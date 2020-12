KONE OG MANN: Patricia og Leslie McWaters hadde vært gift i nesten et halvt århundre. Foto: Privat

Ekteparet ble begge coronasmittet – døde samtidig

Samtidig som USA sette flere tragiske «rekorder» bringer en rekke medier historien om mannen og kvinnen som etter 47 års ekteskap begge døde av corona – med mindre enn ett minutts mellomrom.

24. november blir to dødsattester fylt ut ved et sykehus i Jackson, Michigan. På den ene står navnet Patricia McWaters. Hun ble 78 år. På den andre står navnet Leslie McWaters. Han ble 75 år.

På begge står komplikasjoner etter coronasmitte oppført som dødsårsak, og klokken 16.23 oppført som tidspunktet da døden inntraff.

«De av oss som kjente dem vet at mamma dro først, og sa «LD, det er på tide å dra».»

Slik har familien skrevet det i nekrologen postet på begravelsesbyråets hjemmeside.

– Det er fordi Patricia alltid var sjefen, sier en av døtrene deres, Joanna Sisk, til Washington Post.

Patricia og Leslie hadde vært gift i 47 år. De hadde to døtre, tre barnebarn og seks oldebarn. Hun, pensjonert sykepleier, blir beskrevet som en «rett frem»-dame, som det aldri var noe tull med. Han, pensjonert lastebilsjåfør, som en som alltid spøkte.

Angret

Joanna Sisk har fortalt historien om foreldrene til flere amerikanske medier fordi hun er sikker på at hennes mor vil at den skal være til lærdom for andre.

Etter å ha følt seg «innelåst» i måneder på grunn av smittevernhensyn hadde ekteparet bestemt seg for å slippe opp på alle reglene de hadde fulgt. De ville ut og leve livet.

– Som så mange andre fikk de etter hvert en holdning om at «dersom vi får det, så får vi det», forteller datteren.

Og kort tid etter å ha besøkt en restaurant hvor mange ikke brukte munnbind skjedde nettopp det. De fikk viruset.

– Etter at de fikk det angret de begge veldig mye, sier Sisk, som legger til at faren kort tid før han døde fortalte at han ønskte at andre forsto hvor utrolig smertefull sykdommen kan være.

KRISELØSNING: På dette sykehuset i Nevada er det laget en kriseløsning i parkeringshuset. Foto: JASON BEAN / REUTERS

Tre «rekorder»

Ekteparet McWaters kommer i en periode der coronatallene i USA skyter rett i været. I går, onsdag, var en dyster dag med tre tragiske «rekorder»:

For første gang er over 100.000 mennesker innlagt på sykehus, melder New York Times

Antallet nye registrerte smittede passerte 200.000 for første gang, skriver Washington Post

Aldri før har så mange mistet livet av corona samme dag – tallet stoppet på 3157, ifølge CNN

Det totale antallet døde i landet har nå passert 270.000, viser VGs oversikt.

Og verre skal det bli.

Ekspertene sier man ennå ikke har sett følgene av den amerikanske Thanksgiving-feiringen, som er ventet å føre til enda høyere tall. Snart nærmer det seg også jul.

Robert Redfield, lederen for CDC som er USAs svar på FHI, frykter at det totale dødstallet i USA kan nå 450.000 før februar.

– De neste månedene kan bli blant de vanskeligste i dette landets helsehistorie, sa han i går.

CDC-SJEF: Robert Redfield Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Frykter 911-kollaps

Mange frykter at det amerikanske helsesystemet nærmer seg det maksimale av hva det kan håndtere.

Michael Osterholm, som er blant Joe Bidens rådgivere i forbindelse med pandemien, forteller til New York Times at systemet er helt på kanten nå. Ettersom smitten stiger over hele landet blir det også fryktelig vanskelig å hente hjelp fra andre stater.

– Dersom vi får en oppsving nå etter Thanksgiving, vil sykehusene nå deres kapasitet. Da er det ikke rom for flere innleggelser fordi det ikke vil være nok helsepersonell til å ta seg av dem.

Også ambulansene slår alarm. American Ambulance Association, som representerer alle ambulansetjenester I USA forteller at nødtelefonsystemet 911 er på bristepunktet.

– Dersom vi ikke får mer midler ser det ut til at det vil kollapse, skriver de i ifølge CNN i et brev til Helsedepartementet.

Publisert: 03.12.20 kl. 17:46

