer av tilspissede diskusjoner enn leting etter kompromisser, fortsetter hun.

PÅ VEI UT: Donald Trump brukte sin presidentperiode til å sette «America First» og har vært i konflikt med særlig Kina. Foto: SAUL LOEB / AFP

Lettere uten Trump

Hun viser til at særlig forholdet mellom USA og Kina er blitt langt mer krevende.

– Samtidig som USA under president Trump har endret posisjon i viktige spørsmål og trukket seg tilbake på den multilaterale arenaen, har vi opplevd et mer selvsikkert Kina som benytter muligheten til å ta mer plass, delvis fordi det blir et rom ledig når USA ikke tar den plassen, sier Søreide.

Utenriksministeren påpeker at USA er Norges viktigste allierte, og Norge ser for seg et enklere samarbeid med USA nå som Donald Trump har tapt valget.

– Selv om vi kan forvente stor grad av kontinuitet i mange spørsmål av betydning for oss, kan presidentskiftet på enkelte områder gi rom for økt samarbeid med USA, for eksempel knyttet til globale klimaspørsmål og global helse, sier Søreide, og tar samtidig et forbehold:

– Samtidig er det grunn til å forvente at Biden-administrasjonen vil måtte bruke mye tid på innenrikspolitikk. Corona-pandemien rammer USA svært hardt, de økonomiske utfordringene er store, og den innkommende Biden-administrasjonen får en stor og vanskelig oppgave med å forene et svært splittet USA.

Fire prioriteringer

Søreide sier videre at Norge vil satse særlig på fire områder:

For det første fredsdiplomati. Norge har i løpet av mange år opparbeidet unik erfaring og brede nettverk gjennom fredsdiplomati. For det andre, inkludering av kvinner. Vi har i lang tid arbeidet systematisk for å sikre kvinners rettigheter og deltakelse i fredsprosesser der Norge er engasjert. For det tredje, beskyttelse av sivile. Norge vil arbeide for beskyttelse av sivile i væpnet konflikt, inkludert beskyttelse av barn, i Sikkerhetsrådet. For det fjerde, klima og sikkerhet. Klima og konflikt henger sammen, og klimaendringer forsterker ofte underliggende konflikter.

– Norge vil arbeide for at klimarelaterte sikkerhetstrusler drøftes i Sikkerhetsrådet, sier Søreide.

DIGITAL DELTAGELSE: Ine Eriksen Søreide under toppmøtet i FN i september. Foto: Manuel Elias / UN Photo / HANDOUT / UN Photo

Syria og klima

Det er ikke klart hvilke komiteer i Sikkerhetsrådet Norge får ansvar for, forklarer utenriksministeren.

– Forhandlingene om ledervervene for de fem innkommende medlemmene pågår fortsatt i New York, men vi håper på en løsning før jul og forbereder oss på at vi får ett eller flere av disse vervene, sier hun.

– Norge har ambisjon om å ta et særlig ansvar for rådets oppfølging av enkelte landsituasjoner hvor vi har et betydelig engasjement, som for eksempel resolusjonen om grensekryssende bistand i Syria, fortsetter utenriksministeren.

– Situasjonen i Syria er svært komplisert og dynamikken i Sikkerhetsrådet er polarisert. Det er en betydelig risiko for at det ikke er mulig å få vedtatt en videreføring av resolusjonen vedrørende grensekryssende bistand til Syria, forklarer utenriksministeren.

Satser mye

For Utenriksdepartementet blir medlemskapet i Sikkerhetsrådet en hovedsatsning for hele departementet, forklarer Søreide.

– En forsterket FN-delegasjon i New York er spydspissen i dette arbeidet, men hele utenrikstjenesten bidrar. Vi har et stor nettverk av ambassader og kontakter i felt vi vil trekke på, sier hun.

Hun sier at hun jevnlig skal redegjøre i Stortinget om hva Norge gjør i rådet.

– Den langvarige praksisen hvor regjeringen orienterer Stortinget om viktige utenrikspolitiske saker via Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, vil også gjelde for saker og ved behov under den perioden Norge sitter i FNs sikkerhetsråd, sier utenriksministeren.

– Vi planlegger også for regelmessig kontakt med både sivilt samfunn, humanitære aktører og forskningsmiljøene. Og så vil vi bruke vårt medlemskap i rådet til et offentlig ordskifte om internasjonale spørsmål og sikkerhet – både i Norge og internasjonalt, sier hun avslutningsvis.

