I GEORGIA: Donald Trump, som i helgen arrangerte et stort velgermøte i Georgia, har så vidt over seks uker igjen som USAs president. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

USA-ekspert om Trumps pengeinnsamling: − Moralsk veldig tvilsomt

Donald Trump har samlet inn enorme pengesummer etter valget blant annet ved å sende e-poster til sine tilhengere der han «tigger» om penger for å snu valgresultatet. Trolig vil pengene bli brukt på helt andre ting.

– En del av dem som sender penger til ham er nok klar over dette, men mange er det ikke. Men hadde han bedt om pengene til det de faktisk kommer til å gå til så vet jeg ikke om det hadde endret noe, sier Eirik Løkke i tankesmien Civita.

Han tror Trumps mest dedikerte tilhengere uansett hadde vært villige til å sende penger til den avtroppende presidenten.

– Dette er veldig dedikerte folk. De tenker nok uansett at «Trump vet best». Sånn sett kan vi kanskje ikke si at han lurer, eller svindler sine tilhengere, men det han driver med er moralsk veldig tvilsomt, mener USA-eksperten, og legger til:

– Men det er vi jo vant til fra Donald Trump.

«Tigge»-e-poster

Forrige uke annonserte Trump-kampanjen selv at det så langt var samlet inn nesten to milliarder norske kroner siden valgdagen i begynnelsen av november. I den perioden var det sendt ut 498 «tigge»-e-poster i tillegg til tekstmeldinger.

De aller fleste av dem handler om at presidenten trenger sine støttespilleres hjelp for å gjøre om på valgresultatet. Trump har påstått at han vant valget, og at Joe Biden ble utropt som vinner bare fordi det har vært stemmejuks. Dette har vist seg å ikke ha rot i virkeligheten. Kampanjen har ikke kommet noen vei i rettssystemet med disse påstandene, men derimot gått på det ene tapet etter det andre.

Likevel har man fortsatt å sende e-poster til Trumps tilhengere i ekspressfart. Mange markert med det som fremstår som navnet på et fond som skal hjelpe ham med å snu valgresultatet, «Official Election Defense Fund». En konto for et slikt fond finnes ikke ifølge Washington Post.

Smådonorer

«Tiggingen» har likevel lokket svært mange smådonorer til å bla opp, og det er nettopp fra disse mesteparten av pengene har kommet.

Det trolig ikke alle har fått med seg er at mesteparten av pengene ikke går til dette formålet, men faktisk går til Trumps presidentkampanje (blant annet til nedbetaling av kampanjens gjeld), Det republikanske partiet og til en såkalt lederskaps-PAC – en politisk handlingskomité – Trump har startet.

Pengene som går til den komiteen kan ikke bli brukt til kampanjerelaterte formål, inkludert rettssaker, men kan finansiere Trumps aktiviteter etter at han er ferdig som president.

Lite hindrer Trump

– Det er et område med slappe regler. Det er egentlig ganske oppsiktsvekkende.

Det sier Jessica Levinson, ekspert på valgkampfinansiering og etikk ved Loyola Law School i Los Angeles, til Washington Post om hvordan såkalte lederskaps-PACer kan bruke innsamlede penger.

Kritikere ønsker seg strengere regler for hva man faktisk kan bruke pengene på, og hevder at det er fare for misbruk uten strengere regler. Levinson mener at Trump har muligheten til å «pushe» grensene ganske langt for hvordan han kan bruke disse pengene til personlig bruk.

Hun får støtte av Kate Belinski, en annen ekspert på valgkampfinansiering, i at det er lite som hindrer Trump i å bruke disse pengene nærmest som han vil.

– Det finnes egentlig ikke en lov-mekanisme som vil hindre noen fra å berike seg selv ved hjelp av donasjoner de mottar til sin lederskap-PAC på samme måte som gjør det for personlig bruk av donasjoner til en kampanje-PAC, sier Belinksi.

Eirik Løkke tror det er stor sannsynlighet for at Trump kommer til å bruke mye av pengene på seg selv ettersom lovverket her er fult av smutthull, og det er bakgrunnen for at han kaller det «moralsk tvilsomt» når presidenten lokker folk til å sende penger på et annet grunnlag.

Løkke mener vi har sett Trump gjøre lignende før:

– Før han ble president brukte han jo for eksempel penger samlet inn til veldedige formål på å berike seg selv, påpeker USA-eksperten.

USA-EKSPERT: Eirik Løkke. Foto: CF-WESENBERG

– Det strategisk dummeste

Tirsdag gikk delstaten Texas til det uvanlige skrittet å be USAs høyesterett om å ugyldiggjøre valgresultatet i fire delstater der Joe Biden stakk av med seieren.

Onsdag melder Reuters at Trump har bedt høyesterett om å få være med i søksmålet.

Eirik Løkke er klar på at det er ekstremt lite sannsynlig at Trump kommer noen vei med sine mange søksmål for å snu valgresultatet. Dermed melder spørsmålet om Trump fortsetter med å påstå at han kan klare det, utelukkende for å kunne samle inn penger som egentlig går til andre formål, seg.

– Hva han egentlig holder på med her, om det er et spill for galleriet, eller om han faktisk tror på at han kan klare å snu resultatet er uklart. Jeg har vanskelig for å tro at han tror på det selv, men samtidig har vi sett før hvordan han tror han kan overtale folk bare han får snakke med de rette personene, sier Løkke, og nevner intervjuene Trump gjorde med journalist og forfatter Bob Woodward som eksempel.

– Han trodde jo han skulle klare å komme godt ut av de samtalene, men det var jo noe av det strategisk dummeste han har gjort.

Løkke tror pengene Trump samler inn kommer til å finansiere ulike aktiviteter for Trump etter hans presidentperiode er over 20. januar neste år. Han nevner et konkurrerende arrangement samtidig som Joe Biden skal innsettes som et alternativ. Og forberedelser på å potensielt stille til valg igjen i 2024 som et annet.

– Han vil nok ikke ha problem med å finne ting å bruke pengene på.

– Greit for meg

En smådonor og ihuga Trump-tilhenger Washington Post har snakket med, Harold Burnham, forteller at han er innforstått med at pengene ikke nødvendigvis går til kampen om å snu valgresultatet. Han sier han tror pengene i stedet kan komme til å gå til å hjelpe Trump til å stille på nytt som presidentkandidat i 2024, eller å hjelpe til med å støtte en kandidat som er en Trump-alliert.

– Det er greit for meg, sier 78-åringen.

