HARDE KAMPER: Sivile ungarere tok til våpen mot sovjetiske soldater i oktober 1956. Foto: Europress / REX / NTB

– To ord var forbudt i familien: «Sovjet» og «kommunist»

Wizz Air-sjef Jozsef Varadi vil fly flere nordmenn, er stolt av familiens historie og frykter økt nasjonalisme. Men han nøler med å svare på hva han synes om at statsministeren hjemme i Ungarn krever at «homofile skal la barna være i fred».

– På min fars side var familien i den nedre enden av samfunnet, arbeidere og ikke noe spesielt.

– Han gikk inn i det med hud og hår og tok personlig risiko. Faren min ønsket et fritt Ungarn og at folk skulle være frie, sier toppsjef Jozsef Varadi (55) i Wizz Air til VG om den ungarske revolusjonen og oppveksten bak jernteppet.

Midt under tidenes krise i internasjonal luftfart, åpnet Europas tredje største lavprisselskap 15 innenlandsruter i Norge og tok opp kampen mot SAS og Norwegian.

På grunn av nedstengninger er rutene redusert, men planen er å fly for fullt nå Norge åpner og Varadi utelukker ikke at selskapet vil vokse i Norge på sikt.

WIZZ AIR-SJEF: Jozsef Varadi (55) på flyplassen i Budapest. Foto: BERNADETT SZABO / X02784

Varadi har pådratt seg fagbevegelsens vrede og blitt kalt inn på teppet til regjeringen.

Nå snakker han om hvordan det ungarske opprøret mot Sovjetunionen i 1956 preget familien, reisen fra små kår til å lede et av Europas største flyselskap, nasjonalismen som kan true forretningene og behandlingen av seksuelle minoriteter i selskapet som han grunnla og leder.

TOPPSJEF: Jozsef Varadi i Wizz Air, her på hovedkontoret i Budapest. Foto: Peter Kohalmi, VG

Krig i gatene

– Han forsøkte å gjøre noe, i motsetning til alle som bare snakket, sier Varadi om faren.

Sammen med resten av Øst-Europa var Ungarn under Sovjetunionens kontroll politisk, økonomisk og militært på 1950-tallet. Misnøyen spredte seg fra kjøkkenbordene til gatene.

I 1956 ble fredelige studentdemonstrasjoner i Budapest 23. oktober møtt av skuddsalver fra sikkerhetspolitiet, flere ble drept og et opprøret spredt seg.

STARTEN: Demonstrasjonene 23. oktober 1956 i Budapests gater. Foto: MTI / NTB

Militser angrep sovjetiske tanks og soldater og presset dem ut av hovedstaden. En ny statsminister ble utpekt og regjeringen erklærte at landet ville ut av den militære og sikkerhetspolitiske alliansen med Sovjetunionen.

Fabrikkarbeidere laget nye Arbeiderråd som skulle ta opp kampen mot Moskva-lojale kommunister.

BILDESERIE: Et ungt medlem av den ungarske militsen står foran kroppene til døde Sovjet-soldater i Budapest04. november 1956.

Etter noen dagers ro, rykket sovjetiske styrker inn med soldater og tanks og knuste opprøret den 4. november. 2500 ungarere og 700 sovjetiske tropper ble drept i kamper eller henrettet. 200.000 reiste fra landet mens grensene var åpne. Mange havnet i Norge og slo seg ned på Hedmarken.

– Han måtte ta konsekvensene

Varadis far ble fengslet sammen med andre tusenvis av andre opposisjonelle. Han måtte nøye seg med strøjobber etter soningen, i et regime som ikke satt pris på opposisjon.

– Han måtte ta konsekvensene av det resten av sitt liv.

– To ord var forbudt i familien: «Sovjet» og «kommunist», sier Varadi kontant når VG spør om hvordan det hele påvirket oppveksten.

FORSIDER I VG: Revolusjonsforsøket og Sovjets invasjon av Ungarn var førstesidestoff i norske aviser. Foto: Faksimiler, VG

Som 18-åring dro Varadi til Budapest for å studere økonomi. Å reise vestover var uaktuelt.

Fra enkle kår til Downing Street

Men da Sovjetunionen brøt sammen i 1989 og Ungarn åpnet grensene, reiste Varadi til London og fikk jobb hos husholdningsgiganten Procter & Gamble. Ti år senere returnerte han til en jobb i det statlige flyselskapet Malev, før han startet Wizz Air i 2004.

Med en verdifull aksjepost, grunnlønn på flere millioner kroner og eiendom i Østerrike har Jozsef Varadi tatt steget fra arbeiderklasse til forretningsverden på få år.

Da den britiske regjeringen inviterte europeiske næringslivsledere til Downing Street i London for å snakke om fremtiden i 2018, var Varadi en selvsagt gjest.

Han liker likevel parallellen til farens revolusjonære arbeid nesten 50 år tidligere.

– Det må være noe i blodet, sier han og ler.

– Faren din ville knuse Khrusjtsjov og du ville knuse flymonopoler?

– Ja, du kan si det slik. De er ineffektive virksomheter, tar seg for godt betalt og folk fortjener bedre. Det bør ikke være et privilegium for visse lag i samfunnet å reise. Jeg mener det skal være mulig for alle å oppdage verden, sier Varadi.

FULLE FLY: Med billige billetter blir det mange passasjerer, fulle fly og lave CO₂-utslipp per passasjer. Foto: Steve Parsons / PA Wire

Mer kjent enn Norwegian og SAS

På begynnelsen av 2000-tallet minnet fremdeles flybransjen om Sovjets gamle monopolmakt i Øst-Europa. Bransjen klarte ikke å tilpasse seg og det ble Wizz Air og andre billigselskaper som sto klare til å frakte folk billig til nye jobber i vest, da EU tok opp ti nye østeuropeiske land i 2004.

Da VG intervjuet Varadi i desember, hadde selskapet 120 fly, dekket 710 destinasjoner i 41 land. Wizz Air er blant Europas største i bransjen og har vokst raskt de siste årene.

Ifølge en meningsmåling fra YouGov i Storbritannia er Wizz Air mer kjent enn både SAS og Norwegian. Hjemmesiden har over en milliard besøk årlig, ifølge Varadi.

Selskapet er trolig Ungarns mest kjente merkevare i verden og har lenge vært omtalt som Ungarns nasjonale flyselskap, selv om det er på private hender.

I LUFTA: Et fly fra Wizz Air over Kypros på vei til flyplassen Larnaca. Foto: IAKOVOS HATZISTAVROU / AFP

Nasjonalisme

Det finnes flere skjær i sjøen enn pandemien, for et selskap som har vokst seg stort på fri flyt av mennesker og kapital i Europa. På en bransjekonferanse i fjor, sa Varadi følgende:

«de gode dagene for den liberale ukontrollerte kapitalismen kan være over nå. Pendelen svinger tilbake og man ser nasjonale interesser, proteksjonisme (...). Jeg tror dette ikke bare er et østeuropeisk fenomen, du ser det over hele kloden.»

– Kan nasjonalisme være en trussel for virksomheten din på lang sikt? Hvis grensene stenges og den åpne økonomien i Europa endres?

– Jeg tror absolutt det er en viktig utfordring. For å minske utfordringen, diversifiserer vi (sprer risiko, red.anm.) selskapet. Vi er ikke avhengig av ett land. Vi har baser i mer enn 20 land, sier Varadi til VG.

– Jeg tror ikke vi vil gå tilbake til tidene før første verdenskrig hva gjelder nasjonalisme, men det ser helt klart ut som at pendelen svinger, sier Varadi.

Mens Varadi ser på nasjonalisme som en utfordring, ser hans egen regjering på det som en løsning.

Vil ha en «illiberal stat»

Ungarn styres av det høyreradikale populistpartiet Fidesz, med partileder og statsminister Viktor Orbán (57) i spissen. I 2018 vant Orbaban sitt tredje valg på sakene nasjonal selvråderett og innvandringsmotstand.

UNGARNS STERKE MANN: Statsminister Viktor Orbán. Foto: BERNADETT SZABO / Reuters /NTB

Han fortalte hvorfor han ønsket at Ungarn skulle bli en «illiberal stat» i en tale til studenter allerede i 2014:

– Det mest populære temaet innen dagens tenkning er å forstå hvordan systemer som ikke er vestlige, ikke er liberale, ikke er liberale demokratier og kanskje ikke demokratier overhodet, kan gjøre nasjonalstaten suksessfull, sa Orban.

I GATENE: Opposisjonen demonstrerte mot svekkelser av arbeidstageres rettigheter i 2018. Foto: Balazs Mohai / MTI

Han trakk fram Singapore og Kina som rollemodeller, begge land uten demokrati.

Siden den gang har Orban-regjeringen rullet ut grunnlovsendringer som svekker demokratiske institusjoner, laget nye domstoler, økt kontroll over mediene og svekket arbeidstageres rettigheter.

Reformene har ført til store demonstrasjoner og protester fra EU.

– Her kommer diktatoren, sa daværende leder i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker foran pressen under et toppmøte i Latvia i 2015.

Svaret fra Orbans parti kom fire år senere, etter at strømmen av flyktningen fra krigen i Syria hadde avtatt:

Fidesz lanserte en omfattende kampanje der Juncker og den ungarsk-jødiske filantropen og investoren George Soros ble beskyldt for å ville oversvømme Europa med migranter.

KAMPANJE: Fidesz laget en kampanje foran valget som anklaget Juncker og Soros for en plan om å oversvømme Europa med migranter. Foto: Tamas Kaszas / X06724

Den konservative gruppen i Europaparlamentet fikk nok og suspenderte partiet. Orbán har avfeid suspensjonen som «latterlig».

I fjor høst fikk Ungarn igjen oppmerksomhet fra Brussel, da landet sammen med Polen blokkerte EUs budsjetter og økonomiske hjelpepakker til medlemsland som kjempet mot coronapandemien.

Begrunnelsen for å stanse pakkene, var at EU krevde pengene skulle knyttes til krav om å respektere demokratiske prosesser og lover i medlemslandene.

Ønsker europeisk integrering

I dette politiske klimaet, med hovedkvarter i Budapest og 700 ansatte, har Wizz Air sin viktigste virksomhet og skal fortsette å vokse.

Mens Orban-regjeringen anklages for å angripe domstolenes uavhengighet og vil stanse europeisk integrasjon, satser Varadi på at rettssystemet skal bestå og tettere samarbeid over landegrenser.

– Tror du det liberale demokratiene i Europa vil stå de neste ti eller 20 årene? Dette vil jo påvirke forretningsmodellen din og måten dere tenker på?

– Jeg tror de kommer til å gjøre det. Hvis du ser på å se på Ungarn og Polen, og en del andre land, ser du at de utvikler seg på samme måte. Men det er en viktig ting: Rettssystemet er ganske intakt.

OM BORD: Jozsef Varadi om bord et av sine fly i 2015. Foto: BERNADETT SZABO / REUTERS

– Er det viktig at EU støtter rettssystemene?

– Jeg mener det. EU er sterkt og veldig viktig for den økonomiske og politiske integriteten. Det er veldig viktig. Jeg tror heller ikke Europa har et valg. Hvis det skal forbli konkurransedyktig i forhold til USA og Kina, må det integreres og kan ikke falle fra hverandre, sier Veradi.

– Nøkkelrolle

Av 4000 ansatte jobber 700 ved hovedkvarteret i Budapest.

Det siste året har båndene til regjeringen blitt sterkere. Da pandemien stengte Europa i mars, stilte Wizz Air med sine fly, både for å hente hjem ungarere i utlandet og for å frakte smittevernutstyr fra Kina.

«NØKKELROLLE»: Wizz Air har bidratt til å få Ungarn gjennom pandemien, ifølge regjeringen. Foto: KKM / REUTERS

– Vi prøver å gjøre det som er rett, sa Varadi til Reuters og avviste at jobben handlet om tjene penger.

Utenriksminister Péter Szijjártó har siden profilert Wizz Air i en rekke innlegg på Facebook. I én video sitter han med Varadi i joviale samtaler på kontoret og erklærer at selskapet «har en nøkkelrolle» i landets håndtering av pandemien.

I september inngikk Wizz Air også et samarbeid med det ungarske forsvaret om å utdanne militært personell.

Mens båndene til styresmaktene blir sterkere, er Varadi opptatt av å holde avstand.

– Selskapet ditt har blitt ganske nært med myndighetene. Er du en bekjent av Viktor Orbán eller hans regjeringsmedlemmer?

– Nei. Jeg holder avstand fra alle politikere i verden. Det være seg ungarske, norske eller amerikanske. Jeg skal ha min frihet til å ta upåvirkede beslutninger. Selvfølgelig jobber vi med regjering og statsråder, det er et arbeidsforhold, sier Varadi.

Seksuelle minoriteter presses

I takt med økende nasjonalisme i Ungarn innskrenkes lesbiske og homofiles rettigheter og hatet stiger.

PRIDE I BUDAPEST: Demonstrasjoner for LGBT-rettigheter avholdes årlig i Budapest, med massivt politioppbud og motdemonstranter. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Den samme utenriksministeren har tidligere forklart Jerusalem Post at «mens EU fremmer menneskerettigheter og mangfold, omfavner Ungarn kristne verdier»:

– I Europa, hvis du sier at du er stolt av å være kristen, er det ikke det vanlige. Når du snakker om familie, forteller de deg at du må si «familier», fordi det er mer enn en type familie. Vi sier at det skal være en ektemann som er en mann en kone som er en kvinne og barn, sa til Szijjarto avisen.

ANGREP: En høyreradikal aktivist sprayet tåregass mot Pride-deltagere i 2012. Foto: Balazs Mohai / MTI / NTB

Utenriksministeren er ikke alene om slike synspunkter i Ungarn:

En sentral politiker i partiet har sammenlignet homofiles rett til å adoptere barn med «moralsk pedofili».

I fjor oppfordret en av regjeringspartiets nestledere til boikott av Coca-Cola, på grunn av en reklame for brusen med antatt homofile menn og lesbiske kvinner etterfulgt av slagordet «null sukker null fordommer».

Et gammelt vedtak i nasjonalforsamlingen om å tillate ekteskap mellom personer av samme kjønn er skrinlagt av Orban-regjeringen.

«NULL SUKKER NULL FORDOMMER»: En reklame for Coca-Cola publisert på Facebook med slagordet under bildene. Foto: Faksimile

Kampsak i flybransjen

I flybransjen har derimot homofile og lesbiskes rettigheter vært en populær kampsak.

Direktøren i det australske flyselskapet Qantas Irske Alan Joyce kjempet for retten til likekjønnet ekteskap før avstemningen i 2017. Selskapet sponser også Pride-festivalen i Sidney.

Det amerikanske lavprisselskapet Delta Air Lines har sponset festivaler i flere år, lagt om sykeforsikringer for ansatte slik at de omfattet deres partnere, før det ble tillatt med likekjønnet ekteskap. Selskapet er kåret til beste arbeidsplass for LGBT (lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner).

SAS har tidligere etterlyste et homofilt par som ville gifte seg i luften mellom Stockholm og New York som en del av en pr-kampanje.

– Vil du også kjempe for rettighetene til dine ansatte i Ungarn, til å gifte seg i ekteskap med samme kjønn?

– Først og fremst, så er ikke ungarsk politikk min sak. Og jeg kommer ikke til å kommentere det, sier Varadi.

NØLER: Wizz Air-sjefen nøler når VG spør hva han mener om politikken hjemlandet fører. Foto: Peter Kohalmi, VG

Rett før jul vedtok nasjonalforsamlingen et lovforslag som forbyr homofile som lever i parforhold å adoptere barn, inkludert sine partneres barn.

– Helt liberal

– Dine ansatte tar passasjerer gjennom lufta i 30.000 fots høyde. Tror du også at de også er i stand til å oppdra barn, uavhengig av sin seksuelle legning?

– Jeg er helt liberal og åpen til sinns. Jeg er hundre prosent for inkludering og hundre prosent mot diskriminering. Du tester meg fra forskjellige vinkler, men jeg skal ikke komme med politiske uttalelser, sier Varadi.

Men konsernsjefen er klar på hvilke verdier Wizz Air skal stå for:

– Mangfold i selskapet vårt er ikke begrenset til kjønn. Det gjelder alt, som seksuell legning, farger eller hva som helst. Og jeg er veldig stolt av å si at vi har homofile i den øverste ledelsen. De er veldig integrert i selskapet og i kulturen i selskapet. De har det veldig bra og vi føler oss veldig bra med dem.

STATSMINISTER: Viktor Orbán fra regjeringspartiet Fidesz. Foto: Marko Djurica / REUTERS

– Viktor Orbán uttalte nylig på nasjonal radio at «homofile skal la barna våre være i fred». Hva synes du om en slik uttalelse?

– Det er ikke min sak. Dette er politiske greier.

– Men hva synes du om denne uttalelsen selv?

– Jeg er fullstendig fordomsfri. Jeg diskriminerer ikke i noen retning. Jeg vurderer mennesker ut ifra hva de yter og hva de bidrar med til selskapet. Min interesse er å sørge for at selskapet vokser, og at det fortsetter å gi muligheter for samfunnet, for mennesker, for ansatte og for aksjonærer.

– Hvis du er med på det og leverer på det oppdraget, så er du min fyr. Hvis du ikke er det, er du ikke min fyr. Uansett om du er homofil, lesbisk, kvinne, svart hvit eller gul. Jeg bryr meg ikke, sier Varadi.

Annonserer i kritiske medier

De siste årene har Ungarn falt til 89.-plass på den mest kjente listen over lands pressefrihet.

– For et europeisk land er det ikke veldig imponerende?

– Du intervjuer ikke statsministeren i Ungarn, du intervjuer administrerende direktør i Wizz Air. Hva kan jeg fortelle deg?

– Hvis du er for åpne markeder og for fri konkurranse, er du ikke da for fri konkurranse innen politikk og meninger?

– Selvfølgelig. Gitt min bakgrunn – altså familien min led av mangelen på åpenhet og muligheten til å si ifra, min far ble satt i fengsel – så er ikke jeg fyren du må utfordre. Det ligger i blodet mitt. Mer enn hos deg og mer enn hos andre, tro meg.

STENGT: Den venstreorienterte avisen Népszabadság ble stengt i 2016. Eieren skyldte på bunnlinjen, men journalistene mente det var etter press fra regjeringen. Foto: LASZLO BALOGH / X90146

I 2018 ble rundt 400 ungarske nyhetsmedier overdratt til en stiftelse styrt av personer nær statsministeren og hans regjering.

Et av styremedlemmene i stiftelsen var hans private advokat, ifølge dokumenter innhentet av New York Times. Den eier lokale og nasjonale aviser, radiostasjoner og TV-kanaler som til sammen utgjør over halvparten av landets medier.

Ifølge Reportere uten grenser kanaliseres i stor grad statlige annonseinntekter til den nye stiftelsen.

– Annonserer Wizz Air hos nyhetsmedier som ikke er en del av stiftelsen og i aviser som er kritiske til Viktor Orbán og hans regjering?

– Selvfølgelig. Vi bryr oss ikke om politikk. Vi tar forretningsbeslutninger, sier Veradi.

SA OPP: Journalister i Index.hu sa opp etter at redaktøren ble presset ut av eiere som anklages for å stå nær statsminister Orban og hans parti. Foto: BERNADETT SZABO / X02784

I fjor sommer sprakk historien om hvordan redaktøren i Ungarns største og uavhengige nettavis, Index.hu, ble presset av eiere som skal stå regjeringen nær, til å drive mindre kritisk journalistikk. Da han nektet, fikk Szabolcs Dull sparken og 80 journalister i avisen sluttet på dagen, ifølger New York Times.

Eierne avviste anklatgene, men saken utløste store demonstrasjoner i Budapest.

TOK TIL GATENE: Opposisjonen tok til gatene for å demonstrere etter at redaktøren i index.hu fikk sparken. Foto: ZSOLT SZIGETVARY / MTI

Varadi kjenner til hendelsen, men vil ikke kommentere saken.

Press mot akademia

Wizz Air-sjefen sponser unge som vil studere ved prestisjetunge London School of Economics i Storbritannia.

Et økende press mot skoler akademisk uavhengighet fra regjeringen i Ungarn, førte til at studenter okkuperte Teaterskolen i fjor høst. I 2018 måtte Central European University flytte deler av sin virksomhet ut av landet, fordi de ble nektet å utstede vitnemål til elever.

PROTESTERTE: Studenter ved CEU protesterte mot at universitetet ble presset ut av Ungarn. Foto: Janos Marjai / TT NYHETSBYRÅN

Universitet er bygget opp med midler fra filantropen George Soros. Han ble født i Ungarn, overlevde jødeutryddelsene under 2. verdenskrig og reiste til USA der han tjente store penger i finansverdenen.

Soros grunnla senere Open Society Foundation i 1993, som har donert milliarder til sosiale prosjekter, skolemat og utdanning i Øst-Europa.

Stilte opp

Den britiske avisa The Guardian beskriver 90-åringen som «boksesekk» for Orbán-regjeringen, særlig etter at han tok til orde for en human behandling av flyktninger.

Veneziakommisjonen beskrev den Ungarske loven som presset fram avgjørelsen om å flytte universitete som «svært problematisk».

Varadi forteller at han har holdt flere foredrag på universitetet etter at det flyttet ut av Ungarn.

– Det gjorde jeg. Flere ganger, sier Varadi.

– Jeg blir bedt om å bidra med seminarer eller forelesninger og gjør det. Selvfølgelig støtter jeg absolutt frihet når det gjelder utdanning og det bør være folks avgjørelse å få velge hva de vil studere, hvordan de vil studere og hva slags utdanning de vil engasjere seg i.