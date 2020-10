SEIERSGLAD: Det er ikke urealistisk at vi kan se Trump like blid etter valgnatten 2020, mener forskere. Foto: JIM BOURG / REUTERS

Slik kan Trump fortsatt vinne

Med kun dager igjen til valget har Donald Trump knapp tid til å overbevise nye velgere, men det finnes fortsatt flere scenarioer som gjør at han kan bli sittende som president i USA.

Helt siden Joe Biden sikret seg posten som det Demokratiske partiets presidentkandidat har han hatt en solid ledelse over Trump på de aller fleste meningsmålingene.

Men spenningen er langt fra over, sier USA-forsker Hilmar Mjelde ved forskningsinstituttet NORCE til VG.

– Jeg anslår Trumps sjanse til 30 prosent. Og det er egentlig en ganske god sjanse. Sittende presidenter i moderne tid blir jo som regel gjenvalgt, historisk sett.

Det er ikke bare historien som taler for Trump-seier. Sammen med Mjelde og USA-forsker Erik Mustad ved Universitetet i Agder har VG kartlagt de mange mulighetene Trump har til å fortsette som USAs president.

Popularitet under radaren

Bidens ledelse har på målinger vist seg også i mange av vippestatene, altså delstatene som kan falle begge veier. En knapp uke før valget var Biden i beste posisjon til å slå en sittende president siden Bill Clinton i 1992, oppsummerer USA-forsker Mjelde.

Men, en slik total overlegenhet på målingene i tiden rett før valgdagen, har Demokratene opplevd før. Med en påfølgende bitter bismak.

For også i 2016 så det ut som om seieren var sikret mot Trump. Så feil kunne statistikerne ta.

– Det er metodisk veldig utfordrende å modellere velgermassen og hva velgerne vil faktisk gjøre i stemmeavlukket. Det er som værmeldingene – de «spår» som oftest korrekt, men ikke alltid, og mediene underkommuniserer ofte usikkerheten som meningsmålerne selv opererer med, mener Mjelde.

Man må se på snittet av målingene og trenden, ikke en enkeltmåling, forklarer NORCE-forskeren feilene med.

Erik Mustad studerer – nettopp – snittet av målingene nå, og ser en tendens.

– Tre til fire dager før valget, virker det som flere kommentatorer i USA mener sjansene er bedre for gjenvalg enn de var for noen uker siden. Selv om de nødvendigvis ikke klarer å forklare dette politisk. I mange vippestater er det også jevnt, så det er sannsynlig at begge kan vinne, gitt at ikke noe uforutsigbart skjer frem mot tirsdag, sier førstelektor Mustad.

Mjelde mistenker at meningsmålingene siden 2015 ikke har klart å fange opp Trumps fulle appell. Han holder det derfor for sannsynlig at Trumps støtte kan være opptil fem prosentpoeng høyere enn målingene viser, forteller han.

Tre triumf-faktorer

Det finnes altså flere faktorer som kan gjøre at den sittende presidenten forblir – nettopp- sittende, mener Mjelde. Her er tre:

1. Økt oppslutning fra hvit arbeiderklasse eller flere latinere

– Hvit arbeiderklasse er Trumps kjernevelgere, og blant disse er det nok enda et visst uforløst potensial. Særlig Pennsylvania, som er en så viktig vippestat.

– Latinske velgere har vist seg å være ganske åpne for republikanerne, sammenlignet med andre minoritetsgrupper. Bush vant ca. 40 prosent av dem i 2004, og det er tegn til at Trump kan øke oppslutningen blant velgere med latinamerikansk bakgrunn ytterligere ved dette valget, forklarer forskeren.

2. De usikre velgerne må gå for Trump, slik de gjorde i 2016

– I 2016 så vi at Trump vant de usikre velgerne de siste dagene. Det avgjorde valget. I 2020 er det derimot færre usikre – ca. seks prosent. Gitt pandemien, vil nok tvilen ikke komme Trump til gode i like stor grad i år, mener Mjelde.

3. Målefeil – at meningsmålingene ikke fanger opp Trumps fulle støtte

– Meningsmålerne har jobbet hardt for å korrigere 2016-feilene. Den gang vektla de ikke hvit arbeiderklasse i tilstrekkelig grad. Men, i år kan det være nye måleutfordringer som vi ikke vet om før etter valget.

Dessuten finnes det en “ Innebygd fordel “ for republikanske Trump, forteller forsker Mjelde, nemlig topartisystemet.

– For halve landet er det simpelthen ikke et alternativ å stemme på det andre partiet, fordi den politiske forskjellen på partiene er så stor. Så Trump kan vinne på at mange tror Joe Biden og Kamala Harris er venstreradikalere. Mange velgere liker ikke Trumps stil, men tenker at han tross alt gir dem skattekutt og utnevner konservative dommere.

Fortsatt langt igjen

Forsker Mjelde viser til at det likevel er en viktig forskjell på Hillarys kamp mot Trump, og Bidens: Biden har ledet stabilt gjennom hele året – noe Hillary Clinton ikke gjorde i 2016. Den gang svingte målingene klart mer, forteller forskeren.

– Den store svakheten er hans miserable håndtering av pandemien. Buchanon på 1850-tallet, Hoover i 1932 og Carter i 1980 viser at velgerne straffer presidenter som ikke klarer å håndtere kriser, mener Mjelde.

Førstelektor Mustad peker på det samme.

– Trumps svakhet er hans fornektelse av at covid-19 er farlig. Hans håndtering av pandemien har klart svekket velgeres tillit til at evner å treffe de riktige tiltakene for å få bukt med smittespredningen, mener han.

Hva er så Trumps styrke i konkurransen mot Biden?, spør VG.

– Hans måte å snakke med sine kjernevelgere på er hans store styrke. Han ses på som annerledes-presidenten som mange amerikanere ønsker. Mange amerikanere mener han har gjort mye for dem, og at dette må fortsette i fire år til. Disse nyansene kommer ikke godt nok frem i norsk offentlighet, og vi her i landet forstår lite av at så store grupper av amerikanere kan støtte ham. Men økonomien var bra og arbeidsledigheten synkende, dog før pandemien, minner han om.

Mjelde nevner en annen x-faktor.

– Forskningen viser at flaks spiller en rolle, faktisk. Trump har gang på gang vist seg å ha mye flaks – det ble stang-inn i 2016, og kan fort bli det igjen.

Særlig innspurten kan bli Trumps tid å skinne, forklarer han, og viser til at både tidligere president Ford og president Bush tok klart innpå på slutten.

– Vi kan aldri avskrive en sittende president, sier forsker Mjelde til VG.

– Når tror du at vi vet om Trump kan vinne valget?

– Resultatet i Florida kan komme inn nokså tidlig på valgnatten. Vinner Trump den, er han i høyeste grad med. Taper han den, er han ferdig.

Publisert: 31.10.20 kl. 20:12