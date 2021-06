PÅ LISTEN: EU-kommisjonen anbefaler medlemslandene å lette på innreiserestriksjonene for blant annet Australia. Foto: Steven Saphore

Snart kan en rekke land bli «grønne»

Fra 5. juli kan en rekke nye land bli «grønne». Nå vil regjeringen også åpne for karantenefrie reiser til enkelte land utenfor EØS og Schengen.

Publisert: Nå nettopp

Siden 14. mars 2020 har regjeringen frarådet reiser til land utenfor EØS, Schengen og Storbritannia, og heller ikke sluppet inn reisende fra disse landene - med enkelte unntak.

Regjeringen har allerede fjernet kravet om karantenehotell for land i EØS og Schengen. Reisende fra land som har færre enn 500 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, slipper nå karantenehotell.

Men på grunn av spredningen med den mer smittsomme delta-varianten, må reisende fra Storbritannia likevel ta karantenen på hotell.

Fra og med 5. juli endrer regjeringen også kriteriene for karantene. Det betyr at en rekke flere land kan bli «grønne».

Samtidig vil regjeringen åpne for reiser til og fra enkelte land utenfor EØS og Schengen. For å vurdere hvilke tredjeland som blir «grønne», vil regjeringen ta utgangspunkt i EUs liste over trygge tredjeland. Listen ble sist oppdatert 18. juni.

– Det vil bli gjort en helhetsvurdering basert på landene som står på EUs tredjelandsliste på lik linje med alle land innenfor EØS/Schengen og Storbritannia, skriver Othelie Ree Harangen i FHI i en e-post til VG.

EU-kommisjonen anbefaler at medlemslandene letter på innreiserestriksjoner for disse landene:

Albania

Australia

Kinesiske regioner i Hongkong og Macao

Israel

Japan

Libanon

New Zealand

Nord-Makedonia

Rwanda

Serbia

Singapore

Sør-Korea

Taiwan

Thailand

USA

– Hva som blir et «grønt land» vil normalt bli offentliggjort hver fredag, og tre i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag, skriver Othelie Ree Harangen i FHI i en e-post til VG.

Alle reisende fra «grønne» land slipper karantene i Norge – uavhengig av om man er fullvaksinert, beskyttet eller bosatt i Norge.

Disse kriteriene gjelder

Dette er kriteriene for «grønne» land i dag:

Færre enn 25 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, og færre enn fire prosent positive prøver i snitt i samme periode.

Men: Fra mandag 5. juli endres kravene etter de europeiske anbefalingene. Landene som vurderes for gjenåpning, kan ha et høyere smittetrykk og likevel bli «grønne».

Fra og med 5. juli er dette kriteriene for grønne land:

Færre enn 50 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, og færre enn fire prosent positive prøver i snitt i samme periode.

Eller færre enn 75 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, og færre enn en prosent positive prøver i snitt i samme periode.

Endringen innebærer altså at flere land kan åpnes for karantenefrie reiser, både i og utenfor EU.

– Hva som blir et «grønt land» vil normalt bli offentliggjort hver fredag, og tre i kraft fra midnatt natt til påfølgende mandag, skriver Othelie Ree Harangen i FHI i en e-post til VG.

Synkende trend i flere land

De fleste av landene på EUs liste har hatt flat eller synkende smittetrend de siste ukene, ifølge VGs corona-oversikt. Rwanda har derimot hatt stigende smittetrend de siste ukene.

Australia, Japan, New Zealand, Rwanda, Sør-Korea og Thailand har stått på EUs liste helt siden den første ble publisert i juni 2020.

Selv om landene på listen oppfyller kravet for å bli «grønt», betyr det ikke automatisk at de blir «grønne». FHI vil også gjøre en helhetsvurdering av smittesituasjonen og andre forhold.

EUs liste over trygge tredjeland endrer seg etter landets smittetrykk, og regjeringen kan på kort varsel endre reiserådet.

Selvstendig vurdering

Helseminister Bent Høie sier til VG at Norge vil gjøre en selvstendig vurdering av hvilke land som vil bli «grønne».

– På grunn av manglende dokumentasjon på vaksinering gjennomført utenfor EU, er vi avhengige av utviklingen av vaksineringen i Norge og utviklingen av vaksineringen i det landet man kommer fra, i tillegg til smittesituasjonen der, sier Høie.

Nå som vaksineringen er godt i gang i Norge, tør regjeringen å åpne for reiser til flere land.

– Hvis du kommer fra et land der en stor del av befolkningen er vaksinert, vil det være mindre risiko for at du faktisk ikke er vaksinert når du oppgir det. Og når vaksineringen har kommet lenger i Norge, kan vi ta en større risiko med at noen eventuelt forfalsker dokumenter. Men det kommer til å være en forskjell på å reise til Norge fra EU-landene med et verifiserbart vaksinesertifikat, og land utenfor EU, sier Høie til VG.