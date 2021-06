LETEAKSJON: Lifesaver Rescue Helicopter Service var med på søket onsdag. Foto: Surf Lifesaving Queensland

Norsk mann savnet i Australia

Nordmann i 20-årene savnet utenfor Brisbane etter dykketur.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

7 News er blant mediene som melder at en norsk mann er savnet etter å ha dykket ved North Stradbroke Island rundt 30 kilometer sørøst for Brisbane.

En talsperson i Queensland-politiet bekrefter til VG at det er en norsk mann i 20-årene de leter etter.

– Vi kan bekrefte at vi er kjent med at en norsk statsborger er savnet og at pårørende er varslet, sier pressetalsperson i Utenriksdepartementet Ane Haavardsdatter Lunde til VG onsdag ettermiddag.

Mannen skal ha forsvunnet rundt klokken 10.40 lokal tid onsdag ved øyas nordøstlige ende. Politiet sier til VG at de ble varslet av personer han var sammen med.

Et stort søk som inkluderte båter, helikoptre og jet-ski ble igangsatt. Maritime Safety Authority assisterer Queensland-politiet i letingen.

Talspersonen for australsk politi sier at de fortsetter søket til sjøs og fra luften torsdag. Brisbane ligger åtte timer foran Norge.

SØK: Også livvakter på jet-ski deltok i leteaksjonen. Foto: Surf Lifesaving Queensland

På nettsiden til North Stradbroke Island oppgir de at den 38 kilometer lange og 11 kilometer brede øya er verdens nest største sand-øy. Rundt halvparen av øya er en del av Naree Budjong Djara nasjonalpark.