GOD STEMNING: President Donald Trump som deltager under et folkemøte i Scranton, Pennsylvania, i regi av Fox News og ledet av programlederstjernene Bret Baier og Martha MacCallum. Foto: Matt Rourke / AP

Trump og Fox: Fra kjærlighet til konflikt

Fox News, kanalen som har heiet frem Donald Trump, var først ute med å utrope Joe Biden som vinner i Arizona. Da gikk det i svart i Det hvite hus.

Spol tilbake til valgdagen for én uke siden: Mens urnene åpner på Østkysten, gjør president Donald Trump sitt siste fremstøt i valgkampen, på kanalen han kaller for «my network».

Som gjest i programmet «Fox & Friends» forteller han om at den konservative kanalens flaggskip er et program som står hans hjerte nær. «Vi har hatt et fantastisk samarbeid, og dere har et fantastisk show, så det har vært min ære», sier Trump om sine mange opptredener i programmet.

Men mot sluttet av intervjuet kommer Trump med et overraskende svar da han blir spurt om hva som har endret seg mest i løpet av hans fire år i Det hvite hus: «Fox. Det er veldig annerledes. I gamle dager ville dere ikke sluppet til «Sleepy» Joe Biden hver gang han åpner munnen».

Raste mot Fox

I en serie med artikler har avisen The Washington Post beskrevet hvordan «den lange kjærlighetsaffæren mellom Fox News og Trump kan være over», med utgangspunkt i scenen skildret over.

Avisen viser til intervjuer med elleve anonyme kilder, både i Fox og i Trumps administrasjon. Kommentatorer verden over har merket seg at Fox News gjennom hele forrige uke rapporterte om at Trump så ut til å tape valget.

Det begynte på valgnatten, med at kanalen var først ute med å erklære Biden som vinner i den viktige delstaten Arizona. På det tidspunktet var kun 73 prosent av stemmene talt opp, i en stat som gjennom nær fem tiår hadde vært republikansk.

Ifølge The Washington Post ble Trump rasende, og flere i hans valgkampanje ringte til Fox og ba dem endre sin spådom. Men Fox sto ved det de hadde meldt, selv om det etter hvert viste seg å være mer uklart: Arizona har fortsatt ikke utropt hvem som vant staten.

NÆR RÅDGIVER: Sean Hannity, en ultrakonservativ kommentator hos Fox News, er en av Donald Trumps næreste rådgivere. Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tett forhold

Fox News blir av mange oppfattet som et rent talerør for Trump. Men Fox har ikke bare hatt en direktelinje inn i administrasjonen, kanalen har også kunnet stille krav om at Trump og hånd medarbeidere stilte opp når kanalen ønsket det, beskriver Washington Post.

Trump har et svært tett forhold til mange av kommentatorene i Fox, særlig ultrakonservative Sean Hannity, som har vært rådgiver for Trumps kampanje. Men også programlederne Tucker Carlson, Laura Ingraham og Jeanine Pirro oppfattes som særlig Trump-vennlige.

Disse er programledere i såkalt «prime time», på kveldstid da flest seere følger sendingene. Både Hannity og Carlson har over tre millioner seere hver kveld - mer enn dobbelt så mye som profilene på CNN.

Mens de kjente Fox-kommentatorene har fortsatt å støtte Trump, har andre viktige stemmer i kanalens ledelse, deriblant politisk redaktør Chris Stirewalt, sådd tvil om at Trumps varslede rettssaker kan lykkes.

Da Biden ble utropt til vinner av de største amerikanske mediene på lørdag, ventet Fox News riktignok 16 minutter lenger enn CNN, men det ble like fullt tolket som avgjørende da de også pekte på Biden.

TØFFERE TONE: Utover i valgkampen begynte Fox News å ha en (litt) tøffere tone mot Trump, særlig rundt håndteringen av coronaepidemien. Her er han igjen gjest hos Bret Baier og Martha MacCallum i mai. Foto: JOSHUA ROBERTS / X01909

– Vil ha egen kanal

Ifølge en annen artikkel i samme serie fra Washington Post, har mediemogul og hovedeier i Fox News, Rupert Murdoch, lenge forberedt seg på at Trump ville tape. Flere amerikanske medier har meldt at de to har vært uenige om Trumps håndtering av coronaepidemien.

Men Trump skal også ha alternative planer klar: Dersom han ikke vinner frem i retten, og motvillig må gi fra seg presidentembetet, så vil han lansere sin egen TV-kanal.

– Planene om en egen TV-kanal har ligget på is siden Trump vant valget i 2016, men visstnok hadde han detaljerte planer og finansiering på plass, forklarer Ole O. Moen, tidligere professor i Nord-Amerika-studier ved Universitetet i Oslo.

– Årsaken den gang var både at han ville videreføre konseptet fra «The Apprentice», altså med seg selv i fokus; men det var også grunnet misnøye med at Fox ikke danset helt etter hans pipe, sier Moen.

STANSET AV FOX: Presidentens pressesekretær Kayleigh McEnany ble kuttet av da hun la frem udokumenterte påstander om valgfusk. Foto: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Stanset pressekonferanse

Moen tror Trump er skuffet over at Fox ikke har vært så lojale som han har ønsket.

– Trump-leiren har jo oppfattet Fox som sitt husorgan, der de kunne ringe rett til eieren og klage dersom de var uenige i noe. Jeg vil tro den siste uken øker lysten til Trump til å lansere en egen kanal, sier Moen.

Den endelige spikeren i kisten kan ha kommet natt til tirsdag norsk tid: Da presidentens pressesekretær Kayleigh McEnany holdt en pressekonferanse, valgte Fox å avbryte midt i sendingen, siden hun beskyldte Demokratene for valgfusk, uten å legge frem bevis.

– Whoa, whoa, whoa. Jeg må understreke at vi må være veldig tydelige på at hun anklager den andre siden for å åpne for valgfusk og ulovlige stemmer. Om hun ikke har flere detaljer som beviser dette, kan jeg ikke med god samvittighet fortsette å vise dere dette, sa anker Neil Cavuto.

