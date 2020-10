HEKTISK VALGKAMP: President Donald J. Trump møtte tilhengere i Newtown i Pennsylvania lørdag kveld norsk tid. Foto: TRACIE VAN AUKEN / EPA

Trump: − Bare uker fra en trygg vaksine

President Donald J. Trump gjentok lørdag løftene om at en vaksine mot coronaviruset er like rundt hjørnet.

– Vi er bare uker fra en trygg vaksine. De eldre vil stå først i køen, og den vil bli gratis, sa presidenten da han talte til flere tusen fremmøtte tilhengere i Newtown i Pennsylvania.

Dette er ikke første gang presidenten lover at en vaksine mot viruset er nært forestående.

På en pressekonferanse i Det hvite hus 16. september sa Trump at USA vil kunne få en corona-vaksine i løpet av de neste ukene.

– I dag slapp vi vår vaksinedistribusjonsplan, vi kan ha 100 millioner doser før slutten av 2020, og noen også før det, sa Trump, og la til at han trodde distribusjonen kunne være i gang allerede i oktober.

I den siste presidentdebatten med Joe Biden 23. oktober gjentok Trump at «en vaksine kommer om få uker». Noen vaksine er fortsatt ikke godkjent i USA.

Pennsylvania er en såkalt vippestat som Trump vant i 2016 med knapp margin. Valget for fire år siden var første gang på 28 år år at Republikanerne vant staten i et presidentvalg.

– Vinner vi Pennsylvania, er det over. Det er over. La oss gjøre det, sa Trump, ifølge The Philadelphia Inquirer.

DRAMATISK: Over 230.000 amerikanere er døde som en følge av coronasykdom. Bildet er tatt fra en drive Inn-testing for covid-19 i Oakland i Calfornia i slutten av juni. Foto: Thomas Nilsson / VG

I møtet med tilhengerne i Newtown lørdag sa Trump at 99,7 prosent av alle som blir smittet av viruset, blir friske.

– Se, jeg er her, sa presidenten til vill jubel, før han antydet at det kanskje var hans perfekte fysiske tilstand som førte til at han kom seg så raskt til hektene igjen.

– Vaksinen vil gjøre slutt på pandemien for alltid, slik at alle amerikanere kan vende tilbake til skole og arbeid.

Trump snakket også om de høye dødstallene.

– Vi sørger over alle som er døde. Vi gråter over dem. Dette skulle ikke skje, men USA skal komme tilbake, sterkere enn noen gang.

Igjen la ha skylden på Kina.

– Kina kunne stoppet viruset. Vi kan ikke glemme det, sa han.

