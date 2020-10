Australias utenriksminister Marise Payne under en pressekonferanse i Australias hovedstad Canberra mandag. Foto: LUKAS COCH / AAP

Kvinnelige flypassasjerer undersøkt: − Uakseptabelt og forferdelig

Kvinner fra til sammen ti fly skal ha blitt undersøkt nedentil etter at en nyfødt baby ble funnet på flyplassen i Doha.

Det sier Australias utenriksminister Marise Payne, som opplyser at landet fikk informasjon om dette tirsdag kveld.

Det ble først meldt at det bare var snakk om passasjerer fra ett Qatar Airways-fly som skulle til Sydney fra Doha. 2. oktober skal 18 kvinner – blant dem 13 fra Australia, ha blitt beordret ut av flyet og inn i en ambulanse på rullebanen i Doha, hvor de ifølge australske Sydney Morning Herald skal ha blitt undersøkt. Ifølge australske ABC har noen av kvinnene opplyst at de ikke samtykket til undersøkelsene.

Payne har beskrevet undersøkelsene som «grovt upassende» og «støtende», og hun har sagt at saken vil følges opp gjennom diplomatiske kanaler.

– Behandlingen av kvinnene var uakseptabel og forferdelig, sier Australias statsminister Scott Morrison ifølge australske ABC, og legger til at hans myndigheter vil jobbe for at noe lignende ikke gjentar seg.

Undersøkelsene ble igangsatt etter funn av en nyfødt baby på et toalett på flyplassen i Qatars hovedstad.

QATAR AIRWAYS: Hendelsen skal ha skjedd på flyplassen i Doha i Qatar. Bildet er tatt 1. april. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

– Selv om målet med de hastebesluttede undersøkelsene var å forhindre at gjerningspersonene bak den forferdelige forbrytelsen kunne slippe unna, beklager Qatar all lidelse eller krenkelse av personlig frihet for alle reisende som ble påvirket av denne aksjonen, heter det i en uttalelse fra Qatars regjering onsdag.

Videre står det at en etterforskning av saken er åpnet og at resultatene vil bli delt med internasjonale partnere. Uttalelsen nevner ikke noe om at kvinnene ble utsatt for tvungne undersøkelser, men viser til et «søk etter foreldrene».

Ifølge uttalelsen ble babyen funnet forlatt i en søppelbøtte, innpakket i en plastpose. Babyen skal være i god form og blir ivaretatt av sosialarbeidere og helsepersonale.

