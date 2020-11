OBSERVATØR: Kari Henriksen på Stortinget i 2019. Foto: Trond Solberg

Norsk observatør: − Ikke observert noen tegn til valgjuks

Siden 23. oktober har norske Kari Henriksen (Ap) kontrollert det amerikanske valget for OSSE. – Det er svært betenkelig at en leder sår mistillit til den demokratiske institusjonen som valgsystemet er, sier hun.

For mindre enn 10 minutter siden

For tre dager siden kom den norske valgobservatøren hjem til Norge igjen etter å ha vært i USA siden 23. oktober. Sammen med sine kollegaer i OSSE har hun ikke funnet tegn til valgfusk i det amerikanske presidentvalget.

– Så du noen tegn til valgjuks?

– Nei, det gjorde vi ikke, svarer hun kontant.

Det kommer etter at avtroppende president Donald Trump gjentatte ganger hevder at det har skjedd systematisk valgjuks – særlig med poststemmer.

Observerte

Henriksen har ledet et team på 50 valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), som var invitert av USA for å observere valget. I tillegg er en gruppe langtidsobservatører på plass i USA.

Det var NTB som først omtalte saken.

les også Kilder: Trump kan erkjenne nederlag hvis han ikke når fram i rettsvesenet

På selve valgdagen var observatørene til stede i stemmelokaler. Der snakket de med valgarbeiderne, observerte og fulgte med på at alt gikk skikkelig for seg.

– Så du noen uregelmessigheter?

– Av de observasjonene som kom tilbake til oss var det ved et tilfelle en valgmedarbeider som stilte spørsmål med ID-en til en av oss, men det ble avklart på stedet, sier hun.

– Den generelle gjennomføringen av valget var veldig god. Det var flere hundretusen valgmedarbeidere som gjorde en formidabel innsats for å få organisert dette valget. De hadde både coronaepidemien og en rekke rettssaker gående. Selve organiseringen og det praktiske gjennomføringen var det ingenting å utsette på. Det var et engasjert og dedikert valgkorps som utførte sitt arbeid veldig bra, sier hun.

– Svært betenkelig

Hun reagerer på at den amerikanske presidenten sår tvil om valgets gjennomføring og resultater.

– Det er svært betenkelig at en leder sår mistillit til den demokratiske institusjonen som valgsystemet er, uten at mistanken belegges med konkrete bevis, sier hun.

Et stridstema etter valget har vært Republikanernes påstander om at deres valgobservatører måtte holde seg på avstand under observeringen av opptellingen.

Dette gjaldt alle observatører, sier Henriksen, og mener det ble håndtert på en god måte.

– Det ble påklaget til retten, og tatt til etterretning. Det er det som skal skje i et demokratisk samfunn, at du har mulighet til å påklage det, og at det blir gjort en uhildet vurdering, sier Henriksen.

Publisert: 08.11.20 kl. 19:46

Les også