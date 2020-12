Millioner av pingviner truet av verdens største isfjell

Nå nærmer isfjellet seg den avsidesliggende øya Sør-Georgia sør i Atlanterhavet. Forskere advarer mot en lokal miljøkatastrofe.

Det var i juli 2017 at A68a – eller verdens største isfjell – løsnet fra isbremmen Larsen C i Antarktis.

Isfjellet som er rundt 150 kilometer langt og 50 kilometer bredt, og som er på størrelse med Østfold, beveget seg sakte, men sikkert ut mot åpnet hav i to år.

Men så – for rundt ett år siden – møtte isfjellet den kraftige Sørishavsstrømmen og endret kurs. Nå flyter det rett mot øyen Sør-Georgia og det utstrakte dyrelivet som holder til der.

STORT: Isfjellet A68a, her sett på satellittbilder sørvest for øyen Sør-Georgia. Foto: PIERRE MARKUSE / X80001

– Vanligvis forventer vi at isfjellene bryter opp når de kommer i åpent farvann, sier den britiske marinbiologen, Geraint Tarling, ved Det britiske forskningssenteret for Antarktis til Reuters.

Det skjedde imidlertid ikke med A68a, som ifølge nyhetsbyrået kan kollidere inn i øya i løpet av bare dager. Det samme melder Washington Post.

– Det er veldig, veldig nært, mindre enn 50 kilometer unna, og en kollisjon er nesten uunngåelig, sier Tarling.

HERSKERE: Kongepingviner på øyen Sør-Georgia kan få vansker med å finne mat til ungene. Foto: ALEK KOMARNITSKY / REUTERS

Millioner av dyr kan bli rammet

Skulle isfjellet treffe øya, vil det kunne bety vanskelige tider for millionene av dyr som holder til der.

Øya er blant annet hjem for store kolonier av konge- og makaronipingviner, seler og fugler. I tillegg trekker hvaler til kysten av øya for å spise og formere seg.

Isfjellet er rundt 200 meter tykt, og mesteparten av det ligger under vann. Forskere frykter at det nå vil blir dratt over sjøbunnen ved øya og knuse livet under vann.

Skulle det sette seg helt fast kan det ifølge Tarling ta opp mot ti år før isen smelter eller brekker av og forsvinner.

Det ville i så fall være en katastrofe for dyrelivet, og blant annet forhindre mange pingviner fra å nå havet for å fange mat til ungene.

LATE DAGER: En elefantsel med sporingsutstyr ligger på en strand på øyen Sør-Georgia. Foto: CSIRO

Pingvinkyllinger klare for klekking

– Isfjellet er så stort at det lokale dyrelivet kommer til å streve med å få tak i mat. Vi kan komme til å se en populasjonskrasj, sier David Long ved Brigham Young-universitetet som har kartlagt isfjellet, til Washington Post.

Tidsperioden for når isfjellet trolig vil kollidere med øya kunne ikke vært verre. Mange pingvinkyllinger kommer til å bli klekket rundt slutten av desember.

– Generelt sett trenger kyllingene å bli matet daglig, spesielt når de er veldig unge. Hvis de ikke blir det, kan det bli kostbart med tanke overlevelsen deres, sier sjøfuglbiolog Norman Ratcliffe til Reuters.

Ifølge Ratcliffe er selene på øya bedre rustet til å takle den potensielle kollisjonen fordi de produserer melk for å mate ungene. Dermed kan de gå lenger enn pingvinforeldre før de må ut for å fange mat, sier han.

Antarktis blir fort varmere

Det er foreløpig usikkert om klimaendringene direkte eller delvis har vært med på å destabilisere isbremmen Larsen C i Antarktis, ifølge Reuters.

Forskere har en begrenset forståelse for hvordan isen historisk har oppført seg, og overvåkningen av isen i polarområdene starter først de seneste tiårene med satellitter.

ISFJELLET: En del av kanten av verdens største isfjell A68a. Foto: UK Min of Defence / X80001

Samtidig er Antarktis for øyeblikket et stedene i verden som kjappest blir varmet opp. På Sørpolen, som er ansett som et av verdens kjøligste steder, har temperaturene steget tre ganger kjappere enn det globale gjennomsnittet, viser data.

Det får forskere til å bekymre seg om issmelting. Antarktis inneholder ifølge nyhetsbyrået nok ferskvann til alene å heve havnivået med rundt 2,5 meter om all isen her skulle smelte.

Publisert: 13.12.20 kl. 17:13

