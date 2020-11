VENTER REAKSJON: Petter Eide (SV) mener regjeringen må reagere på Trumps varslede forsøk på å stoppe opptellingen av stemmer. Foto: Helge Mikalsen

Etter Trumps tale: − Norge bør uttrykke bekymring

SV-representanten Petter Eide ber den norske regjeringen slå ned på president Donald Trumps varsel om å stoppe opptellingen og erklære poststemmer som ugyldige.

– Vi ser nå at Trump er villig til å bruke udemokratiske midler til å tilta seg makten i USA. Jeg mener at den norske regjeringen bør uttrykke bekymring over det han nå er i ferd med å sette i gang, sier Eide til VG onsdag morgen.

SV-representanten, som sitter i Stortingets justiskomite, sier at han er overrasket over Trumps varsel om å gå til domstolene - når han fortsatt er i posisjon til å vinne valget fordi marginene er så små og så mange delstater er uavklart.

– Bildet nå er noe forvirrende, sier Eide.

– Valget kan ende i hans favør. Likevel tillater han seg å bestride det amerikanske valgsystemet og ønsker å undergrave det dersom valget går i hans disfavør. Jeg er veldig overrasket. Dette er en stor utfordring også for norske myndigheter som stadig fastholder at USA er Norges fremste allierte, legger han til.

Intern kritikk

Også flere at Trumps allierte i det republikanske partiet kritiserer presidentens tale.

– Det er en dårlig strategisk beslutning. Det er en dårlig beslutning politisk, sier Chris Christie, tidligere guvernør i New Jersey.

Tidligere Pennsylvania-senator Rick Santorum sier han er «dypt urolig» over presidentens kommentarer. Særlig anklagene om juks.

– Å si at du tror du har vunnet, slik Biden også har gjort, er en ting. Men å snakke om at det pågår juks er urovekkende, sier han til CNN.

Videreføre godt samarbeid

I sine første kommentarer etter valgnatten i USA, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at «vi ser frem til videreføre det gode samarbeidet vi har med USA med den som velges til president».

– Som forventet er valget veldig jevnt. Nå må vi være tålmodige og la de etablerte demokratiske prosessene for å avklare en vinner gå sin gang. USA er et land med sterke institusjoner og over 200 års erfaring med å gjennomføre demokratiske valg, skriver Eriksen Søreide i en epost til VG.

Publisert: 04.11.20 kl. 10:04