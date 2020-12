VAKSINERT: Sykehjemsansatte mottar Pfizer-vaksinen tirsdag ved Croydon University Hospital i London. Foto: Dan Charity/The Sun / PA Wire

Advarer om allergiske reaksjoner fra Pfizer-vaksinen

Det britiske legemiddelverket (MHRA) advarer mot å gi Pfizer-vaksinen til folk med alvorlige allergier, etter at to personer reagerte på den.

Tirsdag ble coronavaksinen for første gang tatt i bruk i et autorisert vaksineprogram i Storbritannia, og massevaksineringen er i gang.

50 sykehus står nå klare og venter på å ta imot vaksinen.

Onsdag advarer Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) helsevesenet om at folk med alvorlige allergier, eller historikk med betydelige allergiske reaksjoner, kan reagere på Pfizer-vaksinen. Det skriver Time.

Advarselen kommer etter at to personer som mottok vaksinen tirsdag, utviklet reaksjoner. De to, som begge er helsearbeidere, har alvorlige allergier fra før.

Helsearbeiderne skal ha fått en type reaksjon som vanligvis inneholder hudutslett, pustebesvær og noen ganger blodtrykksfall.

Begge har kommet seg i ettertid.

Bør ikke motta vaksinen

I en oppsummering av MHRA står det at enhver person med historikk med betydelige allergiske reaksjoner av vaksiner, medisiner eller mat ikke bør motta vaksinen, ifølge avisen.

MHRA har ikke gått ut med rådet offentlig enda, men det er ventet en pressemelding senere i dag.

Forrige uke ble coronavaksinen, utviklet av tyske BioNTech med finansiering fra den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer, hastegodkjent i Storbritannia. De er det første landet i verden som tar i bruk denne vaksinen.

Mandag fikk vi se bilder av hvordan ansatte ved Croydon University Hospital i London begynte å pakke opp doser med Pfizer-vaksinen fra bokser, og plassere dem i frysere.

Medisinsk sjef i Storbritannias offentlige helsevesen (NHS), har tidligere sagt til Sky News at starten på vaksinasjonen føles som «begynnelsen på slutten».

INN I FRYSER: Her plasseres de første dosene med Pfizer-vaksinen inn i frysere ved Croydon University Hospital i London. Foto: GARETH FULLER / POOL

Ifølge The Guardian har Storbritannia bestilt 40 millioner doser. Ettersom vaksinen krever to doser for vaksinering, vil dette være nok til å vaksinere 20 millioner personer. 10 millioner doser er ventet innen slutten av året – 800.000 av disse i løpet av de nærmeste dagene.

Kan komme til Norge på nyåret

For resten av landene i Europa skal Pfizer-vaksinen opp i et møte i EUs vitenskapskomité den 29. desember, og ligger i tet for godkjenning i EU og Norge.

Regjeringen sier at de håper på å kunne tilby de første vaksinedosene på nyåret i Norge.

– I Norge har vi en klar holdning til at vi vil være med på en felles europeisk godkjennelse. Godkjenningssystemet i Europa er godt, og vi ønsker at en godkjennelse skal bygge på solid vitenskapelig grunnlag, og grundig gransking, sa Steinar Madsen, som er lege og medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, til VG forrige onsdag.

Publisert: 09.12.20 kl. 19:58

