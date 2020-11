SAMARBEID: Som utenriksminister jobber Jonas Gahr Støre tett med sin amerikanske kollega Hillary Clinton og Obama-administrasjonen om ulike fredsinitiativ. Foto: Thomas Nilsson

Dette blir USAs utfordringer i Midtøsten

Nye forhandlinger med Iran, et kjøligere forhold til Israel og avhengigheten av Saudi-Arabia. Utfordringene står i kø for Biden-administrasjonen.

Når Antony Blinken (58) etter planen tar fatt på jobben som USAs nye utenriksminister 20. januar, vil man trolig raskt merke en annen linje i Midtøsten-politikken, enn den Trump administrasjonen forfekter.

Det mener Ap-leder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre.

– Under Joe Biden vil USA markere seg ved å stå for verdier som skiller seg kraftig fra de Donald Trump forfekter. Det er ingen hemmelighet at Trump ikke er min mann. Men som enhver ny amerikansk administrasjon vil Joe Bidens team oppdatere seg på verden rundt, sier han til VG.

Bratt læringskurve

Som utenriksminister fra 2005 til 2012 hadde Støre en bratt læringskurve i Midtøstens komplekse virkelighet, og hvor Norge spilte en viktig rolle i fredsarbeidet mellom israelere og palestinere.

Han jobbet tett på Antony Blinken og Jake Sullivan, som nå ser ut til å bli henholdsvis utenriksminister og nasjonal sikkerhetsrådgiver i en Biden-regjering.

– Vi så etter hvert en frustrasjon hos amerikanerne og hos partene på begge sider. «De vil jo ikke. Ingen av dem» var omkvedet. Obamas Midtøsten-utsending George Mitchell ga rett og slett opp på slutten, sier Støre.

Han mener USA i dag er mindre avhengig av Midtøsten enn noen gang: Nå er situasjonen preget mer av et realpolitisk og maktpolitisk perspektiv.

– USA vil være mer opptatt av hva Russland og Kina foretar seg, sier Ap-lederen.

Ydmyket visepresident Biden

Trump-administrasjonens arbeid med avtaler mellom araberland og Israel er noe Biden vil bygge videre på, finne ut hvilke muligheter disse gir.

– Men vi vil ikke se en hodestups støtte til den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu, slik det har vært under Trump. Her må Biden trå varsomt, selv om han nok ikke glemmer da han som visepresident ble ydmyket av Netanyahu under et Israel-besøk i 2010.

– Da ga Netanyahu grønt lys for fortsatt israelsk utbygging i Øst-Jerusalem, kort tid før han var vertskap for den amerikanske visepresidenten, sier Støre.

Han ser store utfordringer for USA, både når det gjelder Egypts president Abdel al-Sisi manglende vilje til demokratibygging, og hvordan Bidens team skal balansere forholdet til Iran og Saudi-Arabia.

– Vestens unnlatelsessynder når det gjelder Saudi-Arabia, er i et visst perspektiv enorme, men man har trengt den oljerike nasjonen. Slik vil det også være for Biden-administrasjonen de neste årene, sier Støre.

Landet vi skal følge nøye med på er Tyrkia, mener Støre: - - President Erdogans politikk vil være en stor utfordring for USA og for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg

NYE RELASJONER: Konfliktforsker Cecilie Hellestveit mener Israel/Palestina konflikten må sees i lys av det som skjer mellom Israel og Gulfstatene.

Det viktigste for Joe Biden er å få til en reforhandlet atomavtale med Iran i samarbeid med europeiske land. Det mener de to Midtøsten-kjennerne, Cecilie Hellestveit, konfliktforsker ved Folkerettsinstituttet og Henrik Thune, forsker og tidligere direktør for Norsk senter for konfliktløsning, Noref.

Begge innser at virkeligheten i dag er annerledes enn den var med president Barack Obama i 2015, og at en ny atomavtale med Iran blir en stor utfordring for partene. Men at det likevel kan være grunn til en viss optimisme.

– Araberstatene og Israel står nå sammen på mange områder, og det er mulig med en reforhandling av atomavtalen som gjør den permanent. Det vil gi en bedre avtale enn den Barack Obama fikk, det kan berolige både Saudi-Arabia og Israel, og det vil glede europeerne stort. Den største utfordringen i så måte, vil være hva den amerikanske Kongressen vil gå med på, snarere enn Iran, sier Cecilie Hellestveit.

Hun mener at den sittende presidenten kan komme med overraskelser.

– Først og fremst avhenger Bidens politikk i Midtøsten av det president Donald Trump vil finne på i tiden før 20. januar. Vil han, som bebudet i Afghanistan, også trekke amerikanske soldater ut av Syria, sier Hellestveit.

SPENT: – Det er ingen tvile om at Saudi-Arabia ønsket at Donald Trump fortsatte som amerikansk president, sier forsker Henrik Thune.

Henrik Thune er spent på hvordan Biden-administrasjonen vil forholde seg til Saudi-Arabia.

– Husk at Saudi-Arabia ønsket Trump gjenvalgt. De er redde for at Biden vil bli en ny Obama og at Det hvite hus vil presse dem på spørsmålet om menneskerettigheter og flytte seg nærmere Saudi-Arabias store fiende, Iran.

Her vil nok Biden trå varsomt fordi USA trenger Saudi-Arabia, og spesielt når det gjelder å få til en fredsprosess i Jemen, sier Thune, og fortsetter:

– Avtalene med og tilnærmingen mellom Gulfstatene og Israel har forandret dynamikken i de tradisjonelle konfliktlinjene i Midtøsten. Trump startet ingen krig i Midtøsten. Det tror jeg heller ikke Biden vil gjøre. USA er skadet og merket av krigene i Afghanistan og Irak. Og Biden er i utgangspunktet svært skeptisk til humanitære aksjoner, sånn som krigen i Libya i 2011.

USA er ikke lenger alene blant stormakter om å sette dagsorden i Midtøsten. Det er kommet flere betydningsfulle spillere til.

– En joker i Midtøsten er Russland. Moskvas rolle i regionen kommer til å bli enda tydeligere i årene som kommer. Russerne er en helt essensiell spiller som den eneste globale makten med tette relasjoner til samtlige hovedaktører i regionen, sier Hellestveit, som ser klare forandringer i spillet.

– Avtaler med Gulfstatene har sørget for at Israel har stilt i bero en annektering av Jordan-dalen på Vestbredden. Nye relasjoner med araberstatene vil føre til at Israels begrunnelse for å holde palestinerne i et jerngrep vil endre seg. Israel/Palestina konflikten må sees på med 2020 briller og ikke med briller fra tiden med Oslo-prosessen, mener hun.

