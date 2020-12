POLISARIO: Frigjøringsbevegelsen Polisario har siden 1973 kjempet for selvstendigheten til Vest-Sahara og deres 650.000 innbyggere. Foto: STRINGER / AFP

USA anerkjenner Vest-Sahara som marokkansk

USAs president Donald Trump skriver torsdag kveld at han har signert en erklæring som anerkjenner marokkansk suverenitet over okkuperte Vest-Sahara.

Marokko normaliserer samtidig forholdet til Israel, som følge av at USA anerkjenner Vest-Sahara som marokkansk. Det er den fjerde avtalen som er inngått mellom Israel og arabiske land de siste fire månedene.

Vest-Sahara – som ligger sør for Marokko på nordvestkysten av Afrika – har vært under marokkansk okkupasjon siden 1979. Frigjøringsbevegelsen Polisario har siden 1973 kjempet for selvstendigheten til Vest-Sahara og deres 650.000 innbyggere.

Den afrikanske union anerkjenner Polisario som områdets myndighet. Både Sikkerhetsrådet og generalforsamlingen i FN har fordømt okkupasjonen.

Marokko har hatt en av Midtøsten og Nord-Afrikas største jødiske befolkninger. Mange av dem flyktet til Europa og USA etter at Israel i 1948 formelt erklærte sin stat dannet.

– Enda et HISTORISK gjennombrudd i dag! Våre to GODE venner Israel og Marokko har blitt enige om diplomatiske relasjoner – et massivt gjennombrudd for fred i Midtøsten, skriver Trump på Twitter torsdag.

Trump trakk for anledningen også frem at Marokko i 1777 ble det første landet til å anerkjenne USA som en uavhengig stat.

FJERDE AVTALE PÅ FIRE MÅNEDER: Israels statsminister Benjamin Netanyahu berømmer Trump for sin innsats for å sikre fredsavtaler mellom Israel og arabiske land. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

De andre landene som har inngått normaliseringsavtaler med Israel er De forente arabiske emirater, Bahrain og Sudan. Før avtalen med Emiratene og Bahrain var det kun to arabiske land som har normalisert forholdet til Israel: Egypt i 1979 og Jordan i 1994. Statsledere i både De forente arabiske emirater og Egypt har torsdag vist sin støtte til normaliseringsavtalen mellom Marokko og Israel.

Trump-administrasjonen forsøker også å få Saudi-Arabia til å normalisere sine bånd til Israel. Foreløpig har de ikke fått gjennomslag for dette.

De nye fredsavtalene har vakt sinne i den palestinske befolkningen. Motstanderne av avtalene mener at arabiske land nå saboterer en langvarig fredsstrategi som skulle kreve at Israel måtte gi land tilbake til palestinere for å bli anerkjent av nabolandene.

I en telefonsamtale med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas torsdag, skal marokkanske Kong Mohammed VI ha forsikret om at Marokko fortsatt stiller seg bak en tostatsløsning på Israel-Palestina-konflikten.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu uttrykker glede torsdag over avtalen som er inngått med Marokko. Han berømmer også Trump for sin fredsinnsats i Midtøsten.

– President @realDonaldTrump, det israelske folket og den israelske staten vil for alltid stå i gjeld til deg for din fremragende innsats på våre vegne, skriver han på Twitter.

Denne innsatsen ses av mange på som et forsøk på å bygge en robust front i møte med Iran og å dermed frata Iran noe av sin regionale innflytelse.

Polisario har ifølge BBC foreløpig ikke kommentert USAs anerkjennelse av Vest-Afrika som marokkansk.

Publisert: 10.12.20 kl. 21:25